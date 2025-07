Call Dominika ukázala, že jej ide aj angličtina. Singel Relapse si fanúšikov získal i za hranicami Slovenska

Pretextovanie bola hračka

Dve verzie piesne, dva vizuály

10.7.2025 (SITA.sk) - Skladba, ktorej hudobné autorstvo má na svedomí producent Maxx Miklos a ktorú Call Dominika sama otextovala, vznikla začiatkom tohto roka. „Mala som chuť spraviť niečo fast & flirty. V ten deň som zistila, čo to slovo vlastne znamená a napísala som celý text okolo neho. Je to vlastne o On & Off vzťahu, kedy ste na sebe závislí a aj keď to nikam nevedie, tak sa k sebe stále vraciate. Nahrávali sme to u Maxxa v štúdiu. V ten deň sme mali neskutočný vibe a tempo a napísalo sa to prakticky samo,” približuje speváčka zrod Recidívy – slovenskej verzie skladby.Keďže reakcie na pôvodnú verziu piesne boli viac ako pozitívne, Dominika sa odhodlala pieseň pretextovať do anglického jazyka. „Cítili sme z nej potenciál, čo sa nakoniec aj potvrdilo. Mne ide angličtina lepšie ako slovenčina, takže pretextovanie bola hračka,” priznáva speváčka. To, že sa rozhodla pre správny krok, potvrdzuje, že si singel Relapse svoje publikum našiel i za hranicami Slovenska a nie, reč nie je len o bratoch Čechoch. Call Dominika si fanúšikov našla o mnoho ďalej. „Od vydania singlu Relapse som behom týždňa zaznamenala viac ako 100 000 organických streamov a to v krajinách ako sú USA, Filipíny, Indonézia, Nemecko, Anglicko, Kanada, Brazília, India a mnoho ďalších,” teší sa Dominika z pozornosti poslucháčov v zahraničí.Call Dominika obom verziám piesní dopriala i vizuál. V prípade tracku Recidíva za videom stojí Jakub Bača aka. GoodJakub. „Video sme natáčali v Košiciach, zvládli sme to za jeden deň. Chcela som, aby z vizuálu bolo cítiť takú 2000’s emóciu a myslím, že sa nám to podarilo,” približuje speváčka prvé video, pričom to druhé, k anglickej verzii, má na svedomí úplne sama.„Dostala som digitálny foťáčik a som nadšená z toho, aké fotky a videá to vie spraviť. Pri príležitosti točenia iného klipu som spravila vlastné video zo zákulisia a použila ho ako vizuál k Relapse. Zbožňujem strihať videá a zopár strihov už mám za sebou. A viem, že výsledok je presne podľa mňa a mojich predstáv,” predstavuje Dominika svoju ďalšiu vášeň, ktorá pri jej profesii nie je na škodu.Call Dominika okrem singlov, ktorými fanúšikov pravidelne zásobuje, plánuje vydať i štúdiový album. „Od predošlého prešli 2 roky a ja mam plnú hlavu inšpirácií. Odvtedy som sa určite uistila v tom, ako chcem, aby moja hudba znela – všelijako :) Najmä, som dosť iná, ako som bola predtým a teším sa, keď túto verziu mňa ľudia spoznajú,” prezrádza speváčka na záver.