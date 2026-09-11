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11. septembra 2026

Do Demokratov vstúpili Ľubomír Galko a Jozef Rajtár, v strane sa opäť stretli aj s Natáliou Blahovou


Tagy: Kauza Čistý deň politická strana predsedníctvo strany Vstup do strany

Trojica politikov má skúsenosti s bojom proti korupcii a kontrolou verejnej moci. Rajtár sa chce v strane venovať aj ekonomike, investíciám a podpore pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Do strany ...



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6a4a3cb44d368355464910 scaled 1 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Trojica politikov má skúsenosti s bojom proti korupcii a kontrolou verejnej moci. Rajtár sa chce v strane venovať aj ekonomike, investíciám a podpore pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou.


Do strany Demokrati vstúpili Ľubomír Galko a Jozef Rajtár. Ich členstvo schválilo predsedníctvo strany. Spolu s Natáliou Blahovou, ktorá sa pridala už skôr, tak v strane pôsobí trojica politikov so skúsenosťami z boja proti korupcii a kontroly verejnej moci, informovali v piatok Demokrati.

Minulé spoločné pôsobenie


Galko, Rajtár a Blahová v minulosti pôsobili v SaS a neskôr aj v Demokratickej strane. Po rokoch sa tak opäť stretávajú v jednom politickom tíme. Galko s Demokratmi spolupracuje už dlhší čas a ako poslanec Národnej rady SR prináša do parlamentu spoločné témy a iniciatívy. Bol členom predsedníctva Demokratov, členom strany však doteraz nebol. Predseda Demokratov Jaroslav Naď jeho vstup do strany vníma ako prirodzené pokračovanie spolupráce, ktorá dobre funguje.

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Galko uviedol, že pôvodne už nechcel byť členom politickej strany. „Úprimne, pôvodne som už neplánoval byť straníkom. Chcel som to nechať na iných a aj do Národnej rady SR som v roku 2023 kandidoval ako nestraník. S Demokratmi sme však už dlhšie spolupracovali a prirodzene sme spolu riešili množstvo tém. Potom prišla Natália Blahová a jej vstup ma nakopol. A keď sa o členstvo prihlásil aj Jožo Rajtár, povedal som si, že ideme do toho spolu. Som rád, že sme sa opäť stretli v jednom tíme,“ povedal Galko, ktorý sa počas svojho politického pôsobenia venoval najmä boju proti korupcii a kontrole verejnej moci. Spolu s Danielom Lipšicom v minulosti vystupoval proti opätovnému zvoleniu Dušana Kováčika za špeciálneho prokurátora a po jeho zvolení patril medzi jeho kritikov.

Kauzy z minulosti


Blahová sa v minulosti výrazne angažovala v kauze Čistý deň a upozorňovala na fungovanie systému ochrany detí a zodpovednosť štátnych inštitúcií. Rajtár patril medzi politikov, ktorí sa venovali kauzám spojeným s Ladislavom Bašternákom a Mariánom Kočnerom. Dlhodobo sa venuje aj ekonomickým témam, daniam, odvodom a podmienkam pre podnikanie.

„Na témach, ktorým som sa venoval celé roky, sa pre mňa nič nemení. Boj proti korupcii a kontrola moci sú dôležité, rovnako dôležité je však aj to, ako funguje naša ekonomika. Chcem sa venovať tomu, aby sme na Slovensko dokázali pritiahnuť sofistikované investície s vysokou pridanou hodnotou, aby tu vznikali kvalitné pracovné miesta a aby Slováci mohli viac zarábať. Slovenská ekonomika sa musí viac orientovať na kvalitu, inovácie a pridanú hodnotu, nie iba na lacnú pracovnú silu,“ uviedol Rajtár.


Zdroj: SITA.sk - Do Demokratov vstúpili Ľubomír Galko a Jozef Rajtár, v strane sa opäť stretli aj s Natáliou Blahovou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kauza Čistý deň politická strana predsedníctvo strany Vstup do strany
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