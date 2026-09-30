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30. septembra 2026
Bývalý reprezentačný kapitán zomrel vo veku 32 rokov. V minulosti sedel vo väzení za smrteľnú dopravnú nehodu
Spomínali na neho ako na "výnimočnú osobnosť s obrovským srdcom". Vo veku 32 rokov zomrel bývalý stredopoliar Courtney Meppen-Walter. Hrával za kluby ako Carlisle, Stockport a Bury. Vyrastal ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Spomínali na neho ako na "výnimočnú osobnosť s obrovským srdcom".
Vo veku 32 rokov zomrel bývalý stredopoliar Courtney Meppen-Walter. Hrával za kluby ako Carlisle, Stockport a Bury.
Vyrastal v mládežníckych štruktúrach Manchestru City a reprezentoval Anglicko v kategóriách do 17 a 18 rokov. V druhej kategórii bol dokonca kapitánom.
"Všetci v Carlisle United sme hlboko zarmútení správou o úmrtí nášho bývalého hráča Courtneyho Meppena-Waltera. V týchto ťažkých chvíľach sme myšlienkami s Courtneyho rodinou a priateľmi," uviedol tím na sociálnej sieti.
Meppen-Walterovi sa po minulej sezóne skončilo pôsobenie v klube Bury: "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho bývalého hráča Courtneyho Meppena-Waltera vo veku 32 rokov. V týchto nesmierne ťažkých chvíľach patrí sústrasť jeho rodine a priateľom."
Spomínali na neho ako na "výnimočnú osobnosť s obrovským srdcom". Ľudia mali šťastie, ak ho poznali, pretože hoci jeho život poznačili náročné chvíle, tak bol stále plný pozitivity a inšpirácie. Udržiaval kontakt s mnohými bývalými spoluhráčmi a bol s nimi dlhoročný priateľ.
Meppen-Walter bol v roku 2013 odsúdený na 16 mesiacov odňatia slobody za to, že v septembri 2012 neopatrnou jazdou spôsobil smrť dvoch súrodencov. Okolnosti úmrtia nie sú známe.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý reprezentačný kapitán zomrel vo veku 32 rokov. V minulosti sedel vo väzení za smrteľnú dopravnú nehodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 32 rokov zomrel bývalý stredopoliar Courtney Meppen-Walter. Hrával za kluby ako Carlisle, Stockport a Bury.
Vyrastal v mládežníckych štruktúrach Manchestru City a reprezentoval Anglicko v kategóriách do 17 a 18 rokov. V druhej kategórii bol dokonca kapitánom.
"Všetci v Carlisle United sme hlboko zarmútení správou o úmrtí nášho bývalého hráča Courtneyho Meppena-Waltera. V týchto ťažkých chvíľach sme myšlienkami s Courtneyho rodinou a priateľmi," uviedol tím na sociálnej sieti.
Meppen-Walterovi sa po minulej sezóne skončilo pôsobenie v klube Bury: "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho bývalého hráča Courtneyho Meppena-Waltera vo veku 32 rokov. V týchto nesmierne ťažkých chvíľach patrí sústrasť jeho rodine a priateľom."
Spomínali na neho ako na "výnimočnú osobnosť s obrovským srdcom". Ľudia mali šťastie, ak ho poznali, pretože hoci jeho život poznačili náročné chvíle, tak bol stále plný pozitivity a inšpirácie. Udržiaval kontakt s mnohými bývalými spoluhráčmi a bol s nimi dlhoročný priateľ.
Meppen-Walter bol v roku 2013 odsúdený na 16 mesiacov odňatia slobody za to, že v septembri 2012 neopatrnou jazdou spôsobil smrť dvoch súrodencov. Okolnosti úmrtia nie sú známe.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý reprezentačný kapitán zomrel vo veku 32 rokov. V minulosti sedel vo väzení za smrteľnú dopravnú nehodu © SITA Všetky práva vyhradené.
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