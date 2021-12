Fehérváry sa vrátil do duelu NHL vo veľkom štýle, s prihrávkou Ovečkina dopomohol k víťazstvu Washingtonu (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Po tvrdom zákroku krídelníka Pittsburghu Penguins Brocka McGinna nedohral slovenský obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry piatkový duel zámorskej NHL. O deň neskôr však napokon nechýbal v zostave "Caps" na ľade Buffalo Sabres a dokonca sa gólom podieľal na triumfe hostí 3:2 po samostatných nájazdoch.Dvadsaťdvaročný rodák z Bratislavy v 46. minúte po prihrávke hviezdneho Rusa Alexandra Ovečkina strelou bez prípravy vyrovnal na priebežných 2:2 a poslal duel do predĺženia. V ňom sa strelecky nepresadilo žiadne z mužstiev a v nájazdovej lotérii mali napokon viac šťastia hráči Washingtonu. Víťazný zásah zaznamenal nájazdový špecialista T.J. Oshie.Fehérváry priznal, že tvrdý zákrok v dueli s Pittsburghom bol síce veľmi nepríjemný, no na druhý deň ráno sa potešil, keď sa začal cítiť lepšie. Bol rád, že nakoniec mohol zasiahnuť do zápasu s Buffalom a strávil na ľade približne toľko, čo zvyčajne - okolo 20 minút.„Samozrejme, bol to pre mňa veľký návrat, keďže stretnutia dva dni po sebe sú vždy veľmi ťažké. V tretej tretine sme sa zlepšili a hrali sme naozaj dobre, čo napokon stačilo na víťazstvo, takže som naozaj šťastný,“ povedal podľa Washington Post slovenský bek, ktorý zaznamenal tretí presný zásah v aktuálnom ročníku NHL. Na konte má taktiež rovnaký počet asistencií.