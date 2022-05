Bývalý nemecký kancelár Schröder príde o svoje privilégia, po masakri v Buči obhajoval Putina

Schröder pracuje pre ruské spoločnosti

Hájil ruské záujmy

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecké vládnuce strany plánujú zbaviť bývalého kancelára Gerharda Schrödera jeho kancelárie a zamestnancov po tom, čo udržiaval a bránil svoje dlhodobé vzťahy s Ruskom napriek vojne na Ukrajine. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorej bol Schröder svojho času lídrom, v stredu uviedla, že poslanci v parlamentnom rozpočtovom výbore súhlasili s prepojením niektorých jeho privilégií so skutočnými povinnosťami, a nie s jeho postavením bývalého kancelára. Príslušný návrh plánujú vo štvrtok predložiť zákonodarcom.V ostatných mesiacoch sa Schröder stal čoraz viac izolovanejší pre jeho prácu pre ruské štátom kontrolované energetické spoločnosti.Je predsedom dozornej rady ruskej štátnej energetickej spoločnosti Rosnefť a podieľal sa aj na projektoch plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2.Skôr počas roka skončili zamestnanci jeho kancelárie a zdvihla sa vlna kritiky po tom, čo denník New York Times citoval Schrödera ako sa vyjadril, že masaker civilistov v ukrajinskej Buči treba vyšetriť, ale nemyslí si, že by rozkazy naň dal ruský prezident Vladimir Putin . Ten je jeho dlhoročným priateľom.