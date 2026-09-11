|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 11.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bystrík
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. septembra 2026
Do Demokratov vstúpili Ľubomír Galko a Jozef Rajtár, v strane sa opäť stretli aj s Natáliou Blahovou
Trojica politikov má skúsenosti s bojom proti korupcii a kontrolou verejnej moci. Rajtár sa chce v strane venovať aj ekonomike, investíciám a podpore pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Do strany ...
Zdieľať
11.9.2026 (SITA.sk) - Trojica politikov má skúsenosti s bojom proti korupcii a kontrolou verejnej moci. Rajtár sa chce v strane venovať aj ekonomike, investíciám a podpore pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou.
Do strany Demokrati vstúpili Ľubomír Galko a Jozef Rajtár. Ich členstvo schválilo predsedníctvo strany. Spolu s Natáliou Blahovou, ktorá sa pridala už skôr, tak v strane pôsobí trojica politikov so skúsenosťami z boja proti korupcii a kontroly verejnej moci, informovali v piatok Demokrati.
Galko, Rajtár a Blahová v minulosti pôsobili v SaS a neskôr aj v Demokratickej strane. Po rokoch sa tak opäť stretávajú v jednom politickom tíme. Galko s Demokratmi spolupracuje už dlhší čas a ako poslanec Národnej rady SR prináša do parlamentu spoločné témy a iniciatívy. Bol členom predsedníctva Demokratov, členom strany však doteraz nebol. Predseda Demokratov Jaroslav Naď jeho vstup do strany vníma ako prirodzené pokračovanie spolupráce, ktorá dobre funguje.
Galko uviedol, že pôvodne už nechcel byť členom politickej strany. „Úprimne, pôvodne som už neplánoval byť straníkom. Chcel som to nechať na iných a aj do Národnej rady SR som v roku 2023 kandidoval ako nestraník. S Demokratmi sme však už dlhšie spolupracovali a prirodzene sme spolu riešili množstvo tém. Potom prišla Natália Blahová a jej vstup ma nakopol. A keď sa o členstvo prihlásil aj Jožo Rajtár, povedal som si, že ideme do toho spolu. Som rád, že sme sa opäť stretli v jednom tíme,“ povedal Galko, ktorý sa počas svojho politického pôsobenia venoval najmä boju proti korupcii a kontrole verejnej moci. Spolu s Danielom Lipšicom v minulosti vystupoval proti opätovnému zvoleniu Dušana Kováčika za špeciálneho prokurátora a po jeho zvolení patril medzi jeho kritikov.
Blahová sa v minulosti výrazne angažovala v kauze Čistý deň a upozorňovala na fungovanie systému ochrany detí a zodpovednosť štátnych inštitúcií. Rajtár patril medzi politikov, ktorí sa venovali kauzám spojeným s Ladislavom Bašternákom a Mariánom Kočnerom. Dlhodobo sa venuje aj ekonomickým témam, daniam, odvodom a podmienkam pre podnikanie.
„Na témach, ktorým som sa venoval celé roky, sa pre mňa nič nemení. Boj proti korupcii a kontrola moci sú dôležité, rovnako dôležité je však aj to, ako funguje naša ekonomika. Chcem sa venovať tomu, aby sme na Slovensko dokázali pritiahnuť sofistikované investície s vysokou pridanou hodnotou, aby tu vznikali kvalitné pracovné miesta a aby Slováci mohli viac zarábať. Slovenská ekonomika sa musí viac orientovať na kvalitu, inovácie a pridanú hodnotu, nie iba na lacnú pracovnú silu,“ uviedol Rajtár.
Zdroj: SITA.sk - Do Demokratov vstúpili Ľubomír Galko a Jozef Rajtár, v strane sa opäť stretli aj s Natáliou Blahovou © SITA Všetky práva vyhradené.
Do strany Demokrati vstúpili Ľubomír Galko a Jozef Rajtár. Ich členstvo schválilo predsedníctvo strany. Spolu s Natáliou Blahovou, ktorá sa pridala už skôr, tak v strane pôsobí trojica politikov so skúsenosťami z boja proti korupcii a kontroly verejnej moci, informovali v piatok Demokrati.
Minulé spoločné pôsobenie
Galko, Rajtár a Blahová v minulosti pôsobili v SaS a neskôr aj v Demokratickej strane. Po rokoch sa tak opäť stretávajú v jednom politickom tíme. Galko s Demokratmi spolupracuje už dlhší čas a ako poslanec Národnej rady SR prináša do parlamentu spoločné témy a iniciatívy. Bol členom predsedníctva Demokratov, členom strany však doteraz nebol. Predseda Demokratov Jaroslav Naď jeho vstup do strany vníma ako prirodzené pokračovanie spolupráce, ktorá dobre funguje.
Galko uviedol, že pôvodne už nechcel byť členom politickej strany. „Úprimne, pôvodne som už neplánoval byť straníkom. Chcel som to nechať na iných a aj do Národnej rady SR som v roku 2023 kandidoval ako nestraník. S Demokratmi sme však už dlhšie spolupracovali a prirodzene sme spolu riešili množstvo tém. Potom prišla Natália Blahová a jej vstup ma nakopol. A keď sa o členstvo prihlásil aj Jožo Rajtár, povedal som si, že ideme do toho spolu. Som rád, že sme sa opäť stretli v jednom tíme,“ povedal Galko, ktorý sa počas svojho politického pôsobenia venoval najmä boju proti korupcii a kontrole verejnej moci. Spolu s Danielom Lipšicom v minulosti vystupoval proti opätovnému zvoleniu Dušana Kováčika za špeciálneho prokurátora a po jeho zvolení patril medzi jeho kritikov.
Kauzy z minulosti
Blahová sa v minulosti výrazne angažovala v kauze Čistý deň a upozorňovala na fungovanie systému ochrany detí a zodpovednosť štátnych inštitúcií. Rajtár patril medzi politikov, ktorí sa venovali kauzám spojeným s Ladislavom Bašternákom a Mariánom Kočnerom. Dlhodobo sa venuje aj ekonomickým témam, daniam, odvodom a podmienkam pre podnikanie.
„Na témach, ktorým som sa venoval celé roky, sa pre mňa nič nemení. Boj proti korupcii a kontrola moci sú dôležité, rovnako dôležité je však aj to, ako funguje naša ekonomika. Chcem sa venovať tomu, aby sme na Slovensko dokázali pritiahnuť sofistikované investície s vysokou pridanou hodnotou, aby tu vznikali kvalitné pracovné miesta a aby Slováci mohli viac zarábať. Slovenská ekonomika sa musí viac orientovať na kvalitu, inovácie a pridanú hodnotu, nie iba na lacnú pracovnú silu,“ uviedol Rajtár.
Zdroj: SITA.sk - Do Demokratov vstúpili Ľubomír Galko a Jozef Rajtár, v strane sa opäť stretli aj s Natáliou Blahovou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sobrance čaká súboj piatich kandidátov o primátorské kreslo, mandát obhajuje aj súčasný primátor
Sobrance čaká súboj piatich kandidátov o primátorské kreslo, mandát obhajuje aj súčasný primátor
<< predchádzajúci článok
Bývalý maďarský veľvyslanec v USA spomína na prvé hodiny po útokoch z 11. septembra ako na „dramatické a desivé“
Bývalý maďarský veľvyslanec v USA spomína na prvé hodiny po útokoch z 11. septembra ako na „dramatické a desivé“