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 24hod.sk    Šport

29. septembra 2026

Calgary vstúpi do sezóny s troma Slovákmi. Honzek si po dlhej pauze vybojoval miesto


Tagy: NHL 2026/2027

Flames potvrdili zloženie kádra v pondelok na svojom oficiálnom webe. Slovensko tak bude mať v Calgary najpočetnejšie zastúpenie spomedzi všetkých klubov NHL. Hokejisti



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flames_stars_hockey_31122 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Flames potvrdili zloženie kádra v pondelok na svojom oficiálnom webe. Slovensko tak bude mať v Calgary najpočetnejšie zastúpenie spomedzi všetkých klubov NHL.


Hokejisti Calgary Flames vstúpia do novej sezóny NHL 2026/2027 s trojicou Slovákov v prvom tíme. Kanadský klub zaradil na definitívnu 23-člennú otváraciu súpisku obrancu Šimona Nemca a útočníkov Martina Pospíšila so Samuelom Honzekom.

Flames potvrdili zloženie kádra v pondelok na svojom oficiálnom webe. Slovensko bude mať v Calgary najpočetnejšie zastúpenie spomedzi všetkých klubov NHL.

Najväčšiu osobnú výhru predstavuje nominácia pre 21-ročného Honzeka. Rodák z Trenčína sa vracia po zdravotných problémoch, pre ktoré vynechal väčšinu predchádzajúcej sezóny a do hry sa vrátil až po viac ako desiatich mesiacoch.

Počas prípravy však ukázal, že je pripravený bojovať o stabilnú pozíciu. Proti Vancouveru strelil gól a v kempe dostával príležitosť aj po boku skúseného kapitána Mikaela Backlunda. „Som stopercentne pripravený fyzicky aj mentálne,“ vyhlásil Honzek už pred začiatkom kempu.

Definitívna nominácia potvrdila, že o miesto tentoraz bojoval úspešne. Istú pozíciu má aj Nemec, ktorý prišiel do Calgary počas leta z New Jersey Devils. Flames následne podpísali s 22-ročným obrancom päťročný kontrakt a počas kempu ho skúšali vo významnej úlohe vrátane prvého obranného páru. Nemec v záverečnom prípravnom stretnutí proti Edmontonu odohral 23 minút a 31 sekúnd a bol najvyťaženejším hráčom zápasu.

Trojicu dopĺňa Pospíšil. Flames ho v kempe skúšali predovšetkým na poste centra a tréner Ryan Huska avizoval, že slovenského reprezentanta chce využívať aj v oslabeniach. „Chcem mu dať väčší priestor ako centrovi. Bude hrať aj oslabenia a posnažíme sa nájsť priestor, kde aj on bude cítiť, že prináša väčšiu hodnotu,“ povedal Huska počas kempu.

Pospíšil pritom v minulosti opakovane bojoval so zdravotnými problémami vrátane otrasov mozgu. Pred novou sezónou zdôrazňoval predovšetkým fakt, že môže opäť naplno trénovať. „Teraz si užívam, že som zdravý a môžem byť na ľade,“ povedal slovenský útočník.

Calgary otvorí základnú časť vo štvrtok 1. októbra doma proti Seattle Kraken. Na otváracej súpiske má 13 útočníkov, osem obrancov a dvoch brankárov.


Zdroj: SITA.sk - Calgary vstúpi do sezóny s troma Slovákmi. Honzek si po dlhej pauze vybojoval miesto © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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