 24hod.sk    Šport

03. septembra 2025

Calzonu trápia zranenia, vyzdvihol vydarené letné prestupy



Počas minulého asociačného termínu v júni odohrali Slováci dva prípravné zápasy, jeden na pôde Grécka (1:4) a ďalší proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne (0:1).



Calzonu trápia zranenia, vyzdvihol vydarené letné prestupy

Niekoľkí slovenskí futbaloví reprezentanti zaznamenali toto leto úspešne prestupy na klubovej úrovni. To teší kormidelníka národného tímu Francesca Calzonu, pod ktorým trénoval národný tím uplynulé dni v Senci na štvrtkový zápas proti Nemecku a nedeľný v Luxembursku. Týmito duelmi vstupujú do kvalifikácie na MS 2026. Tím zužovali početné zranenia, s prítomnými hráčmi však vyjadril Calzona jednoznačnú spokojnosť.


Najväčšou novinkou bol pravdepodobne prechod Dávida Hancka, ktorý prestúpil z Feyenoordu do Atletica Madrid. Polepšili si aj útočník David Strelec (Slovan - Middlesbrough), či Róbert Boženík (Boavista - Stoke City). K nemu sa v novom pôsobisku pripojil aj stredopoliar Tomáš Rigo – donedávna hráč Baníka Ostrava. „Samozrejme, keď hráči prestupujú do lepších klubov, som veľmi spokojný. Získavajú nové skúsenosti a hrajú v lepších súťažiach. V tomto roku viacerí zmenili klub, prakticky všetci si polepšili, takže som spokojný,“ uviedol Calzona pre TASR.

Už do nominácie nemohol počítať s obrancom Denisom Vavrom a stredopoliarom Tomášom Suslovom. V priebehu sústredenia vypadli aj útočníci Lukáš Haraslín a Ivan Schranz, pričom nie optimálny zdravotný stav trápil taktiež Ondreja Dudu, Lászla Bénesa či Matúša Bera. „Chalani pracovali výborne, som s mužstvom spokojný. Boli k dispozícii a robili, čo sme od nich vyžadovali. Nechcem hovoriť o chýbajúcich, pretože sa nechcem vyhovárať. Som presvedčený, že hráči, ktorí sú tu, odohrajú skvelý zápas a domáce prostredie je stimul navyše pre dobrý výkon," povedal Calzona. Doplnil, že práve toto bol dôvod pre širšiu nomináciu: „Povolali sme 28 hráčov na sústredenie, súpiska je 23. Stále tak máme navyše ešte troch hráčov, ktorých budem musieť poslať na tribúnu. Často robím širšie nominácie a toto je jeden z dôvodov.“

Počas minulého asociačného termínu v júni odohrali Slováci dva prípravné zápasy, jeden na pôde Grécka (1:4) a ďalší proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne (0:1). V oboch dueloch Calzona experimentoval s tradičnou zostavou 4-3-3. Napriek dvom prehrám vyjadril pred začiatkom kvalifikácie na MS s júnovými výkonmi spokojnosť: „Skúšali sme systém 3-4-2-1 a aj vzhľadom na to, ako málo času sme mali na jeho skúšanie, som spokojný, ako v ňom chalani pracovali. Samozrejme, zmena môže priniesť prehry, ale boli to dva zápasy, kde debutovali štyria noví hráči a práve tam bol priestor na zmenu systému. V klasickom rozostavení však máme istotu, zlepšujeme sa a to je dôkaz toho, že na nový systém je potrebný čas.“ Ocenil aj kvality Nemcov, ktorí nechýbali na MS od roku 1954 a sú štvornásobnými majstrami sveta. Napriek tomu by ich taliansky kormidelník chcel prekvapiť.

„Nemecko je v tomto momente veľmi silná reprezentácia, má obrovskú silu. Tak tomu bolo aj v histórii. Musím povedať, že majú veľmi málo slabých stránok a sú výborne trénovaní progresívnym mladým koučom. Je to fyzické mužstvo, ktoré je v rámci Európy najlepšie v štatistike 'zisk lopty po strate lopty'. Podľa štatistík vedú aj v počte kolmých prihrávok smerom na bránku. Majú málo slabých stránok, ale nejaké tam sú a práve na tom sme pracovali, aby sme ich možno zajtra prekvapili. My máme jasnú identitu podľa ktorej nás spoznáva Európa a vieme, ako chceme hrať,“ dodal Calzona, ktorého tím čaká úvodný výkop duelu na Tehelnom poli vo štvrtok o 20.45 h. „Sokoli“ sa stretnú s Nemeckom v ostrom zápase prvý raz od ME 2016 a nerátajúc prípravné stretnutia doposiaľ nezvíťazili. Okrem futbalovej veľmoci a Luxembursku sa v rámci A-skupiny stretnú aj so Severným Írskom. Priamo na budúcoročné MS postúpi dvanásť víťazov kvalifikačných skupín. Dvanásť tímov na druhých miestach doplnia v baráži štyria víťazi skupín uplynulej edície Ligy národov, ktorí nebudú mať v tom čase miestenku na MS ani v baráži. Z nej vzídu zvyšné štyri tímy, ktoré sa zúčastnia na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade.

