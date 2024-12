Bývalý šéf polície Kovařík sa opäť postavil pred súd, jeho obhajca spochybňuje zákonnosť dôkazných nahrávok – VIDEO

Obhajca spochybnil nahrávky

4.12.2024 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I. v stredu pokračoval súdny proces s bývalým prezidentom Policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci údajne neoprávnene prerušeného policajného zásahu z roku 2021.Obžalovaný v rámci svojho výsluchu odpovedal na otázky prokurátora. Obhajca Kovaříka Peter Kubina zároveň na stredajšom pojednávaní spochybnil nahrávky vyhotovené policajnou inšpekciou, ktoré v procese slúžia ako dôkaz, označil ich ako nezákonné.„Podľa novelizovaného Trestného poriadku je nezákonný dôkaz, ktorý bol získaný poskytnutím nezákonného benefitu nejakej osobe," vysvetlil pre médiá Kubina.V tejto súvislosti spomenul neprávoplatne odsúdeného bývalého šéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jána Kaľavského , ktorý spolupracoval s policajnou inšpekciou.„On teda klamal, povymýšľal si, priznával sa aj k vlastnej trestnej činnosti," pripomenul advokát s tým, že trestnú činnosť Kaľavského však nikto nikdy neriešil.„Pred jeho trestnou činnosťou, ku ktorej sa sám priznal, si vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby zavreli oči, otočili sa chrbtom a nechali ho ujsť do Bosny," zdôraznil Kubina (Kaľavský bol stíhaný, ale na základe obvinenia NAKA, pozn. SITA).Ako ďalej uviedol, práve výpovede Kaľavského boli podkladom na vypracovanie návrhov na nasadenie odposluchov na policajtov NAKA. „Toto je zrejmé aj z odôvodnenia samotných príkazov. Tie sú v režime utajenia," dodal Kubina.Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na súd obžalobu vo veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom ešte v novembri vyhlásil, že je nevinný. Doplnil, že za 20 rokov svojho pôsobenia v polícii sa nestretol s takým porušením práva, aké sa deje v jeho trestnej veci.Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Dôvodom bolo práve obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa policajnej inšpekcie totiž v júli 2021 zmaril prebiehajúci pokus o zadržanie, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s Matejom Zemanom a Petrom Petrovom, ktorí vystupovali ako svedkovia v medializovaných kauzách.Bývalý šéf polície argumentoval, že nasadenie zásahového tímu Hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, čo vec konzultoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť. Dvojica však medzitým ušla do zahraničia. Podľa obžaloby Kovařík zásah prerušil preto, že bol presvedčený, že smeruje proti príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Obhajca obžalovaného Peter Kubina argumentuje, že Kovařík vôbec nevedel, voči komu je zásah plánovaný. Jeho postup bol pritom podľa advokáta plne oprávnený, keďže žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky podala neoprávnená osoba.Ak došlo k nejakému mareniu činnosti polície, bolo to podľa Kubinu zo strany vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej . Celý zásah bol pritom podľa Kubinu chaotický, pretože zásahový tím vôbec nevedel, kde sa Zeman a Petrov nachádzajú.„Ozbrojené komando chodilo po meste od dverí k dverám," povedal na súde v novembri.Vo svojej výpovedi na novembrovom pojednávaní Kovařík zdôraznil, že vyšetrovateľka inšpekcie Santusová žiadala nasadenie zásahovej jednotky v čase, keď na to nemala povolenie od žiadneho nadriadeného. Dôvodom na zadržanie osôb, ktoré spolupracovali s Národnou kriminálnou agentúrou, podľa neho bolo, že policajti okolo Jána Čurillu chceli začať trestné stíhanie pre sabotáž v súvislosti s údajným marením vyšetrovania medializovaných káuz.„A ona ich chcela predbehnúť," skonštatoval Kovařík. Zároveň uviedol, že vyšetrovatelia NAKA boli v tej dobe napríklad sledovaní príslušníkmi Slovenskej informačnej služby „Ten tlak bol enormný a nenormálny," vyhlásil obžalovaný policajný exprezident. Ako ďalej povedal, keď sa dozvedel, že inšpekcia si vyžiadala nasadenie zásahového tímu, snažil sa zistiť o veci informácie. O nasadení pritom nevedel ani vtedajší šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz . Kovařík doplnil, že keďže zásah bol proti civilným osobám, mal o nasadení jednotky rozhodovať on sám.Pojednávanie s Petrom Kovaříkom bude pokračovať vo februári 2025. Na programe bude výsluch svedkov.