Prezident Siekel privítal uvoľnenie opatrení: Významné rozhodnutie

Od 1. júla sú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia a môžu sa organizovať aj maratóny. Predseda vlády SR Igor Matovič to v spoločnosti hlavného hygienika Jána Mikasa a zástupcov konzília odborníkov oznámil na piatkovej tlačovej konferencii k uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Prezident SOŠV Anton Siekel privítal ďalšie uvoľnenie opatrení, ktoré pomôže športovému hnutiu v krajine: "Ďalšie uvoľnenie opatrení je z pohľadu športu veľmi významné. Celé športové hnutie vrátane Slovenského olympijského a športového výboru apelovalo na štátne orgány, aby sa do hľadísk mohlo dostať viac ľudí a mohli sa organizovať aj väčšie hromadné podujatia. Košický či bratislavský maratón i iné hromadné športové podujatia budú určite oslavou zdravého životného štýlu. Dlhodobo hovoríme, že šport je prostriedok k verejnému zdraviu krajiny a v súčasnej dobe to môže platiť dvojnásobne."