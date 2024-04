Ursula von der Leyen skontrolovala situáciu na fínsko-ruskej hranici. Nejde o bezpečnosť jednej krajiny, ale celej Európy

Putin využíva migrantov

Bezpečnosť Európskej únie

Riziko zvyšuje teplé počasie

19.4.2024 (SITA.sk) - Predsedníčka Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že rozhodnutie Fínska uzavrieť svoje hraničné priechody s Ruskom pre prudký nárast migrantov je bezpečnostnou záležitosťou, ktorú musí zvážiť celý 27-členný blok. Von der Leyenová to povedala počas cesty k hraniciam v arktickej časti Fínska.„Všetci vieme, ako Putin a jeho spojenci využívajú migrantov, aby otestovali našu obranu a pokúsili sa nás destabilizovať,“ povedala Von der Leyenová. „ Putin sa teraz sústreďuje na Fínsko a je to nepochybne odpoveď na vašu pevnú podporu Ukrajine a váš vstup do NATO.“Fínsko sa 4. apríla rozhodlo predĺžiť uzavretie svojich hraničných priechodov s Ruskom „až do odvolania“, pretože podľa vlády existuje vysoké riziko migrácie organizovanej Moskvou. Fínska vláda uzavrela osem z deviatich kontrolných bodov s Ruskom.Jediný, ktorý zostáva otvorený, je určený len pre železničnú dopravu a premávajú cez ňu najmä nákladné vlaky. Fínsko má s Ruskom spoločnú 1 340-kilometrovú pozemnú hranicu, ktorá vedie prevažne cez husté lesy na juhu a do drsnej krajiny na arktickom severe.„Toto nie je len o bezpečnosti Fínska, ale ide o bezpečnosť Európskej únie . Sme v tom spolu,“ povedala Von der Leyenová po návšteve hranice v Lappeenrante po boku fínskeho premiéra Petteriho Orpa . „Mali by sme byť viac fínsky, pokiaľ ide o bezpečnosť.“Orpo uviedol, že „jarné teplejšie počasie zvyšuje riziko, že Rusko pomôže ľuďom nelegálne sa dostať do Fínska cez pozemnú hranicu... mimo hraničných priechodov“.Väčšina migrantov pochádza z Blízkeho východu a Afriky. Prevažná väčšina z nich požiadala o azyl vo Fínsku, ktoré je členom EÚ a NATO