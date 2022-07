Bývalý hráč FC Chelsea je už niekoľko dní nezvestný

10.7.2022 (Webnoviny.sk) - Belgický futbalista Charles Musonda je nezvestný po tom, ako záhadne nevyšli jeho rokovania o podpise zmluvy s mužstvom SV Zulte Waregem.Ako referuje web španielskeho denníka Marca, 25-ročný hráč požiadal o niekoľko dní voľna, aby mohol stráviť čas so svojou rodinou, a odvtedy o ňom nikto nepočul.Belgický krídelník zambijského pôvodu bol kedysi jedným z najjasnejších talentov v mládežníckej akadémii anglického klubu FC Chelsea . Na Stamford Bridge zamieril v roku 2016 z Anderlechtu Brusel. Do kádra A-tímu "The Blues" a vedenie klubu ho postupne poslalo hosťovať do Betisu Sevilla, Celticu Glasgow a Vitesse Arnhem.Musondovi 30. júna vypršal kontrakt s Chelsea a do spomenutého Zulte Waregem mal zamieriť ako voľný hráč. Náhle však zmizol, miesto jeho pobytu je stále neznáme a nikto nevie vysvetliť, kde by sa mohol nachádzať.