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19. augusta 2026
Presmerovanie doporučených zásielok do BalíkoBOXu si získalo popularitu, klienti službu využili takmer 900-krát za mesiac
Novinka šetrí čas pri preberaní listov, adresáti si ich môžu vyzdvihnúť kedykoľvek bez čakania pri priehradkách. Žltý lístok už nemusí znamenať povinnú zastávku ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Novinka šetrí čas pri preberaní listov, adresáti si ich môžu vyzdvihnúť kedykoľvek bez čakania pri priehradkách.
Žltý lístok už nemusí znamenať povinnú zastávku na pošte. Od júna 2026 môžu zákazníci Slovenskej pošty bezplatne presmerovať uloženú doporučenú zásielku do BalíkoBOXu a vyzdvihnúť si ju kedykoľvek, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Táto nová služba si rýchlo získala popularitu, keďže len v júli 2026 ju klienti využili takmer 900-krát. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Zákazníci najčastejšie presmerovali zásielky v rámci svojho bezprostredného okolia. V júli 82 % presmerovaných listov smerovalo v rámci toho istého mesta alebo medzi blízkou obcou a mestom, pričom tento podiel bol v júni ešte vyšší, dosahoval 86 %. BalíkoBOX sa tak stáva prirodzenou súčasťou každodenných trás zákazníkov, ktorí si jednoducho vyberú zariadenie blízko domova, práce, školy či miesta, kadiaľ bežne prechádzajú.
Podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Peterovej sa doba mení a mení sa aj spôsob využívania poštových služieb. Dnes netreba kvôli zásielke navštevovať kamennú pobočku, keď existuje pohodlnejší spôsob. Žltý lístok už nie je dôvodom na návštevu pošty, zásielku je možné nechať doručiť opäť alebo presmerovať podľa vlastných preferencií. Moderná poštová služba sa musí prispôsobiť zákazníkom, nie ich dennému programu a otváracím hodinám pošty.
BalíkoBOX je dostupný nonstop a na vyzdvihnutie doporučenej zásielky má zákazník dva celé dni, pričom deň vloženia do boxu sa do tejto doby nezapočítava. Po doručení zásielky zákazník dostane SMS alebo e-mail s PIN kódom, ktorý slúži na otvorenie boxu.
Už v júni 62 % zákazníkov prevzalo svoju presmerovanú zásielku ešte v ten istý deň, kedy bola vložená do BalíkoBOXu. Najviac presmerovaní bolo zaznamenaných 18. júna, kedy ich bolo 137. Nová možnosť si nachádza klientov aj cez víkendy – v júli 2026 Slovenská pošta evidovala v priemere 35 žiadostí o presmerovanie denne počas pracovných dní a ďalších 12 počas víkendov.
BalíkoBOX však nie je jedinou alternatívou. Zákazníci, ktorí nemajú BalíkoBOX po ruke, môžu žiadať o opakované doručenie uložených zásielok na tú istú adresu, alebo o ich presmerovanie na inú adresu či inú poštu na Slovensku.
Tieto služby sú od januára 2026 bezplatné. Žltý lístok tak netreba vnímať ako pokyn „príďte na poštu", ale ako informáciu, že zásielka je pripravená a zákazník si môže vybrať, ako a kedy si ju vyzdvihne.
O presmerovanie do BalíkoBOXu alebo o opakované doručenie možno požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty, na internetovej stránke v sekcii sledovanie zásielok, alebo cez Zákaznícke centrum. V súčasnosti sa možnosť presmerovania do BalíkoBOXu nevzťahuje na doporučené zásielky so službou „Do vlastných rúk" a zásielky s doručenkou.
Zdroj: SITA.sk - Presmerovanie doporučených zásielok do BalíkoBOXu si získalo popularitu, klienti službu využili takmer 900-krát za mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.
Žltý lístok už nemusí znamenať povinnú zastávku na pošte. Od júna 2026 môžu zákazníci Slovenskej pošty bezplatne presmerovať uloženú doporučenú zásielku do BalíkoBOXu a vyzdvihnúť si ju kedykoľvek, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Táto nová služba si rýchlo získala popularitu, keďže len v júli 2026 ju klienti využili takmer 900-krát. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Zákazníci najčastejšie presmerovali zásielky v rámci svojho bezprostredného okolia. V júli 82 % presmerovaných listov smerovalo v rámci toho istého mesta alebo medzi blízkou obcou a mestom, pričom tento podiel bol v júni ešte vyšší, dosahoval 86 %. BalíkoBOX sa tak stáva prirodzenou súčasťou každodenných trás zákazníkov, ktorí si jednoducho vyberú zariadenie blízko domova, práce, školy či miesta, kadiaľ bežne prechádzajú.
BalíkoBOX je dostupný nonstop
Podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Peterovej sa doba mení a mení sa aj spôsob využívania poštových služieb. Dnes netreba kvôli zásielke navštevovať kamennú pobočku, keď existuje pohodlnejší spôsob. Žltý lístok už nie je dôvodom na návštevu pošty, zásielku je možné nechať doručiť opäť alebo presmerovať podľa vlastných preferencií. Moderná poštová služba sa musí prispôsobiť zákazníkom, nie ich dennému programu a otváracím hodinám pošty.
BalíkoBOX je dostupný nonstop a na vyzdvihnutie doporučenej zásielky má zákazník dva celé dni, pričom deň vloženia do boxu sa do tejto doby nezapočítava. Po doručení zásielky zákazník dostane SMS alebo e-mail s PIN kódom, ktorý slúži na otvorenie boxu.
BalíkoBOX nie je jedinou alternatívou
Už v júni 62 % zákazníkov prevzalo svoju presmerovanú zásielku ešte v ten istý deň, kedy bola vložená do BalíkoBOXu. Najviac presmerovaní bolo zaznamenaných 18. júna, kedy ich bolo 137. Nová možnosť si nachádza klientov aj cez víkendy – v júli 2026 Slovenská pošta evidovala v priemere 35 žiadostí o presmerovanie denne počas pracovných dní a ďalších 12 počas víkendov.
BalíkoBOX však nie je jedinou alternatívou. Zákazníci, ktorí nemajú BalíkoBOX po ruke, môžu žiadať o opakované doručenie uložených zásielok na tú istú adresu, alebo o ich presmerovanie na inú adresu či inú poštu na Slovensku.
Bezplatné služby
Tieto služby sú od januára 2026 bezplatné. Žltý lístok tak netreba vnímať ako pokyn „príďte na poštu", ale ako informáciu, že zásielka je pripravená a zákazník si môže vybrať, ako a kedy si ju vyzdvihne.
O presmerovanie do BalíkoBOXu alebo o opakované doručenie možno požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty, na internetovej stránke v sekcii sledovanie zásielok, alebo cez Zákaznícke centrum. V súčasnosti sa možnosť presmerovania do BalíkoBOXu nevzťahuje na doporučené zásielky so službou „Do vlastných rúk" a zásielky s doručenkou.
Zdroj: SITA.sk - Presmerovanie doporučených zásielok do BalíkoBOXu si získalo popularitu, klienti službu využili takmer 900-krát za mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.
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