Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 11.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bystrík
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. septembra 2026

India posilňuje vzťahy s Moskvou, ruská ropa zostáva kľúčová, ale ide aj o zbrane a obchod


Tagy: Napätie na Blízkom východe ruská ropa Ruské zbrane rusko-indické vťahy

India počas energetickej krízy výrazne zvýšila dovoz ruskej ropy, s Moskvou chce ďalej rozvíjať obchod aj obrannú spoluprácu. Indický premiér Naréndra Módí a ...



Zdieľať
india_brics_71233 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - India počas energetickej krízy výrazne zvýšila dovoz ruskej ropy, s Moskvou chce ďalej rozvíjať obchod aj obrannú spoluprácu.


Indický premiér Naréndra Módí a ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok stretli v Naí Dillí na rokovaniach o obchode, energetike a obrane, deň pred začiatkom samitu 11-členného zoskupenia BRICS.

Rusko patrí medzi najvýznamnejších strategických partnerov Indie a jej hlavných dodávateľov vojenskej techniky.

India chce koniec vojny


India zároveň počas energetickej krízy vyvolanej americko-iránskou vojnou výrazne zvýšila nákup ruskej ropy, napriek vojne na Ukrajine a tlaku Washingtonu a ďalších západných metropol.

Módí a Putin sa naposledy stretli začiatkom septembra na samite Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO) v Kirgizsku.

Indický premiér tam vyzval Putina, aby sa posunul „od nekonečnej vojny ku koncu vojny“.

Obchod prekvitá


Indické rafinérie v marci takmer zdvojnásobili dovoz ruskej ropy. Podľa spoločnosti Kpler dodávky v júni stúpli na 2,71 milióna barelov denne a v júli dosiahli rekordných 2,81 milióna. V auguste klesli na 2,07 milióna barelov denne.

Vzájomný obchod s tovarom dosiahol vo finančnom roku 2025/2026 hodnotu 59,9 miliardy dolárov, pričom India doviezla z Ruska tovar za 55,37 miliardy dolárov a vyviezla za 4,49 miliardy.


Zdroj: SITA.sk - India posilňuje vzťahy s Moskvou, ruská ropa zostáva kľúčová, ale ide aj o zbrane a obchod © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Napätie na Blízkom východe ruská ropa Ruské zbrane rusko-indické vťahy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bývalý maďarský veľvyslanec v USA spomína na prvé hodiny po útokoch z 11. septembra ako na „dramatické a desivé“
<< predchádzajúci článok
Kampaň Tesca k 17. novembru získala ďalšie prestížne ocenenie Zlatý středník

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 