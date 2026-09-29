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29. septembra 2026
V Turecku nastúpili za Taliansko dvaja bratia Espositovci, tretí debutoval už v roku 2022
Tagy: Liga národov 2026/2027
Dvaja bratia v základnej zostave v zápase talianskej reprezentácie sa objavili po 111 rokoch. Bratia Phil a Tony Espositovci sú legendy kanadského hokeja, ale možno jedného dňa sa iní Espositovci stanú ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Dvaja bratia v základnej zostave v zápase talianskej reprezentácie sa objavili po 111 rokoch.
Bratia Phil a Tony Espositovci sú legendy kanadského hokeja, ale možno jedného dňa sa iní Espositovci stanú aj legendami talianskeho futbalu.
A tí sú dokonca traja. V pondelkovom zápase Ligy národov vyhrali Taliani v Turecku 4:1 a výsledok pečatil v 50. min Francesco Pio Esposito.
Stále iba 21-ročný útočník Interu Miláno nastúpil po boku svojho staršieho brata Sebastiana, čím sa po 111 rokoch zopakovala prítomnosť bratov v základnej zostave talianskej reprezentácie. Historický moment pripomína rok 1915, keď Aldo a Luigi Ceveniniovci zvíťazili 3:1 nad Švajčiarskom a všetky góly dali práve oni.
"Gól venujem svojej starej mame, ktorá prechádza náročným obdobím. Byť na ihrisku spoločne s bratom bolo nesmierne dojímavé. Snažil som sa ho pred zápasom podporiť bez toho, aby som naňho vyvíjal prílišný tlak. Dúfajme, že dresy v národných farbách si budeme môcť spoločne obliekať ešte mnohokrát," uviedol Pio Esposito.
Taliansko sa stalo prvou krajinou, ktorá má v seniorskej reprezentácii trojicu bratov, avšak nikdy ešte v jednom zápase nenastúpili všetci traja spolu. Doterajším maximom boli dve bratské dvojice, ako napríklad Filippo a Simone Inzaghiovci v roku 2000.
"Pre 24-ročného Sebastiana išlo o medzinárodný debut, zatiaľ čo mladší Pio má na konte 10 zápasov a 5 gólov za A-tím Talianska. Najstarší z bratov, 25-ročný Salvatore, sa predstavil v reprezentácii raz v roku 2022," pripomenul web iDnes.cz.
Futbalisti Talianska si za víťazstvo 4:1 v Turecku pripísali prvé tri body do tabuľky 1. skupiny A-divízie Ligy národov, keďže predtým prehrali doma s Belgičanmi 0:2. Pred takmer 34-tisíc divákmi v Burse skórovali predovšetkým hráči Interu Miláno – Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, už spomenutý Francesco Pio Esposito a k nim sa pridal aj Michael Kayode z anglického Brentfordu.
Taliansko vedie 61-ročný Roberto Mancini, ktorý už v minulosti sedel na reprezentačnej stoličke a v roku 2021 priviedol "Azzurri" k titulu majstra Európy. Turecko utrpelo druhú prehru a zostáva na poslednom mieste 1. skupiny. Na čele sú Francúzi so šiestimi bodmi, Belgičanov zdolali na ich pôde 1:0.
"Všetci moji hráči podali vynikajúci výkon. Bol to náročný zápas, no pristúpili sme k nemu správne - držali sme sa vysoko na ihrisku a počas celého stretnutia sme hrali agresívne,“ povedal Mancini talianskej televízii po záverečnom hvizde.
Zdroj: SITA.sk - V Turecku nastúpili za Taliansko dvaja bratia Espositovci, tretí debutoval už v roku 2022 © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratia Phil a Tony Espositovci sú legendy kanadského hokeja, ale možno jedného dňa sa iní Espositovci stanú aj legendami talianskeho futbalu.
A tí sú dokonca traja. V pondelkovom zápase Ligy národov vyhrali Taliani v Turecku 4:1 a výsledok pečatil v 50. min Francesco Pio Esposito.
Stále iba 21-ročný útočník Interu Miláno nastúpil po boku svojho staršieho brata Sebastiana, čím sa po 111 rokoch zopakovala prítomnosť bratov v základnej zostave talianskej reprezentácie. Historický moment pripomína rok 1915, keď Aldo a Luigi Ceveniniovci zvíťazili 3:1 nad Švajčiarskom a všetky góly dali práve oni.
Pre starú mamu
"Gól venujem svojej starej mame, ktorá prechádza náročným obdobím. Byť na ihrisku spoločne s bratom bolo nesmierne dojímavé. Snažil som sa ho pred zápasom podporiť bez toho, aby som naňho vyvíjal prílišný tlak. Dúfajme, že dresy v národných farbách si budeme môcť spoločne obliekať ešte mnohokrát," uviedol Pio Esposito.
Nastúpil už aj tretí brat
Taliansko sa stalo prvou krajinou, ktorá má v seniorskej reprezentácii trojicu bratov, avšak nikdy ešte v jednom zápase nenastúpili všetci traja spolu. Doterajším maximom boli dve bratské dvojice, ako napríklad Filippo a Simone Inzaghiovci v roku 2000.
"Pre 24-ročného Sebastiana išlo o medzinárodný debut, zatiaľ čo mladší Pio má na konte 10 zápasov a 5 gólov za A-tím Talianska. Najstarší z bratov, 25-ročný Salvatore, sa predstavil v reprezentácii raz v roku 2022," pripomenul web iDnes.cz.
Traja strelci z Interu
Futbalisti Talianska si za víťazstvo 4:1 v Turecku pripísali prvé tri body do tabuľky 1. skupiny A-divízie Ligy národov, keďže predtým prehrali doma s Belgičanmi 0:2. Pred takmer 34-tisíc divákmi v Burse skórovali predovšetkým hráči Interu Miláno – Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, už spomenutý Francesco Pio Esposito a k nim sa pridal aj Michael Kayode z anglického Brentfordu.
Hrali vysoko a agresívne
Taliansko vedie 61-ročný Roberto Mancini, ktorý už v minulosti sedel na reprezentačnej stoličke a v roku 2021 priviedol "Azzurri" k titulu majstra Európy. Turecko utrpelo druhú prehru a zostáva na poslednom mieste 1. skupiny. Na čele sú Francúzi so šiestimi bodmi, Belgičanov zdolali na ich pôde 1:0.
"Všetci moji hráči podali vynikajúci výkon. Bol to náročný zápas, no pristúpili sme k nemu správne - držali sme sa vysoko na ihrisku a počas celého stretnutia sme hrali agresívne,“ povedal Mancini talianskej televízii po záverečnom hvizde.
Zdroj: SITA.sk - V Turecku nastúpili za Taliansko dvaja bratia Espositovci, tretí debutoval už v roku 2022 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga národov 2026/2027
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