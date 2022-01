Do line-upu Pohody 2022 pribudli Sigrid, Snail Mail, Noga Erez, Kevin Morby, Mezerg a ďalšie mená

V zozname prepotvrdených mien pribudol včera aj skvelý americký folk-rockový pesničkár Kevin Morby. V line-upe je tiež viacero nových mien s francúzskymi koreňmi – predstaví sa mimoriadne zábavný a talentovaný multiinštrumentalista, zvukový experimentátor a majster improvizácie Mezerg a muzikanti sa môžu tešiť aj na experimentálno-avant-prog-rockovú kapelu Aquaserge. Návštevníci Pohody tiež uvidia bratov s francúzsko-americkými koreňmi Elliott a Virgile Arndtovcov s ich projektom Faux Real, v ktorom kombinujú prvky post-punku, glam rocku a súčasného R&B s jedinečným zmyslom pre humor. Prvým potvrdeným slovenským menom je kapela 52 Hertz Whale, ktorá len pred pár dňami reprezentovala našu krajinu na festivale Eurosonic Noorderslag.

SIGRID

Víťazka BBC Music Sound of 2018 Sigrid zaujala už ako 16 ročná piesňou „Sun“, no prelomovým hitom v medzinárodnom meradle bola v jej prípade pieseň „Don't Kill My Vibe“ (z rovnomenného EP z roku 2017). Ešte väčší úspech jej priniesol ďalší singel z toho istého roku „Strangers“, s ktorým sa dostala do Top 10 hitparád v UK, Nórsku a Írsku a len na Spotify má vyše 100 miliónov vypočutí. V marci 2019 vydala debut Sucker Punch, s ktorým ovládla predaj albumov v Nórsku a v Írsku, Škótsku a UK sa s ním dostala na štvrté miesto. Do soundtracku k filmu Justice League prispela titulnou piesňou – coverom od Leonarda Cohena „Everybody Knows“. Jej ďalšia skladba „Home To You“ je zase záverečnou piesňou filmu The Aeronauts. S minuloročnou piesňou „Mirror“ zase ovládla americkú tanečnú hitparádu (US Dance Airplay). Na prelome rokov teasovala nové piesne „It Gets Dark“ a spoločný singel so speváčkou Griff s názvom „Head On Fire“. Fanúšikom zároveň v ďakovnom koncoročnom poste odkázala, že na rok 2022 chystá mnohé špeciality a bude ešte lepší, ako ten predchádzajúci. Chystá nové veci, novú show a s tým všetkým sa predvedie aj na Pohode.

SNAIL MAIL

Jeden z TOP albumov roka 2021 predstaví v Trenčíne skvelá americká indie-rocková umelkyňa Snail Mail. Lindsey Jordan vystupuje pod týmto pseudonymom od pätnástich a už o rok na to vydala prvé EP Habit. V osemnástich jej vyšiel debut Lush, ktorý patril medzi top nahrávky roka 2018. Album (v tom čase stále len teenegerky) označil Pitcfork za „emocionálne múdry, hudobne čistý a zahŕňajúci minulosť a budúcnosť indie rocku.“ Zrážka mladého človeka s náhlym úspechom si vyžiadala prestávku v podobe liečenia, v rámci ktorého nemala k dispozícii hudobné ani nahrávacie nástroje, a tak si prvé nápady na druhý album zapisovala na papier v podobe básní a tabulatúr. Tieto zážitky, nepríjemnú skúsenosť s rozchodom, ale i ďalšie témy rozvinula na albume Valentine z novembra minulého roka. Spôsob, akým sa vyrovnáva s minulosťou, a na jej vek mimoriadna hudobná zrelosť, priniesli jasný výsledok. Valentine zaradili medzi najlepšie albumy roka médiá ako The New Yourk Times, Pitchfork, DIY, Paste, SPIN, USA Today, Stereogum či Rolling Stone. Podľa The A.V. Club „vytvorila z bolesti srdca a neporiadku niečo krásne.“

NOGA EREZ

Už v roku 2019 prichádzala Noga Erez na Pohodu so skvelým menom, ktoré si získala za fantastický debut Off The Radar. Po jej koncerte bolo organizátorom jasné, že sa ju pokúsia čo najskôr zopakovať. Obzvlášť po marci minulého roka, keď spoločne so svojim partnerom a koproducentom Orim Roussom prišli s novým projektom so sprievodnou kapelou a nahrali album KIDS. Pouličný rap a beaty ako žiletka v kombinácii s našľapanou dychovou sekciou, prepracovanými inštrumentálnymi i vokálnymi aranžmánmi a priam štadiónovými refrénmi zanechali dojem ďaleko za hranicami jej rodného Tel Avivu. Ako napísala Neil Kulkarni v recenzi pre The Quietus: „Tento rok nebudete počuť lepší popový album. A tiež pochybujem, že tento rok budete počuť lepší rapový album.“ Kto si pozriete videá k piesňam z albumu ako „End of The Road“, „Fire Kites“, „Knockout“, „Views“, „Story“, „You So Done“ či „Cipi“ pochopí, že ide o nahrávku, ktorá nemá slabé momenty. Po ešte lepšie momenty si môžu prísť fanúšikovia Noga Erez naživo na Pohodu 2022.

KEVIN MORBY

Pitchfork ho v recenzií na album Singing Saw prirovnáva k umelcom ako Bob Dylan a Leonard Cohen. Šesť fantastických albumov v priebehu ôsmich rokov z neho urobilo už krátko po tridsiatke jedného z najzásadnejších pesničkárov dekády. Album Oh My God opísal The Telegraph ako duchovný album pre sekulárnu dobu, ktorý sa snaží destilovať zmysel pre božstvo zo samotnej hudobnej tvorby. Na jeseň 2020 vydal album Sundowner, ktorý podľa Pitchforku prináša „mýtickú víziu Stredozápadu. Pitchfork na Morbym oceňuje najmä to, že je mimoriadne vnímavý pri pozorovaní okolitého sveta: „Veci, ktoré sleduje a opisuje sú zväčša úplne všedné, no jeho darom je, že ich interpretácia v jeho podaní napriek tomu nepôsobí na ľudí nudne.“

LÍSTKY ZA 109 € DO 22. FEBRUÁRA 2022

Trojdňovú permanentku si môžete kúpiť za 109 € ešte do 22. februára 2022. Následne bude permanentka pre návštevníkov nad 26 rokov stáť 129 €. Cena vstupeniek Junior, Kids a ZŤP/ZŤP-S ostáva nezmenená, rovnako ako ostatné lístky (parking, karavan, ...). Permanentky, ktoré si ľudia preniesli z rokov 2020 a 2021 ostávajú v platnosti. Pre lístky JUNIOR a KIDS sa veková hranica posúva o jeden, respektíve dva roky – podľa času, kedy boli tieto lístky zakúpené (napr. ak ste zakúpili lístok KIDS v roku 2020 pre dieťa vo veku 14 rokov, platí mu aj v roku 2022, hoci má už 16 rokov). Pre návštevníkov, ktorí budú mať 7. júla 2022 menej než 27 rokov, sa cena nemení.

Lístky na Pohodu 2022 sú v predaji na www.pohodafestival.sk/sk/shop.

