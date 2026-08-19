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19. augusta 2026

Remišová vyjadrila ostrú kritiku, vláda svojou neschopnosťou ohrozuje 647 miliónov eur z Plánu obnovy


Tagy: Minister dopravy a výstavby SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister zdravotníctva Plán obnovy a odolnosti SR predsedníčka Za Ľudí Premiér Slovenskej republiky

Predsedníčka strany Za ľudí žiada vyvodenie politickej zodpovednosti za nesplnené míľniky v európskom balíku. Poslankyňa Národnej rady SR a ...



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img_0030 scaled 1 19.8.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí žiada vyvodenie politickej zodpovednosti za nesplnené míľniky v európskom balíku.


Poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyjadrila ostrú kritiku adresovanú vláde za pretrvávajúcu neschopnosť dokončiť potrebné úlohy v rámci Plánu obnovy, čím je ohrozený prísun financovania vo výške 647 miliónov eur.

„Do konca Plánu obnovy zostáva už len niekoľko dní, ale mnohé z míľnikov sú nesplnené. Najhoršie je na tom minister investícií Samuel Migaľ, ktorý si namiesto práce robí kampaň na župana, rovnako aj minister dopravy Jozef Ráž, ktorý nesplnil míľniky v doprave a namiesto práce sa venuje kampani na primátora a kšeftom s arabskými šejkami, či minister zdravotníctva,“ vysvetlila vážnosť situácie Remišová.

Remišová žiada o vyvodenie zodpovednosti


Zdôraznila tiež, že vláda mala na realizáciu Plánu obnovy tri roky, avšak namiesto toho sa zaoberala vlastnými záujmami a legislatívnymi zmenami, ktoré označila za „mafiánske novely trestných zákonov“.

„Svojou neschopnosťou teraz ohrozuje 647 miliónov eur. Žiadame vládu, aby jasne ľuďom vyčíslila, o koľko peňazí príde Slovenská republika, a pri ministroch, kvôli ktorým prídeme o stovky miliónov eur, vyvodila politickú zodpovednosť,“ vyhlásila Remišová.

Okrem Plánu obnovy sa vláda zameriava aj na ústavné zmeny a návrh na skrátenie volebného zákona. Remišová označila túto iniciatívu za „typické pokrytectvo“ zo strany premiéra Roberta Fica, ktorý podľa nej navrhuje takéto zmeny práve v čase, keď mu hrozí prehra vo voľbách. Podľa nej by vláda mala začať konať transparentne a dôveryhodne.

„Ficov zlepenec rozvrátil právny štát“


„Ak teda vláda hovorí o zjednodušení možnosti skrátenia volebného obdobia, nech to najskôr uplatní sama na sebe. Táto koalícia si totiž udržiava väčšinu extrémnou politickou korupciou – Ficov zlepenec rozvrátil právny štát aj verejné financie, chráni organizovaný zločin a paralyzoval boj proti korupcii. Popritom bežných ľudí ožobračuje a zdiera novými či vyššími daňami. Dôvera vo vládu je pritom aj podľa prieskumov na dne a za rok je schopná napáchať ešte enormné škody. Vládna koalícia zlyhala vo všetkom a dokonca ohrozuje aj vyplatenie prostriedkov z Plánu obnovy. Ak to so skracovaním volebného obdobia myslia vážne, nech predložia návrh na okamžité skrátenie súčasného volebného obdobia a potom som pripravená podporiť aj túto zmenu Ústavy,“ uzavrela Remišová.

 


Zdroj: SITA.sk - Remišová vyjadrila ostrú kritiku, vláda svojou neschopnosťou ohrozuje 647 miliónov eur z Plánu obnovy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister dopravy a výstavby SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister zdravotníctva Plán obnovy a odolnosti SR predsedníčka Za Ľudí Premiér Slovenskej republiky
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