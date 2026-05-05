Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Calzona je spokojný s tým, čo dosiahol so Slovenskom. Národnému tímu musel dať identitu, čo bola náročná skúška
Taliansky kouč je rád za svoju príležitosť pri národnom tíme, na druhej strane mu táto skúsenosť aj veľa vzala. Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona sa zúčastnil ...
5.5.2026 (SITA.sk) - Taliansky kouč je rád za svoju príležitosť pri národnom tíme, na druhej strane mu táto skúsenosť aj veľa vzala.
Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona sa zúčastnil jednej z epizód podcastu Sky Calcio Unplugged.
Rozprával tam o viacerých témach, neobišiel ani pôsobenie v krajine pod Tatrami. Najdôležitejšia pre neho je dobre organizovaná obrana, no musí existovať aj rovnováha s ofenzívou.
"Je pravda, že výsledky sú kľúčové, ale chceme sa aj baviť. V súčasnej dobe sa nepamätá len na víťazov - ľudia si pamätajú Sarriho Neapol, Cruyffovo Holandsko a Sacchiho AC Miláno. Potrebujem mať pocit, že môžem vyhrať proti komukoľvek," uviedol Talian.
"V krajine ako Slovensko, ktorá pochádza zo špekulatívneho štýlu futbalu, som sa snažil presadiť štýl hry a čiastočne sa nám to podarilo. Ak zhodnotím svoje takmer štyri roky na Slovensku, som veľmi spokojný s tým, čo som dosiahol," prezradil kouč.
Je rád za príležitosť pri národnom tíme Slovenska, no na druhej strane mu táto príležitosť aj veľa vzala. "Zápasy sú každé 3-4 mesiace a to vás preverí. V krátkom čase musíte dať tímu identitu. Mali sme 22 z 27 hráčov, ktorí hrajú po celej Európe.
Spojiť týchto hráčov s rôznymi futbalovými pohľadmi do jednej vízie bola skutočne náročná skúška, ale bola uspokojivá. Klubový futbal je iná vec. Chcel by som sa vrátiť do klubu - Taliansko by bolo prioritou, ale vôbec sa nebránim zahraničiu," dodal v podcaste.
Zdroj: SITA.sk - Calzona je spokojný s tým, čo dosiahol so Slovenskom. Národnému tímu musel dať identitu, čo bola náročná skúška © SITA Všetky práva vyhradené.
