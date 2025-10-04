Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má František
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Bývalý prokurátor spájaný s Kočnerom a Bašternákom čelí vážnym obvineniam, súd s ním začne v pondelok


Tagy: Generálny prokurátor hotel Carlton Prokurátor Súdny proces Súdy

Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na pondelok 6. októbra začiatok súdneho procesu s ...



Zdieľať
4.10.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na pondelok 6. októbra začiatok súdneho procesu s prokurátorom Bystríkom P.. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu päť termínov pojednávania na október a november.


Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júli 2023 na obvineného obžalobu pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Skutok podľa prokuratúry spočíval v tom, že obvinený žiadal od Erika M. úplatok 100-tisíc eur za to, že ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vykonávajúci dozor nad dodržiavaním zákonnosti v konkrétnej trestnej veci zabezpečí kladné rozhodnutie iných prokurátorov v prospech Erika M., a následne aj sám rozhodne v jeho prospech. Tým Bystrík P. konal v rozpore so základnými povinnosťami prokurátora.

Podľa medializovaných informácií sa skutok týka kauzy sporu o hotel Carlton. Prokurátor bol zároveň spájaný s odsúdenými podnikateľmi Marianom Kočnerom a Ladislavom Bašternákom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v októbri 2021 prokurátorovi dočasne pozastavil výkon funkcie.


Zdroj: SITA.sk - Bývalý prokurátor spájaný s Kočnerom a Bašternákom čelí vážnym obvineniam, súd s ním začne v pondelok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor hotel Carlton Prokurátor Súdny proces Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
PS nebude napádať ústavnú novelu. Ódor tvrdí, že bola prijatá len na odvrátenie pozornosti od konsolidácie
<< predchádzajúci článok
Online nakupovanie má aj svoje limity, Slováci najčastejšie kritizujú oneskorené doručenie a poškodený tovar

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 