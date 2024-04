Bývalý námestník SIS a kajúcnik Beňa bol zadržaný pre podozrenie zo špionáže (video)

Beňa pracoval v Afrike legálne

18.4.2024 (SITA.sk) - Kajúcnika a bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu zadržali pre podozrenie zo špionáže. Ako informoval portál televízie Joj noviny.sk , zatkli ho v africkej Konžskej demokratickej republike tamojšie úrady.Ako spomínaný portál pripomenul,Slovenskej informačnej služby ( SIS . Jeho advokát Peter Kubina pre televíziu Joj potvrdil, že ho zadržali. Ako uviedol, v Afrike pracoval legálne a boli o tom informované aj slovenské úrady vrátanie mediačného úradníka.Beňa sa mal podľa jeho slov vrátiť na Slovensko v najbližších dňoch a dodal, že aktuálne nie je stíhaný v žiadnej trestnej veci.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) sa na štvrtkovej tlačovej besede vyjadril, že sa o tejto situácii dozvedel zo SIS. Ako spresnil, majú informáciu, že bol zadržaný pre podozrenie zo špionáže, no zatiaľ to bližšie neriešil. O ďalšom postupe sa poradí s vedením polície.„Tu sa iba ukazuje, že všetci tí kajúcnici, na ktorých bolo postavené naháňanie predstaviteľov vtedajšej opozície, či už je to Makó, ktorému boli vznesené ďalšie podozrenia zo spáchania trestných činov, alebo Beňa, ďalší dvorný kajúcnik, asi neboli takí svätí, ako sa ukazovalo," vyhlásil Šutaj Eštok.Dodal, že Beňa sa podľa neho po zvolení novej vlády išiel do Afriky ukryť, aby ho nenašli a neprešetrovali jeho krivé výpovede.Poslanec parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ) uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že bol Beňa námestníkom SIS, sa natíska otázka, čo tam robil a čo tam riešil. To bude podľa neho legitímna otázka pre výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS, za predpokladu, že poslanci alebo predsedníčka výboru Mária Kolíková SaS ) bude tento výbor iniciovať.