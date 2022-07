Bzovík: Hudobný festival Slovenské alternatívne leto sa vracia do miest, kde začínalo

Hudobný festival Slovenské alternatívne leto, ktorého korene siahajú do polovice 90. rokov uplynulého storočia, sa tento rok vracia do miest, kde kedysi začínal. Jeho aktuálny ročník sa uskutoční 14. až 16. júla na hrade Bzovík v okrese Krupina.





Ako TASR informovali organizátori, na troch rôznych pódiách vystúpia špičkové klubové a alternatívne kapely a umelci. "Otvorením festivalu bola poverená kapela Nohy do x, v ktorej hrá dokonca aj súčasný starosta obce Bzovík," uvádzajú organizátori.Po nich bude nasledovať vystúpenie kapely God and Eve, neskôr zaznejú skladby z albumu Modrý vrch od Deža Ursínyho v prevedení jeho syna Jakuba a úvodný večer festivalu zakončí Gramcovačka v podaní zakladateľa klubu Bombura a otca festivalu Maroša Pavúka.V piatok (15. 7.) okrem iného vystúpia blues-soulová kapela The Carpenter Ants zo Západnej Virginie, ako aj kapela NTS trio či projekt bubeníka Mariána Slávku vLáska. V sobotu (16. 7.) to bude napríklad Martin Geišberg a Richard Autner s kapelou, kapela Bez ladu a skladu, či Beata Hlavenková a Kapela Snů. Bodku za sobotným programom a celým festivalom dá externý redaktor Rádia FM DJ Potkan.V jednej z bášt na hrade sa v piatok vďaka spolupráci s banskobystrickým centrom nezávislej kultúry Záhrada uskutoční program diskusií a prednášok venujúcim sa prevažne ekologickým a spoločenským témam.Okrem Záhrada stage sa na festivale budú nachádzať ešte dve pódiá - Bombura stage a Akropola Kremnica stage, kde budú rozmanité hudobné, ale aj divadelné vystúpenia.