Pondelok 8.9.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
Calzona nehľadal výhovorky: „Trpeli sme, tešia len tri body“
Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona si po nedeľňajšej vydretej výhre 1:0 v Luxembursku nezakrýval oči pred realitou.
Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona si po nedeľňajšej vydretej výhre 1:0 v Luxembursku nezakrýval oči pred realitou. Hoci jeho tím zabodoval naplno aj v druhom vystúpení v kvalifikácii MS 2026, výkonom poriadne zaostal za očakávaniami. Podľa talianskeho šéfa realizačného tímu to bol duel, v ktorom Slováci trpeli a jediným pozitívnym momentom sú tri body.
„Bol to zápas, v ktorom sme trpeli a to najmä v prvom polčase. Mali sme bez pochýb na ihrisku mužstvo, ktoré vydalo veľa energie v stretnutí proti Nemecku a bolo to cítiť na našom výkone,“ začal s hodnotením duelu kormidelník Slovenska. Ten vsadil na tú istú jedenástku hráčov, ktorí sa vo štvrtok postarala o senzačný skalp Nemecka (2:0). Zvažoval nasadenie Adam Oberta a Tomáša Riga od začiatku, napokon ich však poslal na trávnik až v priebehu zápasu, pričom druhý menovaný stredopoliar Stoke City sa ako jediný trafil „do čierneho“.
Hostia mali v Luxembursku kopec šťastia, súper dvakrát nastrelil žrď, neuznali mu gól pre ofsajd. Trest za nepremenené šance stihol herne lepších domácich v úplnom závere, keď nie príliš prudkú strelu Ľubomíra Tuptu neudržal brankár Anthony Moris a Rigo ju zblízka dopravil do siete. „Dnes sa stalo nám, že sme boli na konci šťastnejší. Prvý polčas sme trpeli, ale berieme tri body a ideme ďalej. Možno nám futbal vrátil to, čo nám vzal v marcovej baráži Ligy národov proti Slovincom, proti ktorým sme boli lepší zasa my,“ dodal Calzona.
Hráčom po prvom polčase povedal, že pokiaľ nezlepšia výkony, na priaznivý výsledok môžu zabudnúť. „Povedal som im, že pokiaľ budeme pokračovať takto, tak prehráme. Hráči s tým súhlasili, ale znovu spomeniem zápas s Nemeckom, ktorý nás stál sily. Berieme tieto tri body, lebo to je jediná pozitívna vec v tomto zápase. Povedal som chalanom, že toto bude kľúčový zápas v kvalifikácii. Nikto už teraz nemôže kalkulovať, každý musí hrať na víťazstvo.“
Luxemburčania robili Slovákom problémy už od začiatku. Nepríjemná bola aj rozohrávka brankára Antohonyho Morisa. „Zo začiatku bolo v pláne napádať ho, pokiaľ išla lopta na neho. Tým, že nám chýbala energia, sme však mali veľmi dlhé ihrisko. Potom sme od toho upustili a snažili sa zúžiť ho. ´Strelovi´ sme dali signál, nech ho nenapáda a nech nevznikajú medzery medzi formáciami. Bolo vidieť, že nebolo hráča, ktorý by bol v top fyzickej kondícii. My sa snažíme tlačiť hráčov do výborných výkonov, ale môže sa stať, že zápas má takýto priebeh.“
Situácia v tabuľke je pre Slovákov mimoriadne priaznivá. Na konte majú plný počet 6 bodov, s čím počítali asi len najväčší optimisti. „Vôbec nemením môj pohľad a postoj, sme len na začiatku. V Európe sú všetky zápasy na vysokej úrovni, tímy medzi sebou sa vyrovnávajú. Preto treba byť v čo najlepšej kondícii, aby sme zvládli ďalšie zápasy. Máme šesť bodov a ťažko hovoriť o vyhliadkach. Netrúfam si tvrdiť, čo nás čaká. My do každého zápasu musíme ísť stopercentne pripravení, inak budeme mať problém s každým.“
Po konečnom hvizde zostal Calzona v dlhej debate s domácim koučom Jeffom Strasserom. Jeho mužstvo má po septembrovom asciačnom termíne na konte nulu, hoci aj predtým proti Severným Írom (1:3) podalo dobrý výkon. „Pogratuloval som mu k výkonu jeho mužstva, ktorá oba septembrové zápasy odohralo veľmi dobre. Je tu len krátky čas, ale jeho tímu vštepil jasnú ideu, ako chce hrať,“ dodal Calzona.
