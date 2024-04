Bývalý ruský magnát Vardanjan, ktorý kedysi viedol Náhorný Karabach, drží vo väzení protestnú hladovku (video)

Vzdal sa ruského občianstva

Former Prime Minister of Nagorno-Karabakh Ruben Vardanjan was accused of financing terrorism????

The Azerbaijani intelligence services published a video of the arrested Vardanyan pic.twitter.com/VR0a89p5h5



19.4.2024 (SITA.sk) - Bývalý ruský magnát uväznený v Azerbajdžane na základe obvinení z čias, keď bol najvyšším predstaviteľom separatistov v Náhornom Karabachu, drží protestnú hladovku. V piatok to uviedla jeho rodina.Ruben Vardanjan začal hladovku pred dvoma týždňami, chce si ňou vynútiť rýchly súdny proces. Vardanjan bol spoluzakladateľom kedysi významnej súkromnej investičnej banky Troika Dialog a nahromadil majetok za zhruba miliardu dolárov.V roku 2022 sa vzdal ruského občianstva a presťahoval sa do Náhorného Karabachu, ktorého časti riadili etnickí Arméni snažiaci sa o odtrhnutie od Azerbajdžanu. Vardanjan sa v Náhornom Karabachu stal štátnym ministrom regiónu, čo bol ekvivalent premiéra, ale minulý rok bol odvolaný z funkcie.Azerbajdžan, ktorý vo vojne v roku 2020 opäť získal kontrolu nad veľkými časťami Karabachu, žiadal jeho zosadenie. Azerbajdžan v septembri 2023 prevzal plnú kontrolu nad zvyškom Náhorného Karabachu.Blesková ofenzíva prinútila odísť takmer všetkých 120-tisíc Arménov v regióne. Vardanjan bol zatknutý pri pokuse o prechod do Arménska a bol obvinený z financovania terorizmu a založenia ozbrojených skupín.