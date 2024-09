Ronaldo dosiahol míľnik 900 gólov: Je to jedinečná vec

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo neskrýval nadšenie, že sa mu ako prvému hráčovi histórie podarilo prekonať míľnik 900 gólov. Túto métu dosiahol vo štvrtkovom zápase A-divízie Ligy národov, v ktorom Portugalčania zdolali Chorvátov 2:1.





O výsledku stretnutia v Lisabone sa rozhodlo už v prvom polčase. Skóre otvoril v úvode hry portugalský obranca Diogo Dalot. Ronaldov moment prišiel v 34. minúte, keď si nabehol na presný center Nuna Mendesa a brankára Dominika Livakoviča pravačkou prekonal z územia malého vápna. Pred odchodom do šatní sa pre zmenu tešili Chorváti, keď loptu do vlastnej bránky nešťastne tečoval Dalot.Tridsaťdeväťročný hviezdny útočník si tak v prvom dueli národného tímu po letných ME v Nemecku napravil chuť, keďže na kontinentálnom šampionáte sa mu skórovať nepodarilo. V drese Portugalska zaznamenal 131. gól a je aj streleckým lídrom reprezentácií. Argentínčan Lionel Messi za ním zaostáva o 22 zásahov. "Znamená to pre mňa veľa. Bol to míľnik, ktorý som chcel dosiahnuť už dlho. Bolo to veľmi emotívne. Vyzerá to ako akýkoľvek iný míľnik, ale len ja a ľudia okolo mňa vieme, aké ťažké je každý deň pracovať, byť fyzicky a psychicky fit a streliť 900 gólov. Je to jedinečná vec," tešil sa Ronaldo.Vo štvrtkovom súboji si zmeral sily so svojím bývalým spoluhráčom z Realu Madrid Lukom Modričom, ktorý oslávi 39. narodeniny v pondelok a taktiež ešte nezavesil kopačky na klinec. "S Lukom som hral veľa rokov a spolu sme toho vyhrali veľmi veľa. Máme dobrý vzťah, sme kamaráti. Teším sa, že stále hrá a ja tiež. Dnes sme hrali na rovnakom trávniku a je to krásne. Raz prestaneme hrať, ale stále sme v dobrej forme," povedal Portugalčan pre portál uefa.com.Kouč Roberto Martinez bol po zápase spokojný: "Veľmi dobre sa to sledovalo. V prvom polčase sa nám darilo celkom dobre, ale keď Chorvátsko skórovalo, dostalo sa do tempa. V druhom polčase boli pri lopte viac. Udržali sme si však čisté konto, a to ma veľmi teší. Ideálny scenár je hrať s prevahou 90 minút, ale nie je to reálne, keď proti sebe máte mužstvo ako Chorvátsko." Kvalitu súpera uznal aj Ronaldo. "Bol to naozaj ťažký a krásny zápas. Chorvátsko má podľa mňa veľmi dobrý tím, úžasných hráčov aj trénera. Majú veľkú kontrolu nad loptou a sú dosť silní. Obe mužstvá si vytvorili šance, ale koniec-koncov sme si víťazstvo zaslúžili, keďže sme strelili dva góly," skonštatoval.Martinezov náprotivok Zlatko Dalič, ktorý vyskúšal formáciu troch namiesto štyroch obrancov, mal zo stretnutia dobrý dojem. "Nový systém si vyžaduje čas. Sme po dvoch tréningoch a v prvom polčase to bolo cítiť, boli tam neskoré a pomalé reakcie. Napravili sme to a myslím si, že takto budeme hrať ďalej. Portugalsko je veľmi rýchle a nebezpečné. Podarilo sa nám vrátiť do hry, neskôr bolo veľa dobrých vecí," citovali Daliča chorvátske noviny Sportske novosti.