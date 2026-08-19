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19. augusta 2026

Bývalý ukrajinský minister obrany vyzýva na nájdenie spôsobu, ako usporiadať voľby aj počas vojny


Tagy: Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine Voľby

„Čo ak vojna potrvá ešte rok? Dva? Tri? Demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska,“ povedal Mychajlo Fedorov. Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo ...



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russia_ukraine_war_23875 676x450 19.8.2026 (SITA.sk) - „Čo ak vojna potrvá ešte rok? Dva? Tri? Demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska,“ povedal Mychajlo Fedorov.


Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov vyzval na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia, aby Rusko nemohlo rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci opäť budú môcť zvoliť svoju vládu.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, Fedorov to povedal v príhovore zverejnenom na YouTube.

Zásadné otázky


„Musíme si odpovedať na zásadnú otázku: ako má fungovať štát, ak vojna potrvá roky? Ďalšia otázka znie – čo ak vojna potrvá ešte rok? Dva? Tri? Môžeme Rusku fakticky dať právo rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci budú môcť opäť zvoliť svoju vládu? Som presvedčený, že nie. Demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska,“ uviedol bývalý minister obrany.

Fedorov uviedol, že Ukrajina musí nájsť zákonný, bezpečný a realistický mechanizmus, ktorý by umožnil obnoviť úplný demokratický proces aj počas dlhotrvajúcej vojny.

Obzvlášť nebezpečná situácia


„Je to náročné. Musíme zabezpečiť volebné právo príslušníkom ozbrojených síl, miliónom Ukrajincov v zahraničí aj ľuďom v oblastiach pri fronte. Musíme zaistiť bezpečnosť volebného procesu, nezávislosť inštitúcií a dôveru vo výsledok,“ konštatoval Fedorov.

Fedorov zároveň uviedol, že „obzvlášť nebezpečná je situácia, keď v spoločnosti vzniká pocit, že hlavným kritériom pri vymenovaní človeka nie sú jeho profesionalita, výsledky ani schopnosť meniť krajinu, ale osobná lojalita voči systému“.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Bývalý ukrajinský minister obrany vyzýva na nájdenie spôsobu, ako usporiadať voľby aj počas vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine Voľby
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