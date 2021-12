Bývalý tréner mládeže v FC Barcelona čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania maloletých

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajší šéf mládežníckych tímov v španielskom futbalovom klube FC Barcelona Albert Benaiges čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania maloletých. Tohto konania sa údajne dopúšťal voči desiatkam žiakov na štátnej škole, kde taktiež pôsobil.K obvineniam sa zatiaľ nepridal žiadny z niekdajších hráčov Barcelony. Kouč tamojšieho A-mužstva Xavi Hernández však priznal, že ho táto správa zaskočila. "Nemám žiadne informácie o tom, že by sa vyskytol tento druh prípadov, aj keď to neznamená, že sa nestali. Bol to môj tréner a nikdy som nemal žiadne podozrenie. Som veľmi prekvapený a zaskočený, nečakal som to," povedal Xavi.Denník Ara informoval, že obvinenia voči 71-ročnému Benaigesovi sa týkajú viac ako 60 jeho bývalých žiakov. Spomenutý Benaiges bol popredným predstaviteľom barcelonskej akadémie La Masia v rokoch 1991-2011.Pôsobil pri výchove tzv. zlatej generácie katalánskeho klubu, ktorú tvorili Andrés Iniesta, Lionel Messi či spomenutý Xavi. Po účinkovaní v zahraničí sa Benaiges v uplynulej sezóne vrátil do klubu po tom, ako sa prezidentom opäť stal Joan Laporta. Ako uviedol klub, minulý týždeň Benaiges odstúpil z osobných dôvodov.Prezident FCB Laporta priznal, že klub analyzuje informácie týkajúce sa prípadu. "Zhromažďujeme všetky informácie, aby sme mohli urobiť oficiálne vyhlásenie," skonštatoval Laporta a zároveň pohrozil, že ktokoľvek sa nevhodným spôsobom pokúsi spájať klub FC Barcelona s týmto prípadom, dostane ráznu odpoveď.