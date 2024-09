Calzonu potešil správny prístup, podľa Hancka treba zlepšiť efektivitu

Slovenskí futbalisti potešili trénera Francesca Calzonu v zápase v Estónsku nielen víťazstvom 1:0, ale aj prístupom, na ktorý upozorňoval od pondelňajšieho zrazu. Hráčom prízvukoval, aby sa správne nastavili a "prepli" z ME v Nemecku na začínajúcu sa edíciu Ligy národov, v ktorej má tím jednoznačný postupový cieľ. Triumfom v Tallinne spravil k nemu prvý krok, v nedeľu v Košiciach proti Azerbajdžanu bude mať šancu na ďalší.





Slováci dominovali v Estónsku vo väčšej časti stretnutia V prvom polčase mali 72-percentné držanie lopty, dostali sa k 12 streleckým pokusom (Estónci k žiadnemu), z ktorých štyri smerovali na bránku. Gólom sa neskončil ani jeden, no Calzonovi zverenci nepoľavili ani v druhom dejstve. Začali ho viacerými sľubnými šancami, medzi ktorými vynikli strely Dávida Hancka a Ondreja Dudu, ktoré zastavila konštrukcia bránky.Vyše 6-tisíc divákov sa síce v 68. minúte radovalo z estónskeho gólu, no ten neplatil pre ofsajd. Následný slovenský protiútok sa skončil rozhodujúcim gólom Tomáša Suslova. "Zápas sme odohrali na vysokej úrovni. Po strelenom góle sme mali určité starosti, no bolo to tým, že súper nakopával dlhé lopty a hral na riziko. Nikto však nemôže mať pochybnosti o tom, že naše víťazstvo je zaslúžené. V prvom aj druhom polčase sme si vytvorili veľa šancí. Som spokojný s výkonom mužstva," uviedol Calzona.Pred zápasom hovoril aj o potrebe omladiť tím a aj preto dostali príležitosť v základnej zostave aj dvaja hráči do 23 rokov - obranca Adam Obert a útočník Suslov. "Obaja odohrali veľmi dobrý zápas, s ich výkonom som spokojný. Na Adamovi bolo vidieť, že v klube hráva málo. Nebol na tom najlepšie fyzicky. Vystriedal som ho z tohto dôvodu a aj preto, že mal žltú kartu. Tomáš oddrel zápas, dosť v ňom trpel. Priniesol veľkú kvalitu a som spokojný s jeho výkonom v ofenzíve aj v defenzíve," poznamenal Calzona.Slováci si triumfom 1:0 vylepšili vzájomnú bilanciu s Estónskom na 3:0. Pre 55-ročného Calzonu to bol 23. zápas na lavičke SR, po ktorom má bilanciu 11 víťazstiev, 6 remíz, 6 prehier a skóre 35:21. Po zápase vyzdvihol viacero pozitívnych aspektov hry. "Myslím si, že toľko šancí ako dnes sme si ešte nevytvorili. V prvom polčase bol pomer striel 14:0 v náš prospech. Držali sme hru na súperovej polovici, na ktorej sme strávili veľkú časť zápasu. Mužstvo ma potešilo tým, že začalo tam, kde na ME skončilo. Priznám sa, že som z toho mal obavy." konštatoval Calzona a jeho myšlienku rozvinul Suslov: "Tréner nám od začiatku zrazu prízvukoval, že musíme pokračovať v tom, čo sme robili na ME. Zdôrazňoval, že nemôžeme poľaviť, lebo sa nám to vypomstí. Snažili sme sa nič nepodceniť. To sme aj plnili, škoda len, že sme nevyužili viac šancí."Calzona dal v základnej zostave príležitosť aj útočníkovi Róbertovi Boženíkovi, ktorý v novej sezóne čaká na prvý gól v drese Boavisty Porto. V druhom polčase ho vystriedal Dávid Strelec a o pár minút mal prsty v góle Suslova. "Dávid mal po ME krátku dovolenku a potom hral veľa zápasov v klube. Už pred stretnutím som musel premýšľať nad tým, ako to zostaviť, pretože už o tri dni máme ďalší náročný zápas. Naša voľba padla na Roba, keďže sme Dávidovi chceli dopriať oddych," prezradil Calzona.Po zápase dal dole pomyselný klobúk pred obrancom Petrom Pekaríkom, pre ktorého bol zápas v Estónsku prvý od ME, keďže naďalej je bez klubovej príslušnosti: "Nemám slov. On je pre nás jednoducho istota. Snažíme sa nájsť za neho náhradu, ale je to veľmi náročné. Napriek tomu, že už dlhšie nehrá v klube, vždy príde stopercentne pripravený. Je to veľký profesionál, v ktorom máme veľkú istotu. Aj jeho výkony na ihrisku potvrdzujú, že je pre nás správna voľba."Rozhodujúci moment zápasu priniesla 70. minúta. Slováci v nej umlčali domáce publikum, ktoré mrzel neuznaný gól Estóncov. "Ani som nevnímal, že by sme inkasovali gól. Miňo (Škriniar) aj s Marekom Hamšíkom to videli a hneď ukazovali, že to bol ofsajd. Myšlienka, že prehrávame v Estónsku, ani nestihla prísť. Potom prišiel náš gól, pri ktorom sme ukázali to, čo sme nacvičovali počas týždňa - lopta na krajného obrancu, nábeh "Šula" (Lukáša Haraslína, pozn.) za obranu, "Laci" (László Bénes) do nebezpečného priestoru pred bránou, veľa hráčov v boxe. Prvá nevyšla, no z druhej to padlo. Znovu sa ukázalo, že ak budeme plniť to, čo od nás chce tréner, budeme úspešní," poznamenal obranca Dávid Hancko.Pre Suslova to bol 4. gól v 33. reprezentačnom zápase. "Videl som, že "Šulo" Haraslín zakončoval a ja som sa snažil dobehnúť s tým, že som čakal, že by sa lopta mohla odraziť ku mne. To sa aj stalo, bol som pripravený. Potom to už bol jednoduchý gól."Aj Hancko vyzdvihol úspešný vstup do Ligy národov a najmä správny prístup k duelu, v ktorom sa od tímu očakával trojbodový zisk: "Nie je jednoduché začať nový turnaj. Sme na začiatku novej sezóny a nie sme v takom tempe. Náš cieľ bol zvíťaziť v Estónsku a musíme byť vďační aj za triumf 1:0. "Miňo" Škriniar povedal, že takýto zápas by sme pred pár rokmi nezvládli a nevytvorili by sme si toľko šancí. Do ďalších zápasov treba zlepšiť efektivitu a bojovať. Verím, že potešíme aj domácich divákov v zápase proti Azerbajdžanu."