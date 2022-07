Digitálne umenie v Starej tržnici rozhýbu návštevníci vlastným telom

Bratislavská Stará tržnica sa bude opäť celé leto venovať súčasnému umeniu. Vlani ju v čase letných prázdnin osadil umelecký parazit Tube, tentoraz je v zatemnenej hale inštalované dielo Inner life by MAOTIK. "Každý návštevník má možnosť stať sa jeho súčasťou, zažiť a vytvoriť unikátny digitálny mikrosvet živých obrazov a zvukov, ktoré reagujú na jeho pohyb," približujú organizátori.





Podlaha budovy sa mení na interaktívne plátno, pohyb návštevníkov je snímaný lasermi, ktoré následne naživo generujú abstraktné vizuálne kompozície a zvuky. "Parametrická vizuálna a zvuková inštalácia dokáže spracovať veľké množstvo pohybov a vytvára tak obrazy, ktoré sa už nikdy nezopakujú," uvádza facebooková stránka podujatia. Návštevníci vytvárajú pohybom svojho tela neopakovateľné digitálne obrazce a zvuky, vzniká tak zväčšený prírodný mikrosvet, kde sa jemné organické tvary striedajú s geometriou, vykresľujúc rôzne výrezy a mierky digitálnej krajiny.Autorom digitálneho diela je Mathieu Le Sourd, známy tiež ako MAOTIK. "Patrí medzi kľúčových hráčov digitálneho umenia v rámci celosvetového kontextu. Je známy tvorbou multimediálnych enviromentov, ktoré často pracujú s reálnymi vedeckými dátami či faktami, ktoré následne pretvára do vizuálnej poézie," predstavuje umelcovu tvorbu kurátorka inštalácie Zuzana Pacáková. "Multisenzoriálne 'real time data' projekcie sú generované a neustále meniace sa vďaka prítomnosti a aktivizácii návštevníkov cez pohybové senzory. Celková atmosféra inštalácie je dotvorená priestorovou autorskou zvukovou kompozíciou," dodáva.Inštalácia je verejnosti dostupná od nedele do piatka v čase od 13.00 do 22.00 h. Príležitostne ju doplní súčasný tanečný performance Soni Kúdelovej a Tomáša Danielisa.