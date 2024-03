Shiffrinová sa chystá na návrat do Svetového pohára, vo švédskom Aare absolvuje slalom a možno aj obrák

4.3.2024 - Najlepšia lyžiarka histórie Američanka Mikaela Shiffirnová sa po januárovom zranení ľavého kolena v talianskej Cortine d'Ampezzo chystá na návrat do seriálu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v závere aktuálneho týždňa vo švédskom Aare, kde by mala absolvovať slalom a možno aj obrovský slalom. Bude to predposledná zastávka v tejto sezóne, tou poslednou bude finále SP v rakúskom Saalbachu.„Mikaela sa zlepšuje v slalome a cíti, že jej štart v tejto disciplíne je reálny. Čo sa týka obrovského slalomu, nad ním visí otáznik. Keď v najbližších dňoch budeme vedieť viac, budeme o tom informovať," uvádza sa vo vyhlásení tímu fenomenálnej Američanky. V Aare je obrovský slalom na programe v sobotu a slalom v nedeľu.Mikaela Shiffrinová v seriáli SP dosiahla už rekordných 95 víťazstiev. Mohla už atakovať stovku nebyť januárového pádu v zjazde v Cortine. Odvtedy chýbala v Kronplatzi, Soldeu, Crans-Montane aj Kvitfjelli a prišla o post líderky celkového poradia SP.V boji o veľký krištáľový glóbus sa pred ňu dostala Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová aj Talianka Federica Brignoneová . Na švajčiarsku súperku stráca 385 bodov, na taliansku 59 bodov. Američanka je von z hry o malý glóbus za obrovský slalom a v poradí slalomu sa pred ňu môže matematicky dostať iba Nemka Lena Dürrová