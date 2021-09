Minister vnútra Mikulec si mal podľa Šeligu do riadiacich funkcií vymenovať svojich ľudí

Šeliga požaduje priame vymenovanie policajného prezidenta

Mikulcovi sa situácia vymkla z rúk

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) spravil chybu, keď si od začiatku svojho pôsobenia na Ministerstve vnútra SR nenominoval svojich ľudí do riadiacich funkcií.V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga . Nominovanie vlastných ľudí do riadiacich funkcií by podľa podpredsedu Za ľudí zaväzovalo Mikulca vyvodiť za prípadné chybné rozhodnutia týchto ľudí zodpovednosť.Vzhľadom na aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách Šeliga od Mikulca očakáva, že v krátkom čase predstaví novelu zákona o Policajnom zbore, ktorá umožní ministrovi vnútra priame vymenovanie policajného prezidenta. „Očakávam, že minister Mikulec urobí systémový krok k náprave situácie na Úrade inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR alebo celú inšpekciu zruší a vytvorí generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov, aká funguje napríklad v Českej republike,“ povedal Šeliga.Podľa podpredsedu strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Richarda Rašiho sa ministrovi vnútra vymkla súčasná situácia v bezpečnostných zložkách z rúk a je za ňu zodpovedný. Raši nepovažuje za potrebné zmeniť zákon, stačí podľa neho vymeniť ľudí vo vedení polície za takých, ktorí sa budú správať iba v súlade s platnými zákonmi. „Vtedy sa nemôže stať, že niekto niekoho krivo obviní a je vzatý do väzby možno bez toho, aby na to existovali reálne dôkazy. Z nášho pohľadu je to preto čisté zlyhanie zo strany ministra Mikulca,“ povedal Raši.V súvislosti s častými únikmi informácií z vyšetrovacích spisov Šeliga dodal, že by súhlasil s tým, aby sa na Slovensku zaviedol trestný čin zverejňovania dôkazov v prípravnom konaní. Ten aktuálne funguje napríklad vo Švajčiarskej konfederácii.