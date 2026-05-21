Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Tragédia v Dúbravke, po večernom útoku nožom prišiel o život muž
Polícia zverejnila fotografiu muža, ktorého v súvislosti s týmto prípadom hľadá. Polícia v Bratislave vyšetruje násilnú trestnú ...
21.5.2026 (SITA.sk) - Polícia zverejnila fotografiu muža, ktorého v súvislosti s týmto prípadom hľadá.
Polícia v Bratislave vyšetruje násilnú trestnú činnosť, v dôsledku ktorej v stredu večer na Tranovského ulici vo štvrtom bratislavskom okrese po útoku chladnou zbraňou prišiel o život muž. Po príchode policajných hliadok na miesto sa tam už nachádzala rýchla zdravotná pomoc, ktorá mu už nedokázala pomôcť. Polícia zverejnila fotografiu muža, ktorého v súvislosti s týmto prípadom hľadá.
„Policajti krajskej kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním násilnej trestnej činnosti, ktorej sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ včera v čase o 20:00 na Tranovského ulici,“ uviedla hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Hľadaný muž sa podľa polície najčastejšie zdržiava v treťom bratislavskom okrese. „Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich ihneď oznámili na bezplatnom čísle polície 158,“ dodala Šimková.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Dúbravke, po večernom útoku nožom prišiel o život muž © SITA Všetky práva vyhradené.
