Samsung Galaxy Z Fold7: Takto sa zvyšuje latka pre najinteligentnejšie smartfóny (video)

Prichádza Samsung Galaxy Z Fold7, dizajnový zázrak so špičkovým fotoaparátom a vyspelou umelou inteligenciou. A zároveň najtenšia a najľahšia skladačka, akú kedy Samsung predstavil. Pripravte sa na ultra zážitky a výkon – vďaka vynikajúcej hardvérovej výbave sa nový Fold nezastaví ani pred najnáročnejšími pracovnými úlohami a veľký displej vás v rozloženom stave zaručene ohromí. S novým používateľským rozhraním One UI 8 navyše telefón bezchybne zvláda multimodálne funkcie a nástroje, dokonale prispôsobené skladacej konštrukcii.

„Galaxy Z Fold7, to je umelá inteligencia Galaxy AI a k tomu natoľko výkonný hardvér, že ide o doposiaľ najvyspelejší smartfón z našej dielne,“ neskrýva nadšenie TM Roh, prezident a výkonný riaditeľ divízie Device eXperience (DX) v Samsung Electronics. „V histórii skladačiek sa začína písať nová kapitola, v ktorej sa jedinečný dizajn snúbi s mechanickou dokonalosťou a umelá inteligencia je šitá na mieru skladacej konštrukcii. Vďaka tomu sa používatelia môžu tešiť na ultra zážitky, po ktorých tak veľmi túžia – nové telefóny sú výkonné, inteligentné a zároveň príjemne kompaktné.“

Ultra výkon v elegantnom štíhlom tele

Najtenší a najľahší Fold všetkých čias

Galaxy Z Fold7 je zariadenie pre používateľov, ktorí túžia po kompaktnom prevedení a intuitívnom ovládaní tradičných smartfónov, no zároveň ich lákajú možnosti a flexibilita veľkého displeja. S ultra tenkou konštrukciou, nízkou hmotnosťou a širším predným displejom spĺňa nový Fold tieto nároky úplne jedinečným spôsobom – aj v zloženom stave sa na ňom dá písať a prehliadať internet takmer rovnako ako na štandardnom smartfóne.

Galaxy Z Fold7 váží len 215 gramov ,[1] je teda ľahší než Galaxy S25 Ultra.

,[1] je teda ľahší než Galaxy S25 Ultra. V zloženom stave má hrúbku len 8,9 mm , v rozloženom 4,2 mm .[2]

, v rozloženom .[2] Predný displej s technológiou Dynamic AMOLED 2X má uhlopriečku 6,5 palcov[3], teda 16,5 cm, je širší[4] a po novom má pomer strán 21:9.

Najväčší displej, aký kedy telefóny Galaxy ponúkli

Keď Galaxy Z Fold7 rozložíte, okamžite sa z neho stane viac než len bežný smartfón. Premení sa na úplne iné zariadenie – na priestrannom displeji môžete pracovať, otvárať viacero okien alebo sledovať filmy ako na tablete, pričom naplno využijete aj umelú inteligenciu Galaxy AI. Hlavný displej nového Foldu je o 11 % väčší než pri predchádzajúcej verzii, čo znamená výrazne viac priestoru na tvorivé úlohy aj multitasking.

Hlavný displej s technológiou Dynamic AMOLED 2X má uhlopriečku 8 palcov [5] , teda 20,3 cm. Obraz sa vyznačuje mimoriadnym kontrastom, výborným podaním čiernej a vynikajúcim vykreslením detailov, čo oceníte pri sledovaní filmov aj pri práci s tabuľkami.

má uhlopriečku Obraz sa vyznačuje mimoriadnym kontrastom, výborným podaním čiernej a vynikajúcim vykreslením detailov, čo oceníte pri sledovaní filmov aj pri práci s tabuľkami. Vďaka technológii Vision Booster a jasu až 2600 nitov zostáva obraz na displeji skvele viditeľný aj na priamom slnku.

Elegantná, no pevná konštrukcia

Nenechajte sa oklamať jeho tenkou a ľahkou konštrukciou – Galaxy Z Fold7 je dostatočne robustný na to, aby zvládol aj náročné podmienky. Bez problémov odolá častému otváraniu a zatváraniu, neprekáža mu ani cesta v taške na každodenné výpravy von. Vďačí za to najmä vylepšenej konštrukcii pántu a skladacieho displeja.

Najvýkonnejší procesor, na mieru prispôsobený skladačke Galaxy

Hardvérovým srdcom nového Foldu je najlepší procesor, s akým sme sa v zariadeniach Galaxy doteraz stretli. Je jedinečne prispôsobený skladacej konštrukcii a výrazne zrýchľuje a zjednodušuje náročné úlohy z oblasti umelej inteligencie, napríklad tlmočenie v reálnom čase alebo generatívne úpravy fotografií.

S procesorom Snapdragon 8 Elite for Galaxy[9] sa výkon neurónovej jednotky NPU zvýšil v porovnaní s predchádzajúcou generáciou o 41 %, v základnej jednotke CPU predstavuje nárast 38 % a pri grafike GPU 26 %. Galaxy Z Fold7 tak môže využívať výkonnejšiu umelú inteligenciu priamo v zariadení, bez rizika preťaženia.

Ultra fotoaparát s rozlíšením 200 megapixelov

Ultra kresba detailov, ultra jasné a čisté farby[10]

S novým Foldom sa do kategórie skladacích zariadení dostáva najvyššia trieda fotoaparátov Galaxy. O výnimočné výsledky sa stará špičkový hardvér aj optika, no rovnako aj inteligentné spracovanie fotografických dát. Snímač s mimoriadne vysokým rozlíšením dokáže zachytiť nevídanú kresbu detailov, živé farby aj bohatú textúru, vďaka čomu zo záberov doslova sála život. Obrazový procesor s umelou inteligenciou automaticky optimalizuje svetlo, detaily aj realistické podanie, aby boli fotografie aj videá vždy maximálne ostré – a to aj pri slabom osvetlení, v noci alebo v interiéri.

Po prvýkrát je v rade Z k dispozícii ultraširokouhlý fotoaparát s rozlíšením 200 megapixelov. V porovnaní s predchádzajúcou verziou zachytí 4× viac detailov a zábery sú o 44 % jasnejšie.

V porovnaní s predchádzajúcou verziou zachytí 4× viac detailov a zábery sú o 44 % jasnejšie. Fotoaparát s rozlíšením 10 MPix a uhlom záberu 100° na hlavnom displeji je ideálny na skupinové selfie alebo momentky.

na hlavnom displeji je ideálny na skupinové selfie alebo momentky. Nový obrazový procesor ProVisual Engine spracováva fotografie aj videá rýchlejšie a kvalitnejšie, takže sú ostrejšie, jasnejšie a plné detailov.

spracováva fotografie aj videá rýchlejšie a kvalitnejšie, takže sú ostrejšie, jasnejšie a plné detailov. V nočnom režime pre video sa aktivuje inteligentné rozpoznávanie pohybu, ktoré samostatne spracuje obraz nehybného pozadia, čím znižuje množstvo šumu.

sa aktivuje inteligentné rozpoznávanie pohybu, ktoré samostatne spracuje obraz nehybného pozadia, čím znižuje množstvo šumu. 10-bitový HDR režim prináša pri videozáznamoch lepšiu farebnú hĺbku. Výsledkom sú sýtejšie farby, výraznejšie kontrasty a živšia kresba detailov vo dne aj v noci.

Kreatívne spracovanie na veľkom displeji

S Galaxy Z Fold7 máte vo vrecku grafické štúdio v profesionálnej kvalite a s inteligentnými nástrojmi, ktorých fungovanie je navyše dokonale prispôsobené veľkému displeju. Úprava fotografií a videí tak nie je nijak náročná – či už ide o retušovanie rušivých objektov zo záberov z dovolenky, alebo odstránenie hluku v pozadí pri natáčaní. Vďaka intuitívnym a inteligentným funkciám nového Foldu možno dosiahnuť profesionálne výsledky úplne jednoducho, a to bez potreby ďalších nástrojov.

Vďaka sade nástrojov s výstižným názvom Asistent fotografií [11] možno objekty v zábere jednoducho presúvať, mazať alebo zväčšovať, dá sa meniť uhol záberu či čistiť pozadie – a to všetko s dokonalou precíznosťou umelej inteligencie. Na úpravu portrétov sa najviac hodí Portrétne štúdio [12] , na kreatívne úpravy objektov v zábere zas Generatívne úpravy . Táto funkcia je medzi používateľmi mimoriadne obľúbená, pretože umožňuje jednoducho odstrániť nechcené prvky alebo nevydarené pozadie. Aktuálne funguje ešte inteligentnejšie než predtým, stačí zvoliť príkaz Odporučiť vymazanie a systém sám navrhne, čo zo záberu odstrániť.

[11] možno objekty v zábere jednoducho presúvať, mazať alebo zväčšovať, dá sa meniť uhol záberu či čistiť pozadie – a to všetko s dokonalou precíznosťou umelej inteligencie. Na úpravu portrétov sa najviac hodí na kreatívne úpravy objektov v zábere zas . Táto funkcia je medzi používateľmi mimoriadne obľúbená, pretože umožňuje jednoducho odstrániť nechcené prvky alebo nevydarené pozadie. Aktuálne funguje ešte inteligentnejšie než predtým, stačí zvoliť príkaz a systém sám navrhne, čo zo záberu odstrániť. Počas úprav je možné zobraziť pôvodný záber v druhom okne, takže používateľ v reálnom čase vidí, aký efekt má úprava. Ľahko sa tak rozhodne, či si úpravu ponechá, alebo bola lepšia pôvodná verzia.

Vylepšenia sa dočkalo aj Mazanie zvuku[13], je teraz inteligentnejšie a jednoduchšie na používanie. Priamo v galérii sa nachádza prepínač, ktorý automaticky deteguje nechcené zvuky (vietor, hluk z dopravy) v nahrávke a okamžite ich odstráni.

Ultra zážitky s umelou inteligenciou

Nová éra Galaxy AI[14] na veľkom displeji

Galaxy Z Fold7 využíva všetky výhody skladacieho displeja a necháva naplno vyniknúť schopnosti umelej inteligencie. Vďaka tomu telefón reaguje inštinktívne, výborne sa dokáže prispôsobiť situácii a je mimoriadne efektívny. Nové používateľské rozhranie One UI 8 veľmi dobre vníma aktuálny kontext a vývojári jeho vzhľad aj fungovanie výborne optimalizovali pre veľký displej, čo ešte viac zdôrazňuje výhody nového systému. Nie je potrebné tak často prepínať medzi jednotlivými aplikáciami a oknami – množstvo kreatívnych aj iných činností sa odohráva priamo na jednom mieste.

Používateľské rozhranie One UI 8 [15] funguje ako skutočný multimodálny systém – podporuje multitasking v kombinácii s inteligentnými nástrojmi, ktoré dokážu rozpoznať, čo používateľ píše, hovorí alebo dokonca vidí. S inteligentnou kamerou a viacvrstvovým zabezpečením sa Galaxy Z Fold7 mení na skutočného inteligentného a spoľahlivého osobného asistenta, ktorý je pripravený kedykoľvek a kdekoľvek pomôcť.

funguje ako skutočný multimodálny systém – podporuje multitasking v kombinácii s inteligentnými nástrojmi, ktoré dokážu rozpoznať, čo používateľ píše, hovorí alebo dokonca vidí. S inteligentnou kamerou a viacvrstvovým zabezpečením sa Galaxy Z Fold7 mení na skutočného inteligentného a spoľahlivého osobného asistenta, ktorý je pripravený kedykoľvek a kdekoľvek pomôcť. Nové používateľské rozhranie One UI 8 , súčasť operačného systému Android 16 , sa po prvýkrát v histórii predstavuje na skladacom telefóne.

, súčasť operačného systému , sa po prvýkrát v histórii predstavuje na skladacom telefóne. Asistenčná služba Gemini Live[16] je po novom vybavená multimodálnou umelou inteligenciou, ktorá rozpozná, čo používateľ vidí, hovorí a robí. Môžeme jej teda klásť otázky – písomne aj hovoreným slovom – a bez potreby prepínania medzi aplikáciami čakať na odpovede. Ak v režime Gemini Live zdieľame s asistentom obraz na displeji alebo cez kameru, systém ho dokáže analyzovať a ľahko pochopí, na čo sa pýtame.

Funkcia Circle to Search [17] teraz ponúka praktické rady a tipy pre hráčov. Stačí zakrúžkovať objekt na displeji a systém okamžite odporučí vhodnú taktiku či ďalšie možnosti, čo v danej situácii urobiť.

[17] teraz ponúka praktické rady a tipy pre hráčov. Stačí zakrúžkovať objekt na displeji a systém okamžite odporučí vhodnú taktiku či ďalšie možnosti, čo v danej situácii urobiť. Vďaka optimalizácii Galaxy AI pre veľký displej dokáže Galaxy Z Fold7 ponúknuť lepšie využitie umelej inteligencie než tradičné telefóny. Funkcia AI Results View zobrazí výsledky práce AI v samostatnom okne, takže pôvodný obsah zostáva viditeľný a nič ho neruší. Obsah generovaný umelou inteligenciou, napríklad pomocou Asistenta kreslenia[18] alebo Asistenta písania,[19] možno jednoducho presúvať do iných okien.

Spoľahlivé zabezpečenie aj do budúcnosti

Mobilný svet je čoraz inteligentnejší a prepojenejší, čo však znamená aj vyššie nároky na zabezpečenie systémov. Samsung neustále zdokonaľuje ochranu umelej inteligencie, vyvíja systémy, vďaka ktorým sa zariadenia dokážu navzájom chrániť, a posilňuje sieťovú bezpečnosť pomocou kvantového šifrovania. S používateľským rozhraním One UI 8 prichádza aj vylepšený systém ochrany osobných údajov s názvom KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection[20]). KEEP vytvára pre jednotlivé aplikácie špeciálne šifrované úložné priestory priamo v zabezpečenom úložisku telefónu, takže každá aplikácia má prístup len k tým dôverným informáciám, ktoré sú určené výhradne pre ňu. Okrem toho Samsung vylepšuje v rozhraní One UI 8 systém Knox Matrix tak, aby spoľahlivo fungoval naprieč celým ekosystémom Galaxy. A v rámci novej technológie kvantového zabezpečenia vývojári integrovali do systému Zabezpečenú Wi-Fi aj postupy postkvantovej kryptografie[21], ktoré chránia osobné údaje aj pri pripojení na verejné siete.

Dostupnosť a špeciálne ponuky

Mobilný telefón Galaxy Z Fold7 sa na Slovensku začne predávať od 25. júla 2025. Čo sa týka farebných variantov, môžete sa tešiť na modrú, čiernu alebo šedú. Pri objednávke online na stránke samsung.sk môžete získať exkluzívnu zelenú farbu (Mint)[22].

Zákazníci, ktorí si v období predpredaja od 9. 7. do 24. 7. (vrátane) alebo do vypredania zásob zakúpia Galaxy Z Fold7, môžu získať model s dvojnásobne vyššou kapacitou úložiska za cenu modelu s nižšou kapacitou. Mechanizmus získania modelu s vyššou pamäťou za cenu nižšej sa môže u jednotlivých predajcov líšiť.

Ďalej v období od 9. júla do 31. augusta 2025 môžu zákazníci ku Galaxy Z Fold7 získať prémiovú podporu a servis pre telefóny Galaxy Z – Premier service, ktorý je platný rok od zakúpenia zariadenia. Zákazníci môžu navyše po registrácii na stránke www.novysamsung.sk pohodlne odpredať svoje staré zariadenie a získať tak časť jeho hodnoty naspäť. Ak zákazníci zaregistrujú do 31. 8. 2025 v mobilnej aplikácii Samsung Members svoju recenziu s minimálne 200 znakmi na zakúpené nové zariadenie Galaxy Z Fold7, môžu získať bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds3 ako bonus. Táto ponuka platí do vypredania zásob[23].

K modelu Galaxy Z Fold7 navyše získate rozšírený prístup ku Google AI Pro[24] a 2 TB cloudového úložiska na 6 mesiacov zadarmo.

Ďalšie informácie o skladačke Galaxy Z Fold7 nájdete na webových stránkach samsung.sk alebo news.samsung.com/cz.

Dostupné farby, veľkosti úložiska a odporúčané maloobchodné ceny

MODEL VEĽKOSŤ ÚLOŽISKA FARBY ODPORÚČANÁ MALOOBCHODNÁ CENA ŠPECIÁLNA CENA V PREDPREDAJI VYŠŠIA ZA NIŽŠIU** Galaxy Z Fold7 16 GB + 1 TB šedá, modrá, čierna, zelená* 2 589 EUR 2 269 EUR 12 + 512 GB 2 269 EUR 2 149 EUR 12 + 256 GB 2 149 EUR -

Všetky uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny stanovené výrobcom. Predajná cena sa môže líšiť v závislosti od predajcu.

* Farba dostupná exkluzívne na samsung.sk.

** Cena pri využití ponuky vyššej kapacity pamäte za cenu nižšej.