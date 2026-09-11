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11. septembra 2026
India posilňuje vzťahy s Moskvou, ruská ropa zostáva kľúčová, ale ide aj o zbrane a obchod
India počas energetickej krízy výrazne zvýšila dovoz ruskej ropy, s Moskvou chce ďalej rozvíjať obchod aj obrannú spoluprácu. Indický premiér Naréndra Módí a ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - India počas energetickej krízy výrazne zvýšila dovoz ruskej ropy, s Moskvou chce ďalej rozvíjať obchod aj obrannú spoluprácu.
Indický premiér Naréndra Módí a ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok stretli v Naí Dillí na rokovaniach o obchode, energetike a obrane, deň pred začiatkom samitu 11-členného zoskupenia BRICS.
Rusko patrí medzi najvýznamnejších strategických partnerov Indie a jej hlavných dodávateľov vojenskej techniky.
India zároveň počas energetickej krízy vyvolanej americko-iránskou vojnou výrazne zvýšila nákup ruskej ropy, napriek vojne na Ukrajine a tlaku Washingtonu a ďalších západných metropol.
Módí a Putin sa naposledy stretli začiatkom septembra na samite Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO) v Kirgizsku.
Indický premiér tam vyzval Putina, aby sa posunul „od nekonečnej vojny ku koncu vojny“.
Indické rafinérie v marci takmer zdvojnásobili dovoz ruskej ropy. Podľa spoločnosti Kpler dodávky v júni stúpli na 2,71 milióna barelov denne a v júli dosiahli rekordných 2,81 milióna. V auguste klesli na 2,07 milióna barelov denne.
Vzájomný obchod s tovarom dosiahol vo finančnom roku 2025/2026 hodnotu 59,9 miliardy dolárov, pričom India doviezla z Ruska tovar za 55,37 miliardy dolárov a vyviezla za 4,49 miliardy.
Zdroj: SITA.sk - India posilňuje vzťahy s Moskvou, ruská ropa zostáva kľúčová, ale ide aj o zbrane a obchod © SITA Všetky práva vyhradené.
Indický premiér Naréndra Módí a ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok stretli v Naí Dillí na rokovaniach o obchode, energetike a obrane, deň pred začiatkom samitu 11-členného zoskupenia BRICS.
Rusko patrí medzi najvýznamnejších strategických partnerov Indie a jej hlavných dodávateľov vojenskej techniky.
India chce koniec vojny
India zároveň počas energetickej krízy vyvolanej americko-iránskou vojnou výrazne zvýšila nákup ruskej ropy, napriek vojne na Ukrajine a tlaku Washingtonu a ďalších západných metropol.
Módí a Putin sa naposledy stretli začiatkom septembra na samite Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO) v Kirgizsku.
Indický premiér tam vyzval Putina, aby sa posunul „od nekonečnej vojny ku koncu vojny“.
Obchod prekvitá
Indické rafinérie v marci takmer zdvojnásobili dovoz ruskej ropy. Podľa spoločnosti Kpler dodávky v júni stúpli na 2,71 milióna barelov denne a v júli dosiahli rekordných 2,81 milióna. V auguste klesli na 2,07 milióna barelov denne.
Vzájomný obchod s tovarom dosiahol vo finančnom roku 2025/2026 hodnotu 59,9 miliardy dolárov, pričom India doviezla z Ruska tovar za 55,37 miliardy dolárov a vyviezla za 4,49 miliardy.
Zdroj: SITA.sk - India posilňuje vzťahy s Moskvou, ruská ropa zostáva kľúčová, ale ide aj o zbrane a obchod © SITA Všetky práva vyhradené.
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