|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 6.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hermína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. mája 2026
S kým by ho Lintner porovnal? Slafkovský je skrátka Slafkovský, je to hviezda prvého kalibru – VIDEO
V základnej časti nazbieral Slafkovský 73 bodov, v play-off pridal tri body za hetrik v prvom zápase proti floridskému tímu, kde defenzívu háji aj Černák. Slovenský hokejista
Zdieľať
6.5.2026 (SITA.sk) - V základnej časti nazbieral Slafkovský 73 bodov, v play-off pridal tri body za hetrik v prvom zápase proti floridskému tímu, kde defenzívu háji aj Černák.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa pripravuje na 2. kolo play-off NHL. Jeho Montreal Canadiens bude čeliť Buffalu Sabres. Je to posledný rodák spod Tatier, ktorý zostal vo vyraďovačke profiligy, keďže Erik Černák s Tampou Bay Lightning vypadol práve proti Habs po sedemzápasovej bitke.
Je otázne, či príde skúsenejší z dvojice reprezentovať na blížiace sa majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, tréner Vladimír Országh mal s ním telefonovať.
Bývalý hokejista Richard Lintner sa v podcaste NEONDI SA! rozhovoril o výkonoch 22-ročného košického rodáka. Podľa neho sú odrazom toho, čím si v Kanade prešiel.
"Minimálne tri roky čítam všelijaké články a počúvam, ako sa mu nedarí, že sa od neho čaká viac, či niečo podobné, no poviem vám jednu vec. Bol som v Montreale a ľudia si tam tri roky naňho kupujú lístky, chodia sa naňho pozerať. On je hviezda prvého kalibru a akokoľvek sa bude ako hokejista stále zlepšovať, už teraz je na výslní. Keď je na ľade, je záruka, že sa niečo stane, niečo, kvôli čomu sa oplatí kúpiť si lístok a sledovať Canadiens," uviedol niekdajší obranca.
V základnej časti nazbieral Slafkovský 73 bodov, v play-off pridal tri body za hetrik v prvom zápase proti floridskému tímu, kde defenzívu háji aj Černák.
"Tipoval som, že sedemdesiatbodovú hranicu pokorí už o sezónu skôr. Na druhej strane, body sú vrtkavé, súvisia s viacerými okolnosťami. Omnoho viac ma teší, ako sa Juraj stal fyzicky dominantným, hoci už pred rokmi bol mega dobrý. Prvé roky mu však nohy až tak nešli, teraz v nich má doslova dynamit, vďaka čomu sa pri záberoch až tak nenarobí. Aj z toho dôvodu sa súperi Montrealu pripravujú naňho rovnako ako na Caufileda, Suzuzkiho či Demidova. O tom som presvedčený," pokračoval Lintner.
Vôbec by ho neprekvapilo, ak by slovenská nádej v NHL niekedy v budúcnosti zaznamenala aj 100-bodovú sezónu. Na to však treba dobrých spoluhráčov."Navyše, Montreal sa za posledné roky veľmi zlepšil. Ak by sa tento rok nedostal ďaleko, dá sa úplne objektívne čakať, že najbližšie dva-tri roky bude blízko toho, aby získal Stanley Cup," prezradil.
Slafkovský napriek mladému veku zvládol mediálny tlak s bravúrou. Muselo to byť pre neho ťažké, no možno mu v tom pomohla aj jeho povaha.
S kým by košického rodáka porovnal? Jaromír Jágr to nie je. "Rozmýšľam nad porovnaním s Joeom Thorntonom, ktorý si ma zobral párkrát do parády a na striedačku som sa neraz vracal s otočenou prilbou. Ale ten takisto nebol taký dobrý korčuliar ako Juraj. Kombinácia jeho hokejového myslenia, obrovskej postavy a nôh, ktoré mu brutálne idú a vďaka ktorým má bohovské zábery, je neskutočná. Nikto podobný mi nenapadá. Slafkovský je proste Slafkovský," dodal Lintner v podcaste.
Zdroj: SITA.sk - S kým by ho Lintner porovnal? Slafkovský je skrátka Slafkovský, je to hviezda prvého kalibru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa pripravuje na 2. kolo play-off NHL. Jeho Montreal Canadiens bude čeliť Buffalu Sabres. Je to posledný rodák spod Tatier, ktorý zostal vo vyraďovačke profiligy, keďže Erik Černák s Tampou Bay Lightning vypadol práve proti Habs po sedemzápasovej bitke.
Je otázne, či príde skúsenejší z dvojice reprezentovať na blížiace sa majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, tréner Vladimír Országh mal s ním telefonovať.
Je na výslní
Bývalý hokejista Richard Lintner sa v podcaste NEONDI SA! rozhovoril o výkonoch 22-ročného košického rodáka. Podľa neho sú odrazom toho, čím si v Kanade prešiel.
"Minimálne tri roky čítam všelijaké články a počúvam, ako sa mu nedarí, že sa od neho čaká viac, či niečo podobné, no poviem vám jednu vec. Bol som v Montreale a ľudia si tam tri roky naňho kupujú lístky, chodia sa naňho pozerať. On je hviezda prvého kalibru a akokoľvek sa bude ako hokejista stále zlepšovať, už teraz je na výslní. Keď je na ľade, je záruka, že sa niečo stane, niečo, kvôli čomu sa oplatí kúpiť si lístok a sledovať Canadiens," uviedol niekdajší obranca.
V základnej časti nazbieral Slafkovský 73 bodov, v play-off pridal tri body za hetrik v prvom zápase proti floridskému tímu, kde defenzívu háji aj Černák.
Dynamit v nohách
"Tipoval som, že sedemdesiatbodovú hranicu pokorí už o sezónu skôr. Na druhej strane, body sú vrtkavé, súvisia s viacerými okolnosťami. Omnoho viac ma teší, ako sa Juraj stal fyzicky dominantným, hoci už pred rokmi bol mega dobrý. Prvé roky mu však nohy až tak nešli, teraz v nich má doslova dynamit, vďaka čomu sa pri záberoch až tak nenarobí. Aj z toho dôvodu sa súperi Montrealu pripravujú naňho rovnako ako na Caufileda, Suzuzkiho či Demidova. O tom som presvedčený," pokračoval Lintner.
Vôbec by ho neprekvapilo, ak by slovenská nádej v NHL niekedy v budúcnosti zaznamenala aj 100-bodovú sezónu. Na to však treba dobrých spoluhráčov."Navyše, Montreal sa za posledné roky veľmi zlepšil. Ak by sa tento rok nedostal ďaleko, dá sa úplne objektívne čakať, že najbližšie dva-tri roky bude blízko toho, aby získal Stanley Cup," prezradil.
Slafkovský napriek mladému veku zvládol mediálny tlak s bravúrou. Muselo to byť pre neho ťažké, no možno mu v tom pomohla aj jeho povaha.
S kým by košického rodáka porovnal? Jaromír Jágr to nie je. "Rozmýšľam nad porovnaním s Joeom Thorntonom, ktorý si ma zobral párkrát do parády a na striedačku som sa neraz vracal s otočenou prilbou. Ale ten takisto nebol taký dobrý korčuliar ako Juraj. Kombinácia jeho hokejového myslenia, obrovskej postavy a nôh, ktoré mu brutálne idú a vďaka ktorým má bohovské zábery, je neskutočná. Nikto podobný mi nenapadá. Slafkovský je proste Slafkovský," dodal Lintner v podcaste.
Zdroj: SITA.sk - S kým by ho Lintner porovnal? Slafkovský je skrátka Slafkovský, je to hviezda prvého kalibru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hancko prežíva náročné mesiace. Po vypadnutí z LM hovoril aj o neúspechu v baráži o MS so Slovenskom – VIDEO, FOTO
Hancko prežíva náročné mesiace. Po vypadnutí z LM hovoril aj o neúspechu v baráži o MS so Slovenskom – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Calderova trofej pozná finalistov. Stane sa najlepším nováčikom v NHL Slafkovského ruský spoluhráč?
Calderova trofej pozná finalistov. Stane sa najlepším nováčikom v NHL Slafkovského ruský spoluhráč?