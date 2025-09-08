|
Pondelok 8.9.2025
Meniny má Miriama
08. septembra 2025
Kapitán Škriniar vyzdvihol charakter: „Takéto víťazstvo chutí"
Tridsaťročný stopér tureckého Fenerbahce Istanbul si však dobre uvedomoval, že výkonom Slováci zaostali za očakávaniami verejnosti, ktorá bola po triumfe 2:0 nad Nemeckom poriadne „namaškrtená“.
Reprezentačný kapitán Milan Škriniar vyzdvihol po víťaznom zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2026 na pôde Luxemburska (1:0) charakter mužstva. Tridsaťročný stopér tureckého Fenerbahce Istanbul si však dobre uvedomoval, že výkonom Slováci zaostali za očakávaniami verejnosti, ktorá bola po štvrtkovom triumfe 2:0 nad Nemeckom poriadne „namaškrtená“.
V Luxemburgu sa však potvrdilo známe futbalové klišé, že každý zápas je iný. „S Nemeckom sme podali vynikajúci výkon, proti Luxembursku to nebolo dobré. Domáci boli zavretí, ťažko sme sa presadzovali. Strácali sme veľa lôpt a nebolo to vôbec O.K., sme si toho vedomí. Mužstvo však ukázalo charakter, bol to podobný zápas ako pred dvoma rokmi, kedy sme tiež vyhrali 1:0 po góle v závere. Máme však šesť bodov, je to výborné a pokračujeme ďalej,“ uviedol Škriniar po stretnutí s Luxemburskom, po ktorom Slovensko vylepšilo bilanciu vzájomných zápasov s týmto súperov na 6 výhier, 1 remízu a 1 prehru a vyšvihlo sa na čelo tabuľky A-skupiny.
Domáci boli smerom dopredu odvážnejší a boli bližšie ku gólu. Škriniar však do poslednej chvíle nestrácal nádej, že si jeho mužstvo odvezie z Luxemburgu tri body. „Domáci čakali na brejky, vychádzala im taktika. Brankár kvalitne rozohrával a robil nám problémy. Má fantastickú nohu, ale takéto víťazstvo chutí. Ja osobne som veril, že gól dáme, stále som mužstvo podporoval. Niekedy stačí šanca, pološanca a to sa tu potvrdilo. Ľubo Tupta vystrelil, brankár loptu neudržal a Tomáš Rigo tam bol a poslal ju do siete. Už sme si povedali, že to v závere udržíme, že musíme hrať jednoducho, lebo terén už tiež nebol dobrý. Šťastie v tomto zápase stálo pri nás,“ priznal Škriniar.
Stopéra slovenského tímu teší, že mužstvo ťahá za jeden koniec povrazu. Nezlomili ho ani jóbovky v podobe absencií viacerých kľúčových hráčov, keď na septembrový zraz neprišli pre zranenie Denis Vavro, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín plus v jeho priebehu opustil národný tím aj Ivan Schranz. „Každý jeden hráč si svoje miesto zastal. Leo Sauer podal hlavne proti Nemecku úžasný výkon. Ale aj Matúš Bero a ostatní chalani si svoje miesta zastali. O tom je mužstvo, že aj chalani, ktorí nehrajú, nie sú urazení. Som rád, že to funguje. Keby nám niekto pred zrazom povedal, že budeme mať šesť bodov, neverili by sme mu,“ dodal Škriniar.
Kvalifikácia pokračuje už o mesiac ďalšími stretnutiami. V piatok 10. októbra o 20.45 SELČ sa mužstvo Francesca Calzonu predstaví v Belfaste proti Severnému Írsku, v pondelok 13. októbra v rovnakom čase hostí v Trnave Luxembursko.
