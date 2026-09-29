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29. septembra 2026
Kazachovia dobre poznajú trénera Weissa a on ich, ale podstatné bude niečo iné – VIDEO
K futbalistom Kazachstanu má tréner Slovenska Vladimír Weiss citový vzťah, ale to musí ísť bokom. Nová éra v slovenskej futbalovej reprezentácii pod vedením trénera Vladimíra Weissa pokračuje v ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - K futbalistom Kazachstanu má tréner Slovenska Vladimír Weiss citový vzťah, ale to musí ísť bokom.
Nová éra v slovenskej futbalovej reprezentácii pod vedením trénera Vladimíra Weissa pokračuje v utorok druhým súbojom v rámci C-divízie Ligy národov proti Kazachstanu.
Hrať sa bude od 20.45 h v Košickej futbalovej aréne a na tribúnach by malo byť vyše 8-tisíc divákov. Zápas povedie mladý chorvátsky rozhodca Patrik Kolarič.
Po zvládnutej povinnej jazde proti Moldavcom a víťazstve 2:0 v Prešove čaká tentoraz na Slovákov súper z o čosi vyššieho poschodia európskeho futbalu. Pre porovnanie: Moldavsko je v rebríčku FIFA na 159. mieste a nevyhralo dva roky na reprezentačnej úrovni, kým Kazachstan je stojedenásty.
Kazašskí futbalisti začal svoju misiu v 3. skupine C-divízie Ligy národov remízou 1:1 na Faerských ostrovoch, čo ich holandský tréner John van't Schip zhodnotil takto:
"Hrali sme na umelej tráve a v ťažkých podmienkach. Na Slovensku sa bude hrať na prírodnej tráve a v lepšom počasí. Chceme odohrať lepší zápas ako na Faerských ostrovoch, budeme bojovať. Ako som už viackrát povedal, Slovensko je favorit skupiny. Je to tím s dobrými hráčmi a so skúsenosťami. Keď stratíme loptu, jeho hráči sú veľmi nebezpeční pri protiútokoch. Videli sme to proti Moldavsku."
Tréner slovenského tímu Vladimír Weiss má ku Kazachstanu špeciálny vzťah. V tejto obrovskej stredoázijskej krajine pôsobili tri roky pri mužstve Kajrat Almaty (2012 – 2015).
"Poznám ich a viem, akú majú mentalitu, idú na doraz. To, čo povie tréner, je písmo sväté. Oddanosť hráčov je veľká, na to som upozorňoval našich hráčov,“ uviedol Vladimír Weiss, cituje ho web futbalsfz.sk.
Slovenský reprezentačný kormidelník dostal otázku, či je to výhoda, že má súpera takto dobre a detailne prečítaného. Každá minca má dve strany a platí to aj v tomto prípade.
"Poznám ich, ale aj oni mňa. Tak hráči, ako aj ich tréner. Myslím, že toto nebude také podstatné. Podstatný bude výkon našich hráčov v utorok. Verím, že ľudia nám dajú energiu, kvalitu na to máme, ale je to futbal, stať sa môže všeličo," poznamenal Weiss.
Skúsený harcovník nezabudol pripomenúť, že verí v búrlivú kulisu v Košiciach.
"Ľudia na východe milujú futbal, atmosféra v Košiciach je ešte živšia a búrlivejšia, než bola v Prešove. Ideme do toho s odhodlaním. Čaká nás zápas, na ktorý sa teším aj z osobných dôvodov. Hrám proti mojim priateľom, pretože mám dobré spomienky na Kazachstan a rád uvidím týchto hráčov, prežil som s nimi pekné tri roky. Vychoval som futbalistov ako napríklad Islamchan či Kuat. Alip bol vtedy ešte chlapec z akadémie. Je to dobré mužstvo, ale ja verím, že my máme lepšie," dodal Weiss.
Zdroj: SITA.sk - Kazachovia dobre poznajú trénera Weissa a on ich, ale podstatné bude niečo iné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová éra v slovenskej futbalovej reprezentácii pod vedením trénera Vladimíra Weissa pokračuje v utorok druhým súbojom v rámci C-divízie Ligy národov proti Kazachstanu.
Hrať sa bude od 20.45 h v Košickej futbalovej aréne a na tribúnach by malo byť vyše 8-tisíc divákov. Zápas povedie mladý chorvátsky rozhodca Patrik Kolarič.
Po zvládnutej povinnej jazde proti Moldavcom a víťazstve 2:0 v Prešove čaká tentoraz na Slovákov súper z o čosi vyššieho poschodia európskeho futbalu. Pre porovnanie: Moldavsko je v rebríčku FIFA na 159. mieste a nevyhralo dva roky na reprezentačnej úrovni, kým Kazachstan je stojedenásty.
Na úvod remíza
Kazašskí futbalisti začal svoju misiu v 3. skupine C-divízie Ligy národov remízou 1:1 na Faerských ostrovoch, čo ich holandský tréner John van't Schip zhodnotil takto:
"Hrali sme na umelej tráve a v ťažkých podmienkach. Na Slovensku sa bude hrať na prírodnej tráve a v lepšom počasí. Chceme odohrať lepší zápas ako na Faerských ostrovoch, budeme bojovať. Ako som už viackrát povedal, Slovensko je favorit skupiny. Je to tím s dobrými hráčmi a so skúsenosťami. Keď stratíme loptu, jeho hráči sú veľmi nebezpeční pri protiútokoch. Videli sme to proti Moldavsku."
Tréner slovenského tímu Vladimír Weiss má ku Kazachstanu špeciálny vzťah. V tejto obrovskej stredoázijskej krajine pôsobili tri roky pri mužstve Kajrat Almaty (2012 – 2015).
"Poznám ich a viem, akú majú mentalitu, idú na doraz. To, čo povie tréner, je písmo sväté. Oddanosť hráčov je veľká, na to som upozorňoval našich hráčov,“ uviedol Vladimír Weiss, cituje ho web futbalsfz.sk.
Poznajú sa navzájom
Slovenský reprezentačný kormidelník dostal otázku, či je to výhoda, že má súpera takto dobre a detailne prečítaného. Každá minca má dve strany a platí to aj v tomto prípade.
"Poznám ich, ale aj oni mňa. Tak hráči, ako aj ich tréner. Myslím, že toto nebude také podstatné. Podstatný bude výkon našich hráčov v utorok. Verím, že ľudia nám dajú energiu, kvalitu na to máme, ale je to futbal, stať sa môže všeličo," poznamenal Weiss.
Vychoval hráčov súpera
Skúsený harcovník nezabudol pripomenúť, že verí v búrlivú kulisu v Košiciach.
"Ľudia na východe milujú futbal, atmosféra v Košiciach je ešte živšia a búrlivejšia, než bola v Prešove. Ideme do toho s odhodlaním. Čaká nás zápas, na ktorý sa teším aj z osobných dôvodov. Hrám proti mojim priateľom, pretože mám dobré spomienky na Kazachstan a rád uvidím týchto hráčov, prežil som s nimi pekné tri roky. Vychoval som futbalistov ako napríklad Islamchan či Kuat. Alip bol vtedy ešte chlapec z akadémie. Je to dobré mužstvo, ale ja verím, že my máme lepšie," dodal Weiss.
Zdroj: SITA.sk - Kazachovia dobre poznajú trénera Weissa a on ich, ale podstatné bude niečo iné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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