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30. septembra 2026
Žilina brala bod v Poprade, ale podľa Korenčíka si ani ten nezaslúžila – VIDEO
Poprad doma zdolal po Nitre a Slovane aj ďalšieho favorita Žilinu. Hokejisti Žiliny začali nový súťažný ročník Tipsport ligy ako jediní troma víťazstvami, ale po 6. kole majú na konte už aj dve ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Poprad doma zdolal po Nitre a Slovane aj ďalšieho favorita Žilinu.
Hokejisti Žiliny začali nový súťažný ročník Tipsport ligy ako jediní troma víťazstvami, ale po 6. kole majú na konte už aj dve prehry.
V utorok v Poprade herne nepresvedčili, ale zlepšeným záverom v riadnom hracom čase uchmatli domácim jeden bod po prehre 3:4 po nájazdoch.
Jeden z gólov žilinského tímu strelil obranca Marek Korenčík, ktorý pomerne kriticky zhodnotil výkon svojho tímu.
"Budem úprimný, nezaslúžili sme si ani ten jeden bod za prehru po nájazdoch. Veľký klobúk dolu pred naším brankárom, ktorý nás držal veľmi dlho v hre. Štart do zápasu aj do tretej tretiny nebol dobrý a musíme sa zlepšiť. A začať všetci od seba individuálne, aby to aj tímovo vyzeralo lepšie," uviedol Korenčík na facebookovom profile Vlkov Žilina.
"Nemôže sa stať, aby sme z prvých dvoch striedaní v tretej tretine dostali dva góly. Neskôr sme presilovku piatich proti trom vôbec nezahrali dobre. Nakoniec sme sa vrátili do zápasu a máme aspoň bod," zhodnotil tréner Žiliny Milan Bartovič.
Žilinčania napriek prehre zostali na čele tabuľky spoločne so Slovanom Bratislava. Oba tímy majú po 13 bodov a navlas rovnaké skóre 24:14. Popradčania na štvrtom mieste zaostávajú o dva body a mohli sa ešte viac dotiahnuť, ak by využili množstvo šancí, ktoré si utvorili.
Tréner Ladislav Čihák však môže byť spokojný s faktom, že tri domáce zápasy proti favoritom súťaže Nitre, Slovanu a Žiline jeho zverenci zakaždým dotiahli do víťazstva, aj keď v konečnom súčte nie za deväť, ale sedem bodov.
"Žilina je veľmi silná a má najvyššie ambície. Sme veľmi radi, že sme zvládli nájazdy a máme z tohto zápasu dva body. Celkovo je liga veľmi vyrovnaná a v úvode sezóny sa každý bije o víťazstvá, aby hneď od začiatku nezaostával za ostatnými," povedal Čihák.
Výhodu domáceho prostredia v utorok potvrdili už len hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí poslali Zvolenčanov domov s nádielkou 5:0. V Prešove to dlho vyzeralo na prvé víťazstvo domácich v sezóne, ale tí napokon prehrali s Michalovcami 3:4 po predĺžení, hoci po dvoch tretinách viedli 3:0.
Napriek tomu Šarišania získali aspoň prvý bod v sezóne a za predposlednou Nitrou zaostávajú o 3 body. "Ani neviem, čo mám k tomu povedať. Zápas sme mali pod kontrolou... Pri všetkej úcte k Michalovciam, nebolo to tak, že nás zatlačili a dali góly. Boli to chybné rozhodnutia z našej strany," zhodnotil skúsený obranca Prešova Adam Drgoň na sociálnych sieťach svojho klubu.
Úradujúci majster spod Zobora potvrdil herný a výsledkový prepad v úvode sezóny domácou prehrou 3:5 s Liptovským Mikulášom. Hostia viedli v Nitre šokujúco 3:0 aj 4:1, ich výhru napokon pečatil obranca Sena Acolatse gólom do prázdnej bránky. Liptovský Mikuláš sa bodovo dotiahol na lídrov tabuľky Žilinu a Slovan.
"Domáci mali štyri až päť šancí na vyrovnanie, no hokejový Pánboh stál pri nás za dve tretiny, kde sme boli lepší ako súper. Víťazstvo je spravodlivé," uviedol tréner Liptákov Aleš Totter na webe HockeySlovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Žilina brala bod v Poprade, ale podľa Korenčíka si ani ten nezaslúžila – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Žiliny začali nový súťažný ročník Tipsport ligy ako jediní troma víťazstvami, ale po 6. kole majú na konte už aj dve prehry.
V utorok v Poprade herne nepresvedčili, ale zlepšeným záverom v riadnom hracom čase uchmatli domácim jeden bod po prehre 3:4 po nájazdoch.
Jeden z gólov žilinského tímu strelil obranca Marek Korenčík, ktorý pomerne kriticky zhodnotil výkon svojho tímu.
Kritický Korenčík
"Budem úprimný, nezaslúžili sme si ani ten jeden bod za prehru po nájazdoch. Veľký klobúk dolu pred naším brankárom, ktorý nás držal veľmi dlho v hre. Štart do zápasu aj do tretej tretiny nebol dobrý a musíme sa zlepšiť. A začať všetci od seba individuálne, aby to aj tímovo vyzeralo lepšie," uviedol Korenčík na facebookovom profile Vlkov Žilina.
Nespokojný Bartovič
"Nemôže sa stať, aby sme z prvých dvoch striedaní v tretej tretine dostali dva góly. Neskôr sme presilovku piatich proti trom vôbec nezahrali dobre. Nakoniec sme sa vrátili do zápasu a máme aspoň bod," zhodnotil tréner Žiliny Milan Bartovič.
Dvaja lídri
Žilinčania napriek prehre zostali na čele tabuľky spoločne so Slovanom Bratislava. Oba tímy majú po 13 bodov a navlas rovnaké skóre 24:14. Popradčania na štvrtom mieste zaostávajú o dva body a mohli sa ešte viac dotiahnuť, ak by využili množstvo šancí, ktoré si utvorili.
Tréner Ladislav Čihák však môže byť spokojný s faktom, že tri domáce zápasy proti favoritom súťaže Nitre, Slovanu a Žiline jeho zverenci zakaždým dotiahli do víťazstva, aj keď v konečnom súčte nie za deväť, ale sedem bodov.
"Žilina je veľmi silná a má najvyššie ambície. Sme veľmi radi, že sme zvládli nájazdy a máme z tohto zápasu dva body. Celkovo je liga veľmi vyrovnaná a v úvode sezóny sa každý bije o víťazstvá, aby hneď od začiatku nezaostával za ostatnými," povedal Čihák.
Prešov prehral z 3:0
Výhodu domáceho prostredia v utorok potvrdili už len hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí poslali Zvolenčanov domov s nádielkou 5:0. V Prešove to dlho vyzeralo na prvé víťazstvo domácich v sezóne, ale tí napokon prehrali s Michalovcami 3:4 po predĺžení, hoci po dvoch tretinách viedli 3:0.
Napriek tomu Šarišania získali aspoň prvý bod v sezóne a za predposlednou Nitrou zaostávajú o 3 body. "Ani neviem, čo mám k tomu povedať. Zápas sme mali pod kontrolou... Pri všetkej úcte k Michalovciam, nebolo to tak, že nás zatlačili a dali góly. Boli to chybné rozhodnutia z našej strany," zhodnotil skúsený obranca Prešova Adam Drgoň na sociálnych sieťach svojho klubu.
Nitra predposledná
Úradujúci majster spod Zobora potvrdil herný a výsledkový prepad v úvode sezóny domácou prehrou 3:5 s Liptovským Mikulášom. Hostia viedli v Nitre šokujúco 3:0 aj 4:1, ich výhru napokon pečatil obranca Sena Acolatse gólom do prázdnej bránky. Liptovský Mikuláš sa bodovo dotiahol na lídrov tabuľky Žilinu a Slovan.
"Domáci mali štyri až päť šancí na vyrovnanie, no hokejový Pánboh stál pri nás za dve tretiny, kde sme boli lepší ako súper. Víťazstvo je spravodlivé," uviedol tréner Liptákov Aleš Totter na webe HockeySlovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Žilina brala bod v Poprade, ale podľa Korenčíka si ani ten nezaslúžila – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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