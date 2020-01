Musíme zastaviť špirálu agresie a násilia, apeluje Čaputová na diplomatov

Pravidlá treba dodržať

Vyzdvihla dôležitosť parlamentných volieb

Ploty nie sú riešením migrácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Obnova poriadku je potrebná aj za hranicami Slovenska. Musíme zastaviť špirálu agresie a násilia, ktorá sa naposledy prejavila na Blízkom východe. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová pri prijatí vedúcich diplomatických misií na Slovensku. Rok 2020 by sa podľa nej mal stať rokom väčšieho dialógu, empatie, využitých príležitostí, obnovenia a zmierenia sa.Hlava štátu sa pred diplomatmi vyjadrila aj k voľbám, ktoré čakajú Slovensko, klimatickej a utečeneckej kríze, vyjadrila presvedčenie, že sa Visgrádska štvorka (V4) má stať konštruktívnym partnerom pre Európsku úniu (EÚ).„Obnova je potrebná aj za hranicami Slovenska. Musíme zastaviť špirálu agresie a násilia, ktorá sa naposledy prejavila na Blízkom východe. Musíme začať obnovovať náš bezpečnostný poriadok. Existujú pravidlá, ktoré treba dodržať, nie ignorovať. Potrebujeme väčšiu dôveru, empatiu a dialóg,“ uviedla prezidentka k aktuálnej situácii. Rok 2019 podľa nej ukázal aj svoju zlú tvár. „Som smutná, keď vidím, ako sa stávajú nástrojmi našej komunikácie ignorancia, vulgárnosť, agresivita a manipulácia. Konflikt sa stal pracovnou metódou. Akoby jediný spôsob, ako sledovať naše záujmy, bolo ponížiť našich oponentov, niekedy dokonca aj partnerov,“ zdôraznila.Hlava štátu pred diplomatmi vyzdvihla dôležitosť parlamentných volieb, ktoré čakajú Slovensko 29. februára. Podľa nej je dôležité, aby nezvíťazili hlasy polarizácie a nenávisti. „Dúfam, že nová vláda bude zodpovedne vládnuť a bude chrániť naše európske a transatlantické hodnoty,“ povedala. Za zodpovednosť novej vlády považuje najmä posilnenie dôvery v inštitúcie. Z pozície prezidentky chce naďalej apelovať na občanov, aby takúto dôveru nestratili. „Pretože za každým skorumpovaným jednotlivcom je veľa čestných sudcov, prokurátorov alebo policajtov,“ zdôvodnila.V4 by sa podľa prezidentky mala stať konštruktívnym partnerom pre Európsku úniu (EÚ). Má ukázať, že krajiny bývalého východného bloku sú schopné urobiť zo spravodlivosti a právneho štátu nedotknuteľné zásady našej spoločnosti. Čaputová dúfa v posilnenie európskej jednoty, ktorá je podľa nej nevyhnutné pre jej akcieschopnosti v zahraničí. Je presvedčená, že len jednotná EÚ je akcieschopná v zahraničí. „Na tento účel bude potrebné urobiť niekoľko vážnych zmien v spôsobe vykonávania európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,“ vysvetlila, no ďalej povedala, že víta, ako EÚ začala brať svoju bezpečnosť vážnejšie. „Musíme ďalej posilňovať našu obranu proti každému, kto pokúša našu bezpečnosť, a nie byť naivní ohľadom možného zneužitia nových technológií alebo hybridného boja,“ dodala.Čaputová v prejave tiež zaželala mier ukrajinskému ľudu a vyjadrila podporu dodržiavaniu medzinárodného práva, suverenity a územnej celistvosti. V súvislosti s brexitom dúfa, „že ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ, naše partnerstvo zostane pevné - a nielen v bezpečnosti“. Na záver zdôraznila, že riešením migrácie nie sú vyššie plotu, ale zlepšovanie života ľudí v krajinách tretieho sveta. „Ak budeme konať spoločne, môžeme tieto problémy vyriešiť. Preto by mal byť rok 2020 rokom zmierenia a dialógu. Slovensko a ja osobne sme spolu s vami pripravení urobiť všetko pre to, aby sa tieto želania stali skutočnosťou,“ uzavrela.Na slávnostnom novoročnom prijatí sa zúčastnilo 79 veľvyslancov a dvaja predstavitelia medzinárodných misií.