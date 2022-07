Pavol Regenda mieri k Ducks na úvodný kemp. Priznal trému, ale zámorie je nová výzva

Trému má, no nevie sa dočkať

Za sebou má prelomový ročník

10.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda na budúci týždeň pôjde do úvodného kempu Anaheimu Ducks pred nasledujúcou sezónou zámorskej NHL 2022/2023.Bronzový olympijský medailista zo ZOH 2022 v Pekingu pred niekoľkými týždňami podpísal s organizáciou "káčerov" dvojcestný kontrakt."Určite je tam tréma, ale takisto sa neviem dočkať a je to nová výzva. Idem bojovať o miestenku do najlepšej ligy sveta," povedal 22-ročný útočník pre RTVS. Rodák z Michaloviec si po dovolenke naordinoval dvojfázové tréningy."Myslím si, že som pripravený na 100 %. Trénovali sme na ľade, v posilňovni, aj vytrvalostne... Teším sa a verím, že ukážem, čo viem," dodal.Regenda má za sebou prelomový ročník 2021/2022, v ktorom si vytvoril osobné maximá v počte gólov, asistencií i bodov.Na ZOH v Pekingu pomohol slovenskej reprezentácii k zisku bronzových medailí gólom a tromi prihrávkami v siedmich stretnutiach. Na MS vo Fínsku bol najlepším slovenským strelcom s piatimi gólmi, celkovo nazbieral šesť bodov v ôsmich súbojoch.Pôvodne mal Regenda pokračovať v kariére v tíme Mladej Boleslavi v českej extralige. V ostatných dvoch sezónach si obliekal dres klubu HK Dukla Ingema Michalovce v najvyššej slovenskej súťaži. Dokopy zaň odohral 93 zápasov základnej časti so ziskom 64 bodov (26+38), v 18 dueloch play-off zaznamenal 13 bodov (9+4). Predtým pôsobil vo švédskej aj fínskej juniorskej súťaži.