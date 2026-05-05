Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. mája 2026

Enrique posúva PSG nahor, na dosah má druhé finále Ligy majstrov za sebou. Podarí sa to? – VIDEO


Tagy: Liga majstrov 2025/2026

Španielsky kouč Luis Enrique mení PSG na pravidelného účastníka záverečných fáz vrcholových súťaží. Španielsky tréner z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain by sa mohol zaradiť ...



Zdieľať
spain_slovakia_euro_2020_soccer_30540 51a1c095ffd5432aacc21ba56accd7e5 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Španielsky kouč Luis Enrique mení PSG na pravidelného účastníka záverečných fáz vrcholových súťaží.


Španielsky tréner z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain by sa mohol zaradiť medzi najväčšie trénerské legendy, ak by dokázal doviesť svojich zverencov k druhému víťazstvu v Lige majstrov za sebou. Vďaka jeho výnimočnému manažmentu sú futbalisti PSG opäť veľmi blízko postupu do finále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže futbalistov.

Parížania sa v stredu predstavia v Mníchove v odvete semifinále proti miestnemu Bayernu. V prvom zápase na domácom štadióne vyhrali Francúzi tesne 5:4 v jednom z najpôsobivejších stretnutí histórie Ligy majstrov. "Bol to najlepší zápas, akého som sa ako tréner mohol zúčastniť," vyjadril sa po zápase Enrique.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Napriek tomu si myslí, že jeho tím bude musieť v Allianz Arene streliť ďalšie tri góly, aby prešiel cez nemeckého šampióna a postúpil do budapeštianskeho finále naplánovaného na 30. máj.

Zopakujú vlaňajšok?


PSG nemusí hľadať ďalekú inšpiráciu - vlani tiež hrali semifinále proti Bayernu a následne vo finále zdolali Inter Miláno jednoznačne 5:0 a získali prvýkrát v histórii tento prestížny titul. Po tomto úspechu mohol Luis Enrique pokojne ukončiť kariéru, no jeho motivácia ostala silná.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Minulú sezónu sme dosiahli cieľ, o ktorom snívali všetci okolo nás. Chceme písať históriu ďalej a to znamená vyhrať Ligu majstrov dvakrát po sebe,“ povedal Španiel ešte pred začiatkom súťaže.

Od svojho príchodu do PSG v roku 2023 sa jeho tím trikrát po sebe dostal do semifinále LM. Pod taktovkou Enriqueho sa klub posunul výrazne vpred, zabudlo sa na éru Kyliana Mbappého, Lionela Messiho či Neymara sprevádzanú neustálymi európskymi sklamaniami.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zmena príchodom Španiela


Hráči PSG pred príchodom Enriqueho postúpili do semifinále LM iba trikrát v celej histórii. Jeho úspech je podľa expertov spôsobený vysokou motiváciou a silou osobnosti, ktorá sa prejavuje v náročnom hernom štýle - vysokej energii, neustálom napádaní a rýchlosti.

"Je to najpozitívnejší človek, akého som stretol. Vždy motivovaný a dobre naladený. Od neho sa všetci učíme a páči sa nám jeho pohľad na svet,“ povedal o ňom šéf klubu Nasser al-Khelaifi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vo francúzskej lige majú PSG značnú finančnú prevahu, no aj tak sa zdá, že úspech Enriqueho nepochádza len z peňazí. Trénerovi, ktorý ťaží aj z vytrvalosti - v septembri si napríklad zlomil kľúčnu kosť pri páde z bicykla, rýchlo sa však dal do poriadku a sústreďuje sa na tím.

Na rozdiel od mnohých iných trénerov sa nezaujíma o blížiaci sa svetový šampionát v Severnej Amerike. "Som tréner PSG. O nič iné sa nestarám,“ povedal nedávno na otázku ohľadom svetového šampionátu.


Pridá sa k velikánom?


Predtým, než zavítal do Paríža, si vybudoval meno ako tréner v FC Barcelone, ktorý v roku 2015 doviedol k trojkorune – triumfom v Lige majstrov, La Lige a Copa del Rey.

PSG má pred sebou však najväčšiu výzvu v Mníchove proti Bayernu, ktorý bude chcieť zvrátiť prvý zápas. Ak sa to Enriqueho mužstvu podarí, Španiel sa stane iba piatym trénerom v histórii, ktorý získal tri tituly v Lige majstrov či Európskom pohári majstrov. Pred ním to dokázali Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane a Pep Guardiola.


Zdroj: SITA.sk - Enrique posúva PSG nahor, na dosah má druhé finále Ligy majstrov za sebou. Podarí sa to? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2025/2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Calzona je spokojný s tým, čo dosiahol so Slovenskom. Národnému tímu musel dať identitu, čo bola náročná skúška
<< predchádzajúci článok
Kompany sľubuje ofenzívnu divočinu aj v odvete semifinále LM. Kto postúpi? – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 