|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 6.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hermína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. mája 2026
Calderova trofej pozná finalistov. Stane sa najlepším nováčikom v NHL Slafkovského ruský spoluhráč?
Spoluhráč Juraja Slafkovského Ivan Demidov bol najlepší spomedzi všetkých nováčikov v NHL v počte asistencií (43) aj bodov (62). Najlepší nováčik NHL 2025/2026 vzíde z tria Ivan Demidov (Montreal), ...
Zdieľať
6.5.2026 (SITA.sk) - Spoluhráč Juraja Slafkovského Ivan Demidov bol najlepší spomedzi všetkých nováčikov v NHL v počte asistencií (43) aj bodov (62).
Najlepší nováčik NHL 2025/2026 vzíde z tria Ivan Demidov (Montreal), Matthew Schaefer (NY Islanders) a Beckett Sennecke (Anaheim). Víťaza Calder Trophy, ktorá sa každoročne udeľuje najlepšiemu nováčikovi NH podľa hlasovania Profesionálnej asociácie hokejových novinárov (Profesional Hockey Writers Association), oznámia neskôr.
Spoluhráč Juraja Slafkovského Demidov bol najlepší spomedzi všetkých nováčikov v NHL v počte asistencií (43) aj bodov (62) a skončil šiesty v hodnotená strelcov s 19 gólmi v 82 zápasoch za Montreal v tejto sezóne.
Dvadsaťročný útočník bol zároveň najlepší s 20 bodmi v presilovkách a druhý so siedmimi gólmi. Demidov strelil štyri víťazné góly a priemerne strávil na ľade 15 minút a 30 sekúnd na zápas.
Demidov, ktorého si Montreal vybral ako piateho hráča v drafte NHL v roku 2024, pomohol Canadiens skončiť na treťom mieste v Atlantickej divízii s bilanciou 48-24-10 a 106 bodmi. Ak by zvíťazil, stal by sa druhým hráčom Canadiens v rade, ktorý by získal toto ocenenie (po obrancovi Laneovi Hutsonovi v minulej sezóne) a celkovo deviatym.
Schaefer, ktorého si New York Islanders vybrali ako prvú voľbu v drafte NHL 2025, si pri debute v NHL proti Pittsburgh Penguins 9. októbra pripísal asistenciu a stal sa tak najmladším obrancom s bodom v debute. Osemnásťročný hráč viedol všetkých nováčikov v čase strávenom na ľade na zápas (24:41), delil sa o prvé miesto v počte gólov (23) a bol tretí v počte bodov (59) v 82 zápasoch sezóny.
Medzi nováčikmi - obrancami sa umiestnil na prvom mieste v každej kategórii - góly v presilovkách (osem), body v presilovkách (18), góly v predĺžení (dva), víťazné góly (štyri), strely na bránu (222) a bol druhý v plus/mínus hodnotení (plus 13).
"Zároveň utvoril rekord NHL v počte bodov medzi 18-ročnými obrancami, tiež vyrovnal rekord NHL v počte gólov medzi nováčikmi v jednej sezóne a stal sa prvým obrancom za viac ako 90 rokov, ktorý viedol nováčikov v počte gólov," informoval web NHL.
Sennecke sa delil o prvé miesto medzi nováčikmi v počte gólov (23) a bol druhý v asistenciách (37) aj bodoch (60), pričom odohral všetkých 82 zápasov za Anaheim Ducks. Dvadsaťročný útočník mal tiež 13 bodov v presilovkách, najviac striel na bránku spomedzi útočníkov (197) a priemerne strávil na ľade 17 minút a 27 sekúnd na zápas.
Draftová trojka z roku 2024 pomohla Anaheimu k bilancii 43-33-6 a k prvej účasti v play-off Stanley Cupu od sezóny 2017/2018.
Zdroj: SITA.sk - Calderova trofej pozná finalistov. Stane sa najlepším nováčikom v NHL Slafkovského ruský spoluhráč? © SITA Všetky práva vyhradené.
Najlepší nováčik NHL 2025/2026 vzíde z tria Ivan Demidov (Montreal), Matthew Schaefer (NY Islanders) a Beckett Sennecke (Anaheim). Víťaza Calder Trophy, ktorá sa každoročne udeľuje najlepšiemu nováčikovi NH podľa hlasovania Profesionálnej asociácie hokejových novinárov (Profesional Hockey Writers Association), oznámia neskôr.
Spoluhráč Juraja Slafkovského Demidov bol najlepší spomedzi všetkých nováčikov v NHL v počte asistencií (43) aj bodov (62) a skončil šiesty v hodnotená strelcov s 19 gólmi v 82 zápasoch za Montreal v tejto sezóne.
V čom vyniká mladý Rus?
Dvadsaťročný útočník bol zároveň najlepší s 20 bodmi v presilovkách a druhý so siedmimi gólmi. Demidov strelil štyri víťazné góly a priemerne strávil na ľade 15 minút a 30 sekúnd na zápas.
Demidov, ktorého si Montreal vybral ako piateho hráča v drafte NHL v roku 2024, pomohol Canadiens skončiť na treťom mieste v Atlantickej divízii s bilanciou 48-24-10 a 106 bodmi. Ak by zvíťazil, stal by sa druhým hráčom Canadiens v rade, ktorý by získal toto ocenenie (po obrancovi Laneovi Hutsonovi v minulej sezóne) a celkovo deviatym.
Najmladší s bodom pri debute
Schaefer, ktorého si New York Islanders vybrali ako prvú voľbu v drafte NHL 2025, si pri debute v NHL proti Pittsburgh Penguins 9. októbra pripísal asistenciu a stal sa tak najmladším obrancom s bodom v debute. Osemnásťročný hráč viedol všetkých nováčikov v čase strávenom na ľade na zápas (24:41), delil sa o prvé miesto v počte gólov (23) a bol tretí v počte bodov (59) v 82 zápasoch sezóny.
Medzi nováčikmi - obrancami sa umiestnil na prvom mieste v každej kategórii - góly v presilovkách (osem), body v presilovkách (18), góly v predĺžení (dva), víťazné góly (štyri), strely na bránu (222) a bol druhý v plus/mínus hodnotení (plus 13).
Trinásť bodov v presilovkách
"Zároveň utvoril rekord NHL v počte bodov medzi 18-ročnými obrancami, tiež vyrovnal rekord NHL v počte gólov medzi nováčikmi v jednej sezóne a stal sa prvým obrancom za viac ako 90 rokov, ktorý viedol nováčikov v počte gólov," informoval web NHL.
Sennecke sa delil o prvé miesto medzi nováčikmi v počte gólov (23) a bol druhý v asistenciách (37) aj bodoch (60), pričom odohral všetkých 82 zápasov za Anaheim Ducks. Dvadsaťročný útočník mal tiež 13 bodov v presilovkách, najviac striel na bránku spomedzi útočníkov (197) a priemerne strávil na ľade 17 minút a 27 sekúnd na zápas.
Draftová trojka z roku 2024 pomohla Anaheimu k bilancii 43-33-6 a k prvej účasti v play-off Stanley Cupu od sezóny 2017/2018.
Zdroj: SITA.sk - Calderova trofej pozná finalistov. Stane sa najlepším nováčikom v NHL Slafkovského ruský spoluhráč? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
S kým by ho Lintner porovnal? Slafkovský je skrátka Slafkovský, je to hviezda prvého kalibru – VIDEO
S kým by ho Lintner porovnal? Slafkovský je skrátka Slafkovský, je to hviezda prvého kalibru – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Výstup na vrchol nedopadol podľa predstáv. Český horolezec ochorel, kolegovia sa mu snažili pomôcť, no neúspešne
Výstup na vrchol nedopadol podľa predstáv. Český horolezec ochorel, kolegovia sa mu snažili pomôcť, no neúspešne