 24hod.sk    Šport

06. mája 2026

S kým by ho Lintner porovnal? Slafkovský je skrátka Slafkovský, je to hviezda prvého kalibru – VIDEO


V základnej časti nazbieral Slafkovský 73 bodov, v play-off pridal tri body za hetrik v prvom zápase proti floridskému tímu, kde defenzívu háji aj Černák. Slovenský hokejista



6.5.2026 (SITA.sk) - V základnej časti nazbieral Slafkovský 73 bodov, v play-off pridal tri body za hetrik v prvom zápase proti floridskému tímu, kde defenzívu háji aj Černák.


Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa pripravuje na 2. kolo play-off NHL. Jeho Montreal Canadiens bude čeliť Buffalu Sabres. Je to posledný rodák spod Tatier, ktorý zostal vo vyraďovačke profiligy, keďže Erik Černák s Tampou Bay Lightning vypadol práve proti Habs po sedemzápasovej bitke.

Je otázne, či príde skúsenejší z dvojice reprezentovať na blížiace sa majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, tréner Vladimír Országh mal s ním telefonovať.

Je na výslní


Bývalý hokejista Richard Lintner sa v podcaste NEONDI SA! rozhovoril o výkonoch 22-ročného košického rodáka. Podľa neho sú odrazom toho, čím si v Kanade prešiel.

"Minimálne tri roky čítam všelijaké články a počúvam, ako sa mu nedarí, že sa od neho čaká viac, či niečo podobné, no poviem vám jednu vec. Bol som v Montreale a ľudia si tam tri roky naňho kupujú lístky, chodia sa naňho pozerať. On je hviezda prvého kalibru a akokoľvek sa bude ako hokejista stále zlepšovať, už teraz je na výslní. Keď je na ľade, je záruka, že sa niečo stane, niečo, kvôli čomu sa oplatí kúpiť si lístok a sledovať Canadiens," uviedol niekdajší obranca.

Dynamit v nohách


"Tipoval som, že sedemdesiatbodovú hranicu pokorí už o sezónu skôr. Na druhej strane, body sú vrtkavé, súvisia s viacerými okolnosťami. Omnoho viac ma teší, ako sa Juraj stal fyzicky dominantným, hoci už pred rokmi bol mega dobrý. Prvé roky mu však nohy až tak nešli, teraz v nich má doslova dynamit, vďaka čomu sa pri záberoch až tak nenarobí. Aj z toho dôvodu sa súperi Montrealu pripravujú naňho rovnako ako na Caufileda, Suzuzkiho či Demidova. O tom som presvedčený," pokračoval Lintner.

Vôbec by ho neprekvapilo, ak by slovenská nádej v NHL niekedy v budúcnosti zaznamenala aj 100-bodovú sezónu. Na to však treba dobrých spoluhráčov."Navyše, Montreal sa za posledné roky veľmi zlepšil. Ak by sa tento rok nedostal ďaleko, dá sa úplne objektívne čakať, že najbližšie dva-tri roky bude blízko toho, aby získal Stanley Cup," prezradil.

Slafkovský napriek mladému veku zvládol mediálny tlak s bravúrou. Muselo to byť pre neho ťažké, no možno mu v tom pomohla aj jeho povaha.

S kým by košického rodáka porovnal? Jaromír Jágr to nie je. "Rozmýšľam nad porovnaním s Joeom Thorntonom, ktorý si ma zobral párkrát do parády a na striedačku som sa neraz vracal s otočenou prilbou. Ale ten takisto nebol taký dobrý korčuliar ako Juraj. Kombinácia jeho hokejového myslenia, obrovskej postavy a nôh, ktoré mu brutálne idú a vďaka ktorým má bohovské zábery, je neskutočná. Nikto podobný mi nenapadá. Slafkovský je proste Slafkovský," dodal Lintner v podcaste.


