Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Výstup na vrchol nedopadol podľa predstáv. Český horolezec ochorel, kolegovia sa mu snažili pomôcť, no neúspešne
Medzi členmi tímu bola aj Slovenka Jana Vaňková. Český horolezec David Roubínek zomrel pri pokuse o zdolanie hory Makalu II. Mal 38 rokov. Bol súčasťou expedície vedenej 23-ročným Lukášom ...
6.5.2026 (SITA.sk) - Medzi členmi tímu bola aj Slovenka Jana Vaňková.
Český horolezec David Roubínek zomrel pri pokuse o zdolanie hory Makalu II. Mal 38 rokov. Bol súčasťou expedície vedenej 23-ročným Lukášom Madrom.
"Vydýchol naposledy, keď ho zniesli z tábora III po tom, čo utrpel pľúcny edém vo vysokej nadmorskej výške," uviedli predstavitelia pre web thetourismtimes.com.
Štyria horolezci vrátane Roubínka dosiahli spomenutý tábor, aby začali výstup na vrchol. "Keď tam prenocovali, Davidovi prišlo zle. Kolegovia mu pomohli zniesť ho z výšky 7 400 metrov po tom, čo ukončili výstup na vrchol," povedal výkonný riaditeľ horolezeckej spoločnosti Pemba Jangbu Sherpa a dodal, že Čech zomrel o približne 200 metrov nižšie.
Sedemčlenný tím sa vydal do regiónu Makalu, aby zdolal 7 678 metrov vysoký vrchol alpským štýlom bez sprievodcu. Medzi členmi tímu bola aj Slovenka Jana Vaňková.
Organizátor expedície uviedol, že prebiehajú snahy o vyzdvihnutie jeho tela. Horolezci sa snažili svojmu kolegovi pomôcť. K dispozícii mal kyslík aj lieky, no jeho stav sa nepodarilo zvrátiť.
Zdroj: SITA.sk - Výstup na vrchol nedopadol podľa predstáv. Český horolezec ochorel, kolegovia sa mu snažili pomôcť, no neúspešne © SITA Všetky práva vyhradené.
