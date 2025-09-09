|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. septembra 2025
Slovenský hokejista Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“
Teraz začína kariéru trénera vo Fínsku, kde bude pôsobiť aj so svojím 14-ročným synom.
Zdieľať
Slovenský hokejista Michal Sersen oficiálne ukončil hráčsku kariéru. Bývalý reprezentačný obranca a kapitán bratislavského Slovana to potvrdil v rozhovore pre STVR. Teraz začína kariéru trénera vo Fínsku, kde bude pôsobiť aj so svojím 14-ročným synom.
Sersen ukončil kariéru ako 39-ročný, s viac ako tisíc zápasmi na konte na vrcholovej úrovni. Ďalšie ešte plánoval odohrať za bratislavský Slovan. „Aj po sezóne som oznámil, že ešte chcem pokračovať. Cítil som, že ešte mám čo klubu ponúknuť. Stále si myslím, že by som bol pre tím prospešný, ale keď mi už oznámili, že so mnou nepočítajú, tak som chvíľu váhal, čo ďalej. Aj tak som to nechcel potiahnuť do päťdesiatky. Reč bola možno o jednej sezóne. Posledné roky som predĺženie kariéry riešil podľa pocitu. Keď už prišlo k rozhodnutiu, zvažovali sme rôzne alternatívy aj pre a proti. Keď prišla možnosť ísť so synom do Fínska, tak sme sa pre to rozhodli a už som viac nad tým nepremýšľal. Dnes neľutujem, že som to spravil takto,“ prezradil Sersen pre STVR.
Vo fínskom Tampere bude mať ako tréner primárne na starosti tím do 15 rokov. Okrem toho ho čakajú individuálne tréningy aj s obrancami ďalších kategórií v klube. „Ako hráč som sa rozhodol skončiť, aj keď pôvodne som mal po sezóne v pláne ešte pokračovať, no so Slovanom to nevyšlo. Prišli mi aj nejaké hráčske ponuky, za čo som naozaj vďačný. Na moje prekvapenie som dostal aj trénerské ponuky zo Slovenska. Zrazu prišla ponuka z Fínska z jednej z najlepších organizácií v Európe, do ktorej mohol ísť pôsobiť môj syn. Keď som rozmýšľal, čo budem robiť po kariére, tak v podstate toto bol výborný začiatok novej etapy. Rozhodol som sa príležitosť využiť, pretože nie každý môže zobrať syna do takéhoto prostredia. Môžeme povedať, že fínsky rozvojový program je, spolu so švédskou školou, jeden z najlepších v Európe. On tu má výborné podmienky a ja sa popri tom naozaj naučím kopec nových vecí, čo by mi po kariére mohlo priniesť niečo do života,“ vysvetlil bývalý kapitán „belasých“.
Rodený Gelničan si získal srdcia Bratislavčanov. Hráčsku kariéru ukončil práve v drese Slovana. „Chcel som kariéru ukončiť v Slovane a je škoda, že sme sa dopredu nedohodli na ukončení môjho pôsobenia. Rád by som sa s fanúšikmi rozlúčil trocha inak, ale takto to vyšlo. Bohužiaľ, život ide ďalej a ja už sa teraz pozerám dopredu. Slovan mi prirástol k srdcu a 18 rokov, ktoré som v ňom strávil, je naozaj dlhá doba. S niektorými fanúšikmi sa za tie roky poznám aj osobne a myslím si, že ľudia si za tých 18 rokov tiež dosť toho pamätajú. Naozaj som veľmi vďačný, že som od nich počas celého pôsobenia cítil stále pozitívnu energiu,“ pokračoval.
V roku 2004 ho draftoval Pittsburgh Penguins, no NHL si nezahral. Na Slovensku mal však úspešnú kariéru, so Slovanom získal štyri tituly a s Banskou Bystricou jeden. Obliekal si aj dresy Avtomobilistu Jekaterinburg a HC Lev Praha v KHL i pražskej Sparty. Za reprezentáciu odohral 119 zápasov a na konte má aj striebro z majstrovstiev sveta z roku 2012. „Hokej mi dal veľa priateľstiev a kamarátov. V neposlednom rade mi dal aj rodinu. Aj vďaka hokeju som si našiel manželku, keď som sa presťahoval do Bratislavy, a máme spolu dvoch krásnych a šikovných synov. Môžem povedať, že mi hokej viac dal ako zobral,“ dodal Sersen.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Viac ako 95% atlétok už absolvovalo test určenia pohlavia na MS
Viac ako 95% atlétok už absolvovalo test určenia pohlavia na MS
<< predchádzajúci článok
Calzona nehľadal výhovorky: „Trpeli sme, tešia len tri body“
Calzona nehľadal výhovorky: „Trpeli sme, tešia len tri body“