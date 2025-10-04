|
Sobota 4.10.2025
Meniny má František
|
04. októbra 2025
Bývalý prokurátor spájaný s Kočnerom a Bašternákom čelí vážnym obvineniam, súd s ním začne v pondelok
Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na pondelok 6. októbra začiatok súdneho procesu s ...
4.10.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na pondelok 6. októbra začiatok súdneho procesu s prokurátorom Bystríkom P.. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu päť termínov pojednávania na október a november.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júli 2023 na obvineného obžalobu pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Skutok podľa prokuratúry spočíval v tom, že obvinený žiadal od Erika M. úplatok 100-tisíc eur za to, že ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vykonávajúci dozor nad dodržiavaním zákonnosti v konkrétnej trestnej veci zabezpečí kladné rozhodnutie iných prokurátorov v prospech Erika M., a následne aj sám rozhodne v jeho prospech. Tým Bystrík P. konal v rozpore so základnými povinnosťami prokurátora.
Podľa medializovaných informácií sa skutok týka kauzy sporu o hotel Carlton. Prokurátor bol zároveň spájaný s odsúdenými podnikateľmi Marianom Kočnerom a Ladislavom Bašternákom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v októbri 2021 prokurátorovi dočasne pozastavil výkon funkcie.
