Streda 3.9.2025
Úvodná strana
03. septembra 2025
US Open 2025: Djokovič bude súperom Alcaraza v semifinále dvojhry
Vo štvrťfinále zvíťazil v noci na stredu v pozícii nasadenej sedmičky nad štvorkou „pavúka" domácim Američanom Taylorom Fritzom 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
Zdieľať
Srbský tenista Novak Djokovič bude súperom Španiela Carlosa Alcaraza v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále zvíťazil v noci na stredu v pozícii nasadenej sedmičky nad štvorkou „pavúka" domácim Američanom Taylorom Fritzom 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Vzájomnú bilanciu s vlaňajším newyorským finalistom si vylepšil už na 11:0.
Djokovič postúpil do svojho rekordného 53. grandslamového semifinále, 14. vo Flushing Meadows. V prvom sete na dvorci dominoval. V druhom dejstve Fritz vyrovnal z 3:5 na 5:5, no koncovka patrila Srbovi. V treťom sete Američan zlepšil podanie i returny a vďaka brejku vo štvrtom geme ho získal vo svoj prospech. Vo štvrtom dejstve mal však v závere opäť navrch Djokovič, ktorý po dvojchybe Fritza premenil v poradí tretí mečbal.
„Bol to veľmi vyrovnaný zápas, v ktorom rozhodlo pár loptičiek. Taylor bol v druhom i treťom sete lepší hráč. Dôležité bolo, že som v druhom dejstve v kľúčových momentoch odvrátil veľa brejkbalov. Som hrdý na to, ako som bojoval o každú loptičku. Postup do semifinále je darčekom pre moju dcérku Taru, ktorá má dnes osem rokov. Teraz už spí, keďže v New Yorku je krátko pred polnocou. Môj víťazný pozápasový tanec bol pre ňu. Dúfam, že ju poteší, keď si ho zajtra pozrie," uviedol Djokovič v pozápasovom interview.
„Nole" dúfa, že do piatkového semifinále s Alcarazom dobre zregeneruje. „Bude to náročné. V nasledujúcich dvoch dňoch urobím všetko pre to, aby moje telo bolo stopercentne pripravené. S Carlosom to môže byť päťsetový zápas Ak v ňom chcem uspieť, musím predviesť svoj najlepší tenis a podať maximálny výkon."
US Open 2025: muži - dvojhra - štvrťfinále:
Novak Djokovič (Srb.-7) - Taylor Fritz (USA-4) 6:3, 7:5, 3:6, 6:4
