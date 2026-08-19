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19. augusta 2026
Bývalý ukrajinský minister obrany vyzýva na nájdenie spôsobu, ako usporiadať voľby aj počas vojny
„Čo ak vojna potrvá ešte rok? Dva? Tri? Demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska,“ povedal Mychajlo Fedorov. Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - „Čo ak vojna potrvá ešte rok? Dva? Tri? Demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska,“ povedal Mychajlo Fedorov.
Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov vyzval na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia, aby Rusko nemohlo rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci opäť budú môcť zvoliť svoju vládu.
Ako referuje web Ukrajinská pravda, Fedorov to povedal v príhovore zverejnenom na YouTube.
„Musíme si odpovedať na zásadnú otázku: ako má fungovať štát, ak vojna potrvá roky? Ďalšia otázka znie – čo ak vojna potrvá ešte rok? Dva? Tri? Môžeme Rusku fakticky dať právo rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci budú môcť opäť zvoliť svoju vládu? Som presvedčený, že nie. Demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska,“ uviedol bývalý minister obrany.
Fedorov uviedol, že Ukrajina musí nájsť zákonný, bezpečný a realistický mechanizmus, ktorý by umožnil obnoviť úplný demokratický proces aj počas dlhotrvajúcej vojny.
„Je to náročné. Musíme zabezpečiť volebné právo príslušníkom ozbrojených síl, miliónom Ukrajincov v zahraničí aj ľuďom v oblastiach pri fronte. Musíme zaistiť bezpečnosť volebného procesu, nezávislosť inštitúcií a dôveru vo výsledok,“ konštatoval Fedorov.
Fedorov zároveň uviedol, že „obzvlášť nebezpečná je situácia, keď v spoločnosti vzniká pocit, že hlavným kritériom pri vymenovaní človeka nie sú jeho profesionalita, výsledky ani schopnosť meniť krajinu, ale osobná lojalita voči systému“.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý ukrajinský minister obrany vyzýva na nájdenie spôsobu, ako usporiadať voľby aj počas vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov vyzval na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia, aby Rusko nemohlo rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci opäť budú môcť zvoliť svoju vládu.
Ako referuje web Ukrajinská pravda, Fedorov to povedal v príhovore zverejnenom na YouTube.
Zásadné otázky
„Musíme si odpovedať na zásadnú otázku: ako má fungovať štát, ak vojna potrvá roky? Ďalšia otázka znie – čo ak vojna potrvá ešte rok? Dva? Tri? Môžeme Rusku fakticky dať právo rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci budú môcť opäť zvoliť svoju vládu? Som presvedčený, že nie. Demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska,“ uviedol bývalý minister obrany.
Fedorov uviedol, že Ukrajina musí nájsť zákonný, bezpečný a realistický mechanizmus, ktorý by umožnil obnoviť úplný demokratický proces aj počas dlhotrvajúcej vojny.
Obzvlášť nebezpečná situácia
„Je to náročné. Musíme zabezpečiť volebné právo príslušníkom ozbrojených síl, miliónom Ukrajincov v zahraničí aj ľuďom v oblastiach pri fronte. Musíme zaistiť bezpečnosť volebného procesu, nezávislosť inštitúcií a dôveru vo výsledok,“ konštatoval Fedorov.
Fedorov zároveň uviedol, že „obzvlášť nebezpečná je situácia, keď v spoločnosti vzniká pocit, že hlavným kritériom pri vymenovaní človeka nie sú jeho profesionalita, výsledky ani schopnosť meniť krajinu, ale osobná lojalita voči systému“.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Bývalý ukrajinský minister obrany vyzýva na nájdenie spôsobu, ako usporiadať voľby aj počas vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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