Bývalý riaditeľ Vojenského spravodajstva Balciar sa sám prihlásil na polícii

Akcia „Vírus"

NAKA zadržala v rámci akcie Vírus na viacerých miestach Slovenska 16 osôb. Akcia súvisí s páchaním ekonomickej trestnej činnosti v rámci Vojenského spravodajstva (VS). Nákupom predražených obranných technológií v rokoch 2013 až 2020 bola spôsobená škoda najmenej 74 miliónov eur.



Obvinený je bývalý riaditeľ VS v rokoch 2013 – 2016 Ľubomír Skuhra, ďalej bývalý riaditeľ VS v rokoch 2016 – 2020 Ján Balciar, bývalý vysoký funkcionár Vojenského obranného spravodajstva Daniel J., člen predstavenstva obvinenej obchodnej spoločnosti Tomáš S., bývalý generálny riaditeľ spravodajskej televízie Michal Gučík, účtovník Edmund P. a tiež bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.



Obvinených je aj deväť osôb, tzv. „biele kone“ a dve právnické osoby - F.T., a.s. a S.A., s.r.o. Ďalšie štyri osoby polícia zadržala ako podozrivé.



20.9.2023 -Bývalý riaditeľ Vojenského spravodajstva Ján B., ktorého sa v utorok polícii nepodarilo zadržať v rámci akcie Vírus, sa v stredu sám prihlásil na polícii. Informuje o tom portál Aktuality.sk.Momentálne je stále zadržaný aj jeho predchodca vo funkcii – Ľubomír Skuhra , ktorý je rovnako obvinený z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.Bývalého generálneho riaditeľa spravodajskej televízie Michala Gučíka a bývalého prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta v utorok večer po vypočutí prepustili na slobodu.