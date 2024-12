Globálna ekonomika v tomto roku zostala odolná, tvrdí najnovšia správa OECD. Slovensku predpovedá vyššiu infláciu

Rozvíjajúca sa Ázia

Predpovede pre Slovensko

4.12.2024 (SITA.sk) - Globálna ekonomika zostala v tomto roku odolná napriek rozdielom v aktivite naprieč krajinami a jednotlivými sektormi. Inflácia sa naďalej zmierňuje a celková inflácia sa momentálne vo väčšine ekonomík vracia k cieľom centrálnych bánk.Napätie na trhu práce sa tiež zmiernilo. Vyplýva to z najnovšieho hodnotenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejneného v stredu.V krajinách OECD sa podľa správy predpokladá rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 1,9 %, kým globálna prognóza je 3,3 % a rast by mal zostať stabilný aj následne v roku 2026. Očakáva sa, že ku globálnemu rastu bude naďalej najväčšou mierou prispievať rozvíjajúca sa Ázia.V krajinách OECD bola tento rok inflácia na úrovni 5,2 %, mediánová sa pohybovala okolo 4 %. V budúcom roku by v rámci OECD mala klesnúť na 3,7 % a v roku 2026 na 2,9 %.Organizácia predpovedá Slovensku na budúci rok zvýšenie HDP o 2,4 percenta, na jar očakávala nárast o 2,7 percenta. Inflácia sa podľa OECD na Slovensku zrýchli z tohtoročných 3,2 percenta na 4,4 percenta. Organizácia však uviedla, že počíta aj s nárastom cien plynu, ktoré predstavitelia koalície chcú dotovať.