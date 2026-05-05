Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Enrique posúva PSG nahor, na dosah má druhé finále Ligy majstrov za sebou. Podarí sa to? – VIDEO
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Španielsky kouč Luis Enrique mení PSG na pravidelného účastníka záverečných fáz vrcholových súťaží. Španielsky tréner z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain by sa mohol zaradiť ...
5.5.2026 (SITA.sk) - Španielsky kouč Luis Enrique mení PSG na pravidelného účastníka záverečných fáz vrcholových súťaží.
Španielsky tréner z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain by sa mohol zaradiť medzi najväčšie trénerské legendy, ak by dokázal doviesť svojich zverencov k druhému víťazstvu v Lige majstrov za sebou. Vďaka jeho výnimočnému manažmentu sú futbalisti PSG opäť veľmi blízko postupu do finále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže futbalistov.
Parížania sa v stredu predstavia v Mníchove v odvete semifinále proti miestnemu Bayernu. V prvom zápase na domácom štadióne vyhrali Francúzi tesne 5:4 v jednom z najpôsobivejších stretnutí histórie Ligy majstrov. "Bol to najlepší zápas, akého som sa ako tréner mohol zúčastniť," vyjadril sa po zápase Enrique.
Napriek tomu si myslí, že jeho tím bude musieť v Allianz Arene streliť ďalšie tri góly, aby prešiel cez nemeckého šampióna a postúpil do budapeštianskeho finále naplánovaného na 30. máj.
PSG nemusí hľadať ďalekú inšpiráciu - vlani tiež hrali semifinále proti Bayernu a následne vo finále zdolali Inter Miláno jednoznačne 5:0 a získali prvýkrát v histórii tento prestížny titul. Po tomto úspechu mohol Luis Enrique pokojne ukončiť kariéru, no jeho motivácia ostala silná.
"Minulú sezónu sme dosiahli cieľ, o ktorom snívali všetci okolo nás. Chceme písať históriu ďalej a to znamená vyhrať Ligu majstrov dvakrát po sebe,“ povedal Španiel ešte pred začiatkom súťaže.
Od svojho príchodu do PSG v roku 2023 sa jeho tím trikrát po sebe dostal do semifinále LM. Pod taktovkou Enriqueho sa klub posunul výrazne vpred, zabudlo sa na éru Kyliana Mbappého, Lionela Messiho či Neymara sprevádzanú neustálymi európskymi sklamaniami.
Hráči PSG pred príchodom Enriqueho postúpili do semifinále LM iba trikrát v celej histórii. Jeho úspech je podľa expertov spôsobený vysokou motiváciou a silou osobnosti, ktorá sa prejavuje v náročnom hernom štýle - vysokej energii, neustálom napádaní a rýchlosti.
"Je to najpozitívnejší človek, akého som stretol. Vždy motivovaný a dobre naladený. Od neho sa všetci učíme a páči sa nám jeho pohľad na svet,“ povedal o ňom šéf klubu Nasser al-Khelaifi.
Vo francúzskej lige majú PSG značnú finančnú prevahu, no aj tak sa zdá, že úspech Enriqueho nepochádza len z peňazí. Trénerovi, ktorý ťaží aj z vytrvalosti - v septembri si napríklad zlomil kľúčnu kosť pri páde z bicykla, rýchlo sa však dal do poriadku a sústreďuje sa na tím.
Na rozdiel od mnohých iných trénerov sa nezaujíma o blížiaci sa svetový šampionát v Severnej Amerike. "Som tréner PSG. O nič iné sa nestarám,“ povedal nedávno na otázku ohľadom svetového šampionátu.
Predtým, než zavítal do Paríža, si vybudoval meno ako tréner v FC Barcelone, ktorý v roku 2015 doviedol k trojkorune – triumfom v Lige majstrov, La Lige a Copa del Rey.
PSG má pred sebou však najväčšiu výzvu v Mníchove proti Bayernu, ktorý bude chcieť zvrátiť prvý zápas. Ak sa to Enriqueho mužstvu podarí, Španiel sa stane iba piatym trénerom v histórii, ktorý získal tri tituly v Lige majstrov či Európskom pohári majstrov. Pred ním to dokázali Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane a Pep Guardiola.
Zdroj: SITA.sk - Enrique posúva PSG nahor, na dosah má druhé finále Ligy majstrov za sebou. Podarí sa to? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zopakujú vlaňajšok?
Zmena príchodom Španiela
Pridá sa k velikánom?
Calzona je spokojný s tým, čo dosiahol so Slovenskom. Národnému tímu musel dať identitu, čo bola náročná skúška
Kompany sľubuje ofenzívnu divočinu aj v odvete semifinále LM. Kto postúpi? – VIDEO
