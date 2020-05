DAC Dunajská Streda vraj bude viesť niekdajší tréner maďarskej reprezentácie Bernd Storck

Maďarov doviedol na Euro

15.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie slovenského fortunaligového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda by mal v sezóne 2020/2021 viesť nemecký tréner Bernd Storck. Päťdesiatsedemročný odborník by na tomto poste mal nahradiť Porugalčana Héldera Cristovaa, s ktorým klub zo Žitného ostrova ukončil spoluprácu.Správu priniesli belgické weby nieuwsblad.be a sporza.be. Práve v Belgicku pôsobil Storck dosiaľ naposledy, keď viedol klub Cercle Bruggy v najvyššej súťaži.Trénerská kariéra Bernda Storcka je viac ako s klubmi spojená s národnými výbermi. V rokoch 1996 až 2007 pôsobil ako asistent v Herthe Berlín Borussii Dortmund a Partizane Belehrad.Ako hlavný kouč potom krátko pracoval v FK Almaty, prebral aj taktovku nad reprezentáciou Kazachstanu. V rokoch 2015 až 2017 bol hlavným koučom reprezentácie Maďarska, ktorú priviedol na ME 2016. Od roku 2018 pôsobil v Belgicku.Storck bol údajne horúcim kandidátom na hlavného kouča DAC už počas zimnej pauzy sezóny 2019/2020 po odchode jeho krajana Petra Hyballu, no slovenský klub dal vtedy prednosť portugalskému koučovi.O konci spolupráci slovenského tímu a Héldera Cristovaa informoval maďarský web nemzetisport.hu. Ak fortunaligový ročník bude pokračovať po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu, klub by mal dočasne viesť kouč dorastu Michal Kuruc.Pod vedením portugalského trénera DAC v štyroch ligových zápasoch získal iba tri body za tri remízy. DAC zatiaľ nepotvrdil dohodu so Storckom."Futbalový klub DAC 1904 si neuplatnil opciu v zmluve s trénerom Hélderom Cristovaom, ktorý tak končí svoje pôsobenie na Žitnom ostrove. Zmluva 49-ročného portugalského kormidelníka platí do 31.5.2020. Hélder prevzal mužstvo v januári tohto roka, celkovo ho viedol v piatich súťažných dueloch (štyri v lige a jeden v Slovnaft Cupe). Hélderovi Cristovaovi ďakujeme za spoluprácu a do ďalšej kariéry mu prajeme veľa úspechov! Vedenie klubu je momentálne v rokovaní s prípadnými kandidátmi na uvoľnený trénerský post," uvádza sa na oficiálnom webe FC DAC 1904 Dunajská Streda.