Bývalý šéf Petra Sagana trpí leukémiou, Oleg Tiňkov čelí aj súdnemu procesu a vydaniu do USA

Šesť rokov väzenia

Víťazná sezóna 2016

15.5.2020 (Webnoviny.sk) - Kontroverzný ruský podnikateľ Oleg Tiňkov nedávno verejne priznal, že trpí akútnou leukémiou a nejaký čas sa nebude ukazovať na verejnosti. Päťdesiatdvaročný biznismen je momentálne v Londýne, kde ho čaká súdny proces v súvislosti s obvineniami z daňových podvodov a vydaním do Spojených štátov amerických.Jeho zdravotný stav však nie je vážny, skôr uspokojivý. Tvrdí to prezident správnej rady Tinkoff Bank Oliver Hughes."Bavil som sa s ním a vďakabohu, cíti sa dobre. Ďalšie výnimočné novinky o jeho zdravotnom stave nemám," uviedol Hughes, cituje ho ruský finančný portál Finversia.Tiňkov okrem zdravotných patálií má na krku aj medzinárodný súdny proces. Koncom februára tohto roku americký daňový úrad podal na neho v Londýne žalobu.Tinkoff v rozpore s americkými daňovými zákonmi pri zrieknutí sa amerického občianstva v roku 2013 poskytol úmyselne nepravdivé informácie o svojom majetku. V súvislosti s tým čelí až šiestim rokom väzenia.Ruský miliardár bol v nedávnej minulosti tri roky šéfom cyklistického tímu Tinkoff (kúpil ho v roku 2013 od Dána Bjarneho Riisa ešte ako Saxo Bank), ktorý v tom čase patril medzi najlepšie na svete.Veľkú zásluhu na tom mal aj Slovák Peter Sagan, ktorý práve roky strávené pri Olegovi Tiňkovovi môže označiť za dosiaľ najúspešnejšie v kariére.Najmä sezóna 2016 bola v podaní Sagana popretkávaná víťaznými zážitkami. Vyhral veľký jarný monument Okolo Flámska, po piaty raz získal zelený dres na Tour de France, kde pridal aj tri etapové triumfy.Stal sa aj prvým majstrom Európy v kategórii elite, obhájil titul majstra sveta a tešil sa aj z celkového víťazstva v hodnotení UCI WorldTour.Na sklonku roka 2016 Tiňkov oznámil, že opúšťa svet cestnej cyklistiky, lebo sa mu nepáčili niektoré povinnosti a predpisy, ktoré musel dodržiavať.Sagan, ktorý potom zamieril do nemeckého tímu Bora-Hansgrohe, na adresu odchádzajúceho Rusa povedal: "Cyklistika potrebuje takých oduševnených ľudí, ako je Oleg Tiňkov. Tento biznis nerobil pre peniaze, ale z lásky k cyklistike. Rád by som ho niekedy vv budúcnosti videl naspäť."