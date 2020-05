Bývalý štátny tajomník za Most-Híd Kurilla bude poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej

Diplomat v európskych štruktúrach

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý štátny tajomník za Most-Híd Norbert Kurilla bude poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej pre oblasť životného prostredia. Agentúru SITA o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.Prezidentka ho podľa slov hovorcu oslovila pre jeho odborné znalosti.„Pani prezidentka je rada, že pán Norbert Kurilla prijal jej ponuku stať sa poradcom pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie,“ uviedol Strižinec.Kurilla v minulosti pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve životného prostredia, ale aj ako diplomat v európskych štruktúrach.Najmä Kurrilova odbornosť je dôvodom, prečo si ho do pozície poradcu, podľa Strižinca, Čaputová vybrala.„Oslovila ho najmä pre jeho odborné znalosti ako skúseného medzinárodného experta v oblasti tvorby politiky životného prostredia a zmeny klímy aj pre jeho dlhoročné skúsenosti z pôsobenia na ministerstve životného prostredia a v diplomacii,“ vysvetlil.Kurilla v roku 2019 neúspešne kandidoval do Európskeho parlamentu za stranu Most-Híd, strana sa však do europarlamentu napokon nedostala. Na kandidátke Mostu sa však vo februárových parlamentných voľbách neobjavil.„V zbore poradcov pôsobí oficiálne od 15. mája 2020,“ uzavrel Strižinec.