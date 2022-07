Príbeh lásky Maríny a Sládkoviča má hrou opäť pritiahnuť turistov do Banskej Štiavnice

V Banskej Štiavnici odštartoval v týchto dňoch 2. ročník zážitkovej hry s názvom Zaľúbená Štiavnica. Jej cieľom je podporovať turistický ruch v regióne prostredníctvom popularizácie veršov slávneho diela Andreja Sládkoviča Marína.





Igor Brossmann, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Marína a Sládkovič, ktorá hru vytvorila a organizuje, hovorí, že táto téma má skutočný potenciál presláviť Banskú Štiavnicu celosvetovo a dostať ju na mapu najzaľúbenejších miest sveta. "Možno ešte na dôležitejšie miesto ako má dnes Verona. A to z jednoduchého dôvodu. Príbeh osudovej lásky Maríny a Sládkoviča je na rozdiel od vymysleného príbehu Rómea a Júlie skutočným príbehom lásky, ktorý sa pred takmer 200 rokmi v Banskej Štiavnici skutočne udial," vysvetľuje.Autorov Zaľúbenej Štiavnice prekvapilo, že minulý ročník tejto zážitkovej hry vzbudil vášnivú diskusiu a projekt mal nielen svojich nadšených fanúšikov, ale aj odporcov. "Dnes však už môžeme povedať, že minuloročný rozruch okolo lavičiek a sôch Zaľúbencov, ktoré sú ich súčasťou, bol v konečnom dôsledku veľmi pozitívny, pretože podľa prístupov na webovú stránku zalubenastiavnica.sk vieme, že do hľadania postavičiek a ľúbostných veršov sa vlani aktívne zapojilo takmer 20.000 ľudí," priblížil.Na soškách zaľúbencov tento rok pracovali pedagógovia a študenti tamojšej Školy umeleckého priemyslu. Podľa Brossmanna aj tento rok budú môcť návštevníci mesta nájsť sošky zaľúbencov na lavičkách s veršami na tých najromantickejších miestach. "Na autentických miestach, kde sa prechádzali Marína so Sládkovičom, na miestach, ktoré boli inšpiráciou k napísaniu veršov tejto najdlhšej ľúbostnej básne sveta," pripomenul.Putovanie po 21 miestach, ktoré zrodili verše Maríny, autori odporúčajú začať na mininámestí pred Bankou Lásky. Pri putovaní po ďalších romantických miestach nájdu návštevníci na každom lavičku so zmenšeninou originálneho súsošia a vždy iný verš z Maríny. Ten kto prejde všetkých 21 miest, zoznámi sa s 21 najkrajšími veršami tejto najdlhšej ľúbostnej básne sveta.