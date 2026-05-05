Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
FIFA pozvala Irán na rokovania o účasti na MS 2026
5.5.2026 (SITA.sk) - Neistota ohľadom účasti Iránu na MS 2026 pretrváva, FIFA žiada o stretnutie v Zürichu.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pozvala zástupcov Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) na rokovania týkajúce sa účasti krajiny na tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale. Turnaj sa bude konať v USA, Kanade a Mexiku od 11. júna do 19. júla. Účasť Iránu na šampionáte je však nejasná od vypuknutia vojny na Blízkom východe vo februári po zásahoch USA a Izraela.
FIFA požiadala FFIRI, aby do 20. mája navštívila centrálu vo švajčiarskom Zürichu. Ako dôvod uviedli prípravu účasti MS 2026. Prezident FIFA Gianni Infantino minulý týždeň potvrdil, že Irán určite odohrá svoje zápasy v USA podľa plánu. Iránsky tím by mal byť počas turnaja umiestnený v Tucsone v Arizone a v základnej G-skupine nastúpi proti výberom Nového Zélandu, Belgicka a Egypta.
Irán odštartuje svoje vystúpenie na MS už 15. júna v Los Angeles proti Novému Zélandu. Dôležité okolnosti zahŕňajú kľučky pred Kongresom FIFA v kanadskom Vancouveri, kde iránska delegácia chýbala po incidente s kanadskými imigračnými orgánmi. Prezident FFIRI Mehdi Taj je bývalý člen Islamských revolučných gárd, jeho dvaja kolegovia sa vrátili do vlasti po údajných urážkach zo strany kanadských úradníkov.
Kanada v roku 2024 označila Islamské revolučné gardy ako teroristickú organizáciu a osoby prepojené s touto silou sú v krajine nežiadúce. Po návrate do vlasti Taj požadoval stretnutie s FIFA na diskusiu o rôznych otázkach.
FIFA a FFIRI tak riešia finálne prípravy a vyjasnenie účasti Iránu na turnaji, ktorý bude najväčším futbalovým sviatkom roka 2026.
Zdroj: SITA.sk - FIFA pozvala Irán na rokovania o účasti na MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
