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11. septembra 2026
Bývalý maďarský veľvyslanec v USA spomína na prvé hodiny po útokoch z 11. septembra ako na „dramatické a desivé“
Tagy: Útoky z 11. septembra
Vtedajší maďarský veľvyslanec v USA si najskôr myslel, že náraz lietadla do jednej z newyorských veží bola nehoda. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Géza Jeszenszky označil prvé ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Vtedajší maďarský veľvyslanec v USA si najskôr myslel, že náraz lietadla do jednej z newyorských veží bola nehoda.
Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Géza Jeszenszky označil prvé hodiny teroristických útokov z 11. septembra 2001 za „dramatické a desivé“. Jeszenszky, ktorý v tom čase pôsobil ako maďarský veľvyslanec v Spojených štátoch, pri príležitosti 25. výročia útokov pre agentúru MTI opísal, ako udalosti prežívali pracovníci veľvyslanectva vo Washingtone.
V čase prvého útoku sa na veľvyslanectve konala pravidelná porada. Okolo 9:00 sekretárka oznámila, že do jednej z newyorských veží narazilo lietadlo. „Mysleli sme si, že išlo o nejaký nezodpovedný alebo nešikovný čin, možno o malé lietadlo, a pokračovali sme v diskusii o aktuálnych záležitostiach. O niekoľko minút sa sekretárka vrátila a povedala, že narazilo ďalšie lietadlo,“ spomínal Jeszenszky. Vtedy podľa neho už bolo jasné, že nejde o nehodu.
Pracovníci veľvyslanectva sa následne zhromaždili pri televízore a sledovali živé zábery horiacich budov, dymu, záchranných prác a neskôr aj zrútenia veží Svetového obchodného centra. Krátko nato sa dozvedeli o zásahu Pentagónu a o štvrtom lietadle, ktoré napokon havarovalo pred dosiahnutím svojho cieľa. „Tá jedna či dve hodiny boli dramatické a veľmi presne sa mi vryli do pamäti,“ povedal Jeszenszky. Ľudia si podľa neho vtedy kládli otázku, či nejde o začiatok vojny.
Komunikácia s Maďarskom bola niekoľko hodín prerušená a ľudia doma podľa Jeszenszkého nevedeli, čo sa vo Washingtone deje. Jednou z najdôležitejších úloh veľvyslanectva preto bolo ubezpečiť verejnosť, politické vedenie a rodiny, že „Washington nie je v obkľúčení“ a okrem štyroch útokov nemajú informácie o ďalších incidentoch.
Jeszenszky zároveň pripomenul reakciu vtedajšieho premiéra Viktora Orbána, ktorý bol v čase útokov na oficiálnej návšteve Berlína. Orbán podľa neho označil útok za prípad spadajúci pod článok 5 Severoatlantickej zmluvy. „Bola to prvá oficiálna maďarská reakcia, ktorá, samozrejme, vyjadrovala aj solidaritu, súcit a podporu Spojeným štátom,“ uviedol bývalý veľvyslanec.
Za problematické naopak označil výroky Istvána Csurku, vtedajšieho lídra opozičnej Maďarskej strany spravodlivosti a života, ktorý po útokoch naznačoval, že za ne môže globalistická politika. Niektoré komentáre v maďarskej tlači podľa Jeszenszkého vyvolali silnú reakciu americkej verejnosti. „Bol to veľmi nesúrodý hlas z Maďarska,“ povedal s tým, že ako veľvyslancovi mu bola situácia „mimoriadne nepríjemná“, keďže maďarská vláda sa od týchto vyhlásení dištancovala, no premiér nie. Na záver pripomenul slová bývalého premiéra Józsefa Antalla, že „politický a náboženský fundamentalizmus by mohol byť boľševizmom 21. storočia“, pričom podľa Jeszenszkého sa toto varovanie ukázalo ako správne.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý maďarský veľvyslanec v USA spomína na prvé hodiny po útokoch z 11. septembra ako na „dramatické a desivé“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Géza Jeszenszky označil prvé hodiny teroristických útokov z 11. septembra 2001 za „dramatické a desivé“. Jeszenszky, ktorý v tom čase pôsobil ako maďarský veľvyslanec v Spojených štátoch, pri príležitosti 25. výročia útokov pre agentúru MTI opísal, ako udalosti prežívali pracovníci veľvyslanectva vo Washingtone.
V čase prvého útoku sa na veľvyslanectve konala pravidelná porada. Okolo 9:00 sekretárka oznámila, že do jednej z newyorských veží narazilo lietadlo. „Mysleli sme si, že išlo o nejaký nezodpovedný alebo nešikovný čin, možno o malé lietadlo, a pokračovali sme v diskusii o aktuálnych záležitostiach. O niekoľko minút sa sekretárka vrátila a povedala, že narazilo ďalšie lietadlo,“ spomínal Jeszenszky. Vtedy podľa neho už bolo jasné, že nejde o nehodu.
Pracovníci veľvyslanectva sa následne zhromaždili pri televízore a sledovali živé zábery horiacich budov, dymu, záchranných prác a neskôr aj zrútenia veží Svetového obchodného centra. Krátko nato sa dozvedeli o zásahu Pentagónu a o štvrtom lietadle, ktoré napokon havarovalo pred dosiahnutím svojho cieľa. „Tá jedna či dve hodiny boli dramatické a veľmi presne sa mi vryli do pamäti,“ povedal Jeszenszky. Ľudia si podľa neho vtedy kládli otázku, či nejde o začiatok vojny.
Komunikácia s Maďarskom bola niekoľko hodín prerušená a ľudia doma podľa Jeszenszkého nevedeli, čo sa vo Washingtone deje. Jednou z najdôležitejších úloh veľvyslanectva preto bolo ubezpečiť verejnosť, politické vedenie a rodiny, že „Washington nie je v obkľúčení“ a okrem štyroch útokov nemajú informácie o ďalších incidentoch.
Jeszenszky zároveň pripomenul reakciu vtedajšieho premiéra Viktora Orbána, ktorý bol v čase útokov na oficiálnej návšteve Berlína. Orbán podľa neho označil útok za prípad spadajúci pod článok 5 Severoatlantickej zmluvy. „Bola to prvá oficiálna maďarská reakcia, ktorá, samozrejme, vyjadrovala aj solidaritu, súcit a podporu Spojeným štátom,“ uviedol bývalý veľvyslanec.
Za problematické naopak označil výroky Istvána Csurku, vtedajšieho lídra opozičnej Maďarskej strany spravodlivosti a života, ktorý po útokoch naznačoval, že za ne môže globalistická politika. Niektoré komentáre v maďarskej tlači podľa Jeszenszkého vyvolali silnú reakciu americkej verejnosti. „Bol to veľmi nesúrodý hlas z Maďarska,“ povedal s tým, že ako veľvyslancovi mu bola situácia „mimoriadne nepríjemná“, keďže maďarská vláda sa od týchto vyhlásení dištancovala, no premiér nie. Na záver pripomenul slová bývalého premiéra Józsefa Antalla, že „politický a náboženský fundamentalizmus by mohol byť boľševizmom 21. storočia“, pričom podľa Jeszenszkého sa toto varovanie ukázalo ako správne.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý maďarský veľvyslanec v USA spomína na prvé hodiny po útokoch z 11. septembra ako na „dramatické a desivé“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Útoky z 11. septembra
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